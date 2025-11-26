Fußball
Champions League: Serie des FC Bayern reißt gegen den FC Arsenal - nur Lennart Karl trifft
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 23:27 Uhr
- SID
Der FC Bayern ist also doch schlagbar: In der Champions League unterliegt der FCB mit 1:3 gegen den FC Arsenal.
Die schier unfehlbaren Dominatoren von Bayern München haben auf ihrem Triumphzug durch Europa einen ersten schweren Dämpfer erhalten. Im nächsten Gipfeltreffen der Champions League unterlag das Team von Trainer Vincent Kompany den Standardkönigen des FC Arsenal nach einer fehlerbehafteten Vorstellung 1:3 (1:1).
Die Traumserie von 18 Spielen ohne Niederlage ist damit gerissen, die Tabellenführung der Königsklasse vorerst verspielt.
Nach den Ausrufezeichen gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1) und in Unterzahl bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:1) traf gegen den souveränen Tabellenführer der Premier League nur Super-Bubi Lennart Karl (32.). Jurrien Timber nach einer Ecke (22.), Noni Madueke (69.) und Gabriel Martinelli (77.) waren für die Gunners erfolgreich.
Torhüter Manuel Neuer sah beim ersten und dritten Gegentor nicht gut aus. Mit weiterhin zwölf Punkten aus fünf Spielen haben die Bayern ihr ausgerufenes Ziel für die Ligaphase, die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale, dennoch fest im Blick.
FC Bayern: Gute erste Hälfte vom FCB
Kompany thematisierte vor dem Kracher des Ersten beim Zweiten die Standardstärke der Engländer, schließlich hatte sich seine Elf da zuletzt anfällig gezeigt: Sechs der acht Gegentreffer in der Bundesliga kassierten die Münchner nach ruhenden Bällen. "Wir bekommen da im Moment zu viele Gegentore", warnte Sportvorstand Max Eberl.
Es half nicht. Im feinsten englischen Nieselregen hatte Arsenal prompt mit der ersten Ecke Erfolg. Neuer ließ sich blocken und kam dann zu spät, Verteidiger Timber köpfte ein.
Lennart Karl vom FC Bayern historisch: Die jüngsten Torschützen der Champions League
Lennart Karl dabei: Die jüngsten Torschützen der Champions League
In der aktuellen Champions-League-Saison haben sich bereits zwei Talente in die Geschichtsbücher eingetragen. Lennart Karl vom FC Bayern und Viktor Dadason vom FC Kopenhagen haben sich in die jüngsten Torschützen der "Königsklasse" eingereiht. ran zeigt die jüngsten Champions-League-Torschützen der Geschichte.
16. Platz: Ethan Nwaneri (FC Arsenal)
• Alter: 17 Jahre, zehn Monate und acht Tage
• Datum: 29. Januar 2025 gegen FC Girona (2:1)
• Aktueller Klub: FC Arsenal
15. Platz: Aaron Ramsey (FC Arsenal)
• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 25 Tage
• Datum: 21. Oktober 2008 gegen Fenerbahce Istanbul (5:2)
• Aktueller Klub: Vereinslos
14. Platz: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
• Alter: 17 Jahre, neun Monate und 16 Tage
• Datum: 14. April 2021 gegen Manchester City (1:2)
• Aktueller Klub: Real Madrid
13. Platz: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
• Alter: 17 Jahre, neun Monate und fünf Tage
• Datum: 13. Dezember 2023 gegen Borussia Dortmund (1:1)
• Aktueller Klub: Paris Saint-Germain
12. Platz: Breel Embolo (FC Basel)
• Alter: 17 Jahre, acht Monate und 21 Tage
• Datum: 4. November 2014 gegen Ludogorets Razgrad (4:0)
• Aktueller Klub: Stade Rennes
11. Platz: Lennart Karl (FC Bayern München)
• Alter: 17 Jahre, acht Monate und null Tage
• Datum: 22. Oktober 2025 gegen Club Brügge (4:0)
• Aktueller Klub: FC Bayern München
10. Platz: Martin Klein (Sparta Prag)
• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und 25 Tage
• Datum: 27. Februar 2002 gegen Panathinaikos Athen (1:2)
• Aktueller Klub: Karriereende
9. Platz: Bojan Krkic (FC Barcelona)
• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und vier Tage
• Datum: 1. April 2008 gegen Schalke 04 (1:0)
• Aktueller Klub: Karriereende
8. Platz: Cesc Fabregras (FC Arsenal)
• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und drei Tage
• Datum: 7. Dezember 2004 gegen Rosenborg BK (5:1)
• Aktueller Klub: Karriereende
7. Platz: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb)
• Alter: 17 Jahre, sieben Monate und ein Tag
• Datum: 7. Dezember 2011 gegen Olympique Lyon (1:7)
• Aktueller Klub: Manchester City
6. Platz: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos Piräus)
• Alter: 17 Jahre, sechs Monate und zehn Tage
• Datum: 1. Oktober 1997 gegen Rosenborg BK (1:5)
• Aktueller Klub: Karriereende
5. Platz: Antonio Nusa (Club Brügge)
• Alter: 17 Jahre, vier Monate und 27 Tage
• Datum: 13. September 2022 gegen FC Porto (4:0)
• Aktueller Klub: RB Leipzig
4. Platz: George Ilenikhena (Royal Antwerpen)
• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 27 Tage
• Datum: 13. Dezember 2023 gegen FC Barcelona (3:2)
• Aktueller Klub: AS Monaco
3. Platz: Viktor Dadason (FC Kopenhagen)
• Alter: 17 Jahre, drei Monate und 21 Tage
• Datum: 21. Oktober 2025 gegen Borussia Dortmund (1:2)
• Aktueller Klub: FC Kopenhagen
2. Platz: Lamine Yamal (FC Barcelona)
• Alter: 17 Jahre, zwei Monate und sechs Tage
• Datum: 19. September 2024 gegen AS Monaco (1:2)
• Aktueller Klub: FC Barcelona
1. Platz: Ansu Fati (FC Barcelona)
• Alter: 17 Jahre, ein Monat und neun Tage
• Datum: 10. Dezember 2019 gegen Inter Mailand (2:1)
• Aktueller Klub: AS Monaco
Auch aus dem Spiel wurde Arsenal gefährlich - mit den Waffen der Bayern: Nach einem hohen Ballgewinn landete der Ball bei Eberechi Eze, dem vor Neuer allerdings die Klarheit fehlte (31.).
Und die Bayern? Ließen die in dieser Saison übliche Dominanz vermissen. Der Ausgleich fiel ohne Vorankündigung. Joshua Kimmich schlug den Ball über 60 Meter punktgenau in den Lauf von Serge Gnabry, beide hatten zuletzt angeschlagen pausieren müssen.
Gnabry legte mit dem ersten Kontakt quer auf Karl, der direkt abschloss. "Perfekt gespielt, alles im ersten Kontakt", schwärmte Karl-Berater Michael Ballack bei "DAZN": "Lennart mit einem super Abschluss."
Arsenal-Standards stellen Bayern vor Probleme
Fortan waren die Münchner besser im Spiel, Außenverteidiger Josip Stanisic vergab die Chance auf eine glückliche Führung vor der Pause (35.). Ein Rezept, um sich aus der Pressingklammer Arsenals zu befreien, fehlte auch nach Wiederanpfiff. Mit einem schlimmen Fehlpass assistierte Kimmich Bukayo Saka, Neuer entschärfte (48.).
Danach rollte die Standardwelle los: Deutschland-Schreck Mikel Merino scheiterte nach zwei gefährlichen Ecken (55./58.), Innenverteidiger Cristhian Mosquera nach einem Freistoß aus dem Halbfeld (61.).
Ein Solo von Karl blieb eine der wenigen Münchner Chancen (56.). Stattdessen nahm der Druck der Gastgeber zu. Nach einem Fehlpass von Dayot Upamecano bediente Riccardo Calafiori den eingelaufenen Madueke zur erneuten Führung.
Die Entscheidung besorgte Martinelli: Nach einem langen Pass legte er kurz hinter der Mittellinie den Ball am herausgeeilten Neuer vorbei und schob aus 20 Metern ins leere Tor.
Der blasse Stürmerstar Harry Kane wurde bei der Rückkehr auf die Insel von den Fans verhöhnt. "Harry, what's the score?" (Harry, wie steht's?), sangen sie frech.
