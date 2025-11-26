- Anzeige -

FC Bayern: Gute erste Hälfte vom FCB Kompany thematisierte vor dem Kracher des Ersten beim Zweiten die Standardstärke der Engländer, schließlich hatte sich seine Elf da zuletzt anfällig gezeigt: Sechs der acht Gegentreffer in der Bundesliga kassierten die Münchner nach ruhenden Bällen. "Wir bekommen da im Moment zu viele Gegentore", warnte Sportvorstand Max Eberl. Es half nicht. Im feinsten englischen Nieselregen hatte Arsenal prompt mit der ersten Ecke Erfolg. Neuer ließ sich blocken und kam dann zu spät, Verteidiger Timber köpfte ein.

Lennart Karl vom FC Bayern historisch: Die jüngsten Torschützen der Champions League 1 / 17 © IMAGO/DeFodi Images Lennart Karl dabei: Die jüngsten Torschützen der Champions League

In der aktuellen Champions-League-Saison haben sich bereits zwei Talente in die Geschichtsbücher eingetragen. Lennart Karl vom FC Bayern und Viktor Dadason vom FC Kopenhagen haben sich in die jüngsten Torschützen der "Königsklasse" eingereiht. ran zeigt die jüngsten Champions-League-Torschützen der Geschichte. © 2022 Getty Images 16. Platz: Ethan Nwaneri (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, zehn Monate und acht Tage

• Datum: 29. Januar 2025 gegen FC Girona (2:1)

• Aktueller Klub: FC Arsenal © imago 15. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 25 Tage

• Datum: 21. Oktober 2008 gegen Fenerbahce Istanbul (5:2)

• Aktueller Klub: Vereinslos © Imago Images 14. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 16 Tage

• Datum: 14. April 2021 gegen Manchester City (1:2)

• Aktueller Klub: Real Madrid © Nicolo Campo 13. Platz: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

• Alter: 17 Jahre, neun Monate und fünf Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen Borussia Dortmund (1:1)

• Aktueller Klub: Paris Saint-Germain © imago 12. Platz: Breel Embolo (FC Basel)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und 21 Tage

• Datum: 4. November 2014 gegen Ludogorets Razgrad (4:0)

• Aktueller Klub: Stade Rennes © Eibner 11. Platz: Lennart Karl (FC Bayern München)

• Alter: 17 Jahre, acht Monate und null Tage

• Datum: 22. Oktober 2025 gegen Club Brügge (4:0)

• Aktueller Klub: FC Bayern München © imago 10. Platz: Martin Klein (Sparta Prag)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und 25 Tage

• Datum: 27. Februar 2002 gegen Panathinaikos Athen (1:2)

• Aktueller Klub: Karriereende © imago 9. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und vier Tage

• Datum: 1. April 2008 gegen Schalke 04 (1:0)

• Aktueller Klub: Karriereende © Getty 8. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und drei Tage

• Datum: 7. Dezember 2004 gegen Rosenborg BK (5:1)

• Aktueller Klub: Karriereende © imago 7. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb)

• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und ein Tag

• Datum: 7. Dezember 2011 gegen Olympique Lyon (1:7)

• Aktueller Klub: Manchester City © getty 6. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus)

• Alter: 17 Jahre, sechs Monate und zehn Tage

• Datum: 1. Oktober 1997 gegen Rosenborg BK (1:5)

• Aktueller Klub: Karriereende © Photo News 5. Platz: Antonio Nusa (Club Brügge)

• Alter: 17 Jahre, vier Monate und 27 Tage

• Datum: 13. September 2022 gegen FC Porto (4:0)

• Aktueller Klub: RB Leipzig © Photo News 4. Platz: George Ilenikhena (Royal Antwerpen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage

• Datum: 13. Dezember 2023 gegen FC Barcelona (3:2)

• Aktueller Klub: AS Monaco © Ritzau Scanpix 3. Platz: Viktor Dadason (FC Kopenhagen)

• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 21 Tage

• Datum: 21. Oktober 2025 gegen Borussia Dortmund (1:2)

• Aktueller Klub: FC Kopenhagen © IPA Sport 2. Platz: Lamine Yamal (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, zwei Monate und sechs Tage

• Datum: 19. September 2024 gegen AS Monaco (1:2)

• Aktueller Klub: FC Barcelona © imago 1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona)

• Alter: 17 Jahre, ein Monat und neun Tage

• Datum: 10. Dezember 2019 gegen Inter Mailand (2:1)

• Aktueller Klub: AS Monaco

Auch aus dem Spiel wurde Arsenal gefährlich - mit den Waffen der Bayern: Nach einem hohen Ballgewinn landete der Ball bei Eberechi Eze, dem vor Neuer allerdings die Klarheit fehlte (31.). Und die Bayern? Ließen die in dieser Saison übliche Dominanz vermissen. Der Ausgleich fiel ohne Vorankündigung. Joshua Kimmich schlug den Ball über 60 Meter punktgenau in den Lauf von Serge Gnabry, beide hatten zuletzt angeschlagen pausieren müssen. Gnabry legte mit dem ersten Kontakt quer auf Karl, der direkt abschloss. "Perfekt gespielt, alles im ersten Kontakt", schwärmte Karl-Berater Michael Ballack bei "DAZN": "Lennart mit einem super Abschluss."

