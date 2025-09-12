- Anzeige -
Königsklasse startet

Champions League heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Infos im Überblick

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 16:02 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Champions League 2025/26 im Free-TV heute live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Champions League heute live im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Champions-League-Ligaphase heute live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus

Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Arsenal FCArsenal FCArsenalARS550014:11315
2Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG540119:81112
3Bayern MünchenBayern MünchenFC BayernFCB540115:6912
4Inter MailandInter MailandInterINT540112:3912
5Real MadridReal MadridReal MadridRMA540112:5712
6Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB531117:11610
7Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE531112:6610
8Sporting CPSporting CPSporting CPSCP531111:5610
9Manchester CityManchester CityMan CityMCI531110:5510
10AtalantaAtalantaAtalantaATA53116:5110
11Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW530211:479
12Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM530212:1029
13Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV530210:829
14GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL53028:719
15PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV522113:858
16Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT522110:738
17Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB0452218:10-28
18FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR521212:1027
19Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR52128:9-17
20SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC52126:9-37
21Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM52038:626
22Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV513110:1006
23AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON51316:8-26
24Pafos FCPafos FCPafos FCPAF51314:7-36
25Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG52035:12-76
26FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU51138:13-54
27Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH51134:9-54
28Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE51137:14-74
29FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK51137:14-74
30SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB51044:8-43
31Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP50322:8-63
32Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY60335:13-83
33FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD50237:11-42
34FK KairatFK KairatFK KairatKAI60244:14-102
35Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL50142:10-81
36Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA50051:16-150
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Champions League heute live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Champions League heute live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Champions League

  • Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams

