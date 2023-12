Champions League: Bundesliga kommende Saison mit fünf Startern?

Die beiden anderen Plätze werden an die beiden Verbände vergeben, deren Vertreter in der vorherigen Europapokal-Saison die meisten Punkte für die Fünfjahreswertung gesammelt haben. Belohnt wird dann der bestplatzierte Klub der nationalen Liga, der sich nicht schon direkt für die Königsklasse qualifiziert hat.

Bei der Erweiterung des Teilnehmerfeldes wurde festgelegt, dass nur einer der vier zusätzlichen Startplätze tatsächlich an einen nationalen Meister vergeben wird. Champions-League-Luft schnuppert künftig auch der Tabellendritte der nationalen Liga, dessen Verband in der UEFA-Fünfjahreswertung den fünften Platz belegt.

Nach aktuellem Stand wären – wie bereits in der vergangenen Spielzeit – fünf Klubs aus der Bundesliga dabei. Das liegt daran, dass deren Vertreter in der aktuellen Saison bislang sehr erfolgreich auftreten.

Mehr Teams, mehr Spiele, mehr Geld. Zur Saison 2024/2025 wird die Champions League reformiert, womit die Gruppenphase der Vergangenheit angehören wird. Alle teilnehmenden Klubs spielen dann in einer großen Liga um die Plätze für die K.o.-Phase.

Ab der kommenden Saison wird die Champions League erstmals mit 36 Mannschaften ausgetragen. Vielleicht kommen fünf davon aus der Bundesliga. Inklusive der bereits errungenen Bonuspunkte steht Deutschlands Beletage an der Spitze des wichtigsten Rankings.

Errechnet werden die Punkte von der UEFA im Durchschnitt pro Verband. Bedeutet also, dass die Punkte der sieben deutschen Pundesligaklubs nicht zusammengerechnet werden, sondern der Gesamtwert durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt wird.

Die Konkurrenz aus Italien sitzt den Deutschen aktuell am dichtesten im Nacken. Alle sieben Teams der Serie A werden auch im neuen Jahr europäisch vertreten sein, drei davon in der Champions League. Mit England (Newcastle und Manchester United raus) und Spanien (FC Sevilla und Osasuna raus) haben zwei Top-Nationen bereits je zwei Teilnehmer verloren.

Mittlerweile steht auch fest, dass drei der vier deutschen Champions-League-Klubs in der Königsklasse überwintern werden, wofür es ebenfalls Punkte gibt. Lediglich Union Berlin verabschiedet sich komplett aus Europa. Bayer 04 Leverkusen, der SC Freiburg (jeweils Europa League) und Eintracht Frankfurt (Europa Conference League) werden ebenfalls im internationalen Wettbewerb überwintern. Beim Sportclub aus Freiburg ist noch die Frage, ob man es als Gruppensieger direkt ins Achtel- oder als Gruppenzweiter im Sechzehntelfinale spielen muss.

Mit dem aktuellen Stand könnte auch der Bundesliga-Fünfte an der Champions League teilnehmen und von den größten Geldtöpfen der UEFA profitieren. Wie "ESPN" ausgerechnet hat, stünde die Bundesliga in der Saison-Rangliste auf dem ersten Platz - zum jetzigen Zeitpunkt.

Offizielles UEFA-Ranking sieht Deutschland auf Rang eins

Das Erreichen des Achtelfinals der Champions League honoriert die UEFA gleich mit vier Punkten, die dann für die Saison-Rangliste und damit auch für die Fünfjahreswertung durch die Anzahl der für den Verband gestarteten Klubs geteilt werden.

In der offiziellen UEFA-Rangliste steht die Bundesliga mit 12,214 Punkten auf Rang eins. Dahinter liegen Italien (12,142) und Spanien (11,812), England folgt auf dem vierten Platz (11,000).

In der K.-o.-Phase wird es für das Weiterkommen in die nächste Runde jeweils einen weiteren Punkt geben. Aktuell ist Deutschland also auf einem guten Kurs, sich den fünften Platz für die Königsklasse zu sichern.