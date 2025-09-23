Anzeige
Eintracht Frankfurt in der Königsklasse

Champions League: Keine Tickets für Einwohner Frankfurts bei Auswärtsspiel in Neapel

  • Aktualisiert: 23.09.2025
  • 15:08 Uhr
  • SID

Eintracht Frankfurt muss beim Champions-League-Spiel in Neapel auf ihre eigenen Fans verzichten. Zu groß sind die Sicherheitsbedenken der Behörden.

Eintracht Frankfurt muss beim Auswärtsspiel in der Champions League bei der SSC Neapel auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Für das gesamte Stadion wurde ein Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Personen mit Wohnsitz in Frankfurt verhängt, wie mit Michele di Bari der Präfekt von Neapel am Dienstag verkündete. Diese Maßnahme für die Partie am 4. November sei auf Empfehlung der Polizei von Neapel getroffen worden.

Grund hierfür seien erhebliche Sicherheitsbedenken bei einem möglichen Aufeinandertreffen beider Fangruppen. Beim vergangenen Duell beider Teams im Achtelfinale der Königsklasse in der Saison 2022/23 war es sowohl im Stadion als auch in der Stadt zu schweren Ausschreitungen gekommen, die zahlreiche Festnahmen zur Folge hatten.

Auch damals hatten die italienischen Behörden den Ticketverkauf an Personen mit Wohnsitz in Frankfurt verboten. Dennoch reisten Eintracht-Fans an und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und Napoli-Anhängern, sogar ein Polizei-Auto geriet in Brand. Italienische Medien sprachen damals von "Guerilla"-Kämpfen in den Straßen und Gassen der Stadt.

