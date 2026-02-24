Die Norweger gewinnen auch in Mailand, ein Ex-Frankfurter überragt. Auch Newcastle zieht mit Woltemade ins Achtelfinale ein.

Der norwegische Außenseiter FK Bodö/Glimt hat sein Fußball-Märchen fortgeschrieben und für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt.

Der viermalige Meister erkämpfte im Play-off-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand dank des ehemaligen Frankfurters Jens Petter Hauge ein 2:1 (0:0) und warf den Vorjahresfinalisten damit aus der Königsklasse.

Das Hinspiel nördlich des Polarkreises hatte Bodö 3:1 gewonnen.

Im Achtelfinale trifft der Underdog auf Manchester City oder Sporting Lissabon, die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr) statt. Ebenfalls dabei sind dann Newcastle United und Atletico Madrid.

Der englische Klub der Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw setzte sich gegen Qarabag Agdam nach dem 6:1 in Aserbaidschan mit 3:2 (2:0) durch. Nächster Gegner ist der FC Barcelona oder der FC Chelsea. Atlético schaltete mit dem 4:1 (2:1) im Rückspiel den Club Brügge aus (Hinspiel 3:3) und bekommt es nun mit dem FC Liverpool oder Tottenham Hotspur zu tun.