Fußball

Champions League: Serie des FC Bayern reißt gegen den FC Arsenal - nur Lennart Karl trifft

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 23:27 Uhr
  • SID

Der FC Bayern ist also doch schlagbar: In der Champions League unterliegt der FCB mit 1:3 gegen den FC Arsenal.

Die schier unfehlbaren Dominatoren von Bayern München haben auf ihrem Triumphzug durch Europa einen ersten schweren Dämpfer erhalten. Im nächsten Gipfeltreffen der Champions League unterlag das Team von Trainer Vincent Kompany den Standardkönigen des FC Arsenal nach einer fehlerbehafteten Vorstellung 1:3 (1:1).

Die Traumserie von 18 Spielen ohne Niederlage ist damit gerissen, die Tabellenführung der Königsklasse vorerst verspielt.

Nach den Ausrufezeichen gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1) und in Unterzahl bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:1) traf gegen den souveränen Tabellenführer der Premier League nur Super-Bubi Lennart Karl (32.). Jurrien Timber nach einer Ecke (22.), Noni Madueke (69.) und Gabriel Martinelli (77.) waren für die Gunners erfolgreich.

Torhüter Manuel Neuer sah beim ersten und dritten Gegentor nicht gut aus. Mit weiterhin zwölf Punkten aus fünf Spielen haben die Bayern ihr ausgerufenes Ziel für die Ligaphase, die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale, dennoch fest im Blick.

FC Bayern: Gute erste Hälfte vom FCB

Kompany thematisierte vor dem Kracher des Ersten beim Zweiten die Standardstärke der Engländer, schließlich hatte sich seine Elf da zuletzt anfällig gezeigt: Sechs der acht Gegentreffer in der Bundesliga kassierten die Münchner nach ruhenden Bällen. "Wir bekommen da im Moment zu viele Gegentore", warnte Sportvorstand Max Eberl.

Es half nicht. Im feinsten englischen Nieselregen hatte Arsenal prompt mit der ersten Ecke Erfolg. Neuer ließ sich blocken und kam dann zu spät, Verteidiger Timber köpfte ein.

Auch aus dem Spiel wurde Arsenal gefährlich - mit den Waffen der Bayern: Nach einem hohen Ballgewinn landete der Ball bei Eberechi Eze, dem vor Neuer allerdings die Klarheit fehlte (31.).

Und die Bayern? Ließen die in dieser Saison übliche Dominanz vermissen. Der Ausgleich fiel ohne Vorankündigung. Joshua Kimmich schlug den Ball über 60 Meter punktgenau in den Lauf von Serge Gnabry, beide hatten zuletzt angeschlagen pausieren müssen.

Gnabry legte mit dem ersten Kontakt quer auf Karl, der direkt abschloss. "Perfekt gespielt, alles im ersten Kontakt", schwärmte Karl-Berater Michael Ballack bei "DAZN": "Lennart mit einem super Abschluss."

Arsenal-Standards stellen Bayern vor Probleme

Fortan waren die Münchner besser im Spiel, Außenverteidiger Josip Stanisic vergab die Chance auf eine glückliche Führung vor der Pause (35.). Ein Rezept, um sich aus der Pressingklammer Arsenals zu befreien, fehlte auch nach Wiederanpfiff. Mit einem schlimmen Fehlpass assistierte Kimmich Bukayo Saka, Neuer entschärfte (48.).

Danach rollte die Standardwelle los: Deutschland-Schreck Mikel Merino scheiterte nach zwei gefährlichen Ecken (55./58.), Innenverteidiger Cristhian Mosquera nach einem Freistoß aus dem Halbfeld (61.).

Ein Solo von Karl blieb eine der wenigen Münchner Chancen (56.). Stattdessen nahm der Druck der Gastgeber zu. Nach einem Fehlpass von Dayot Upamecano bediente Riccardo Calafiori den eingelaufenen Madueke zur erneuten Führung.

Die Entscheidung besorgte Martinelli: Nach einem langen Pass legte er kurz hinter der Mittellinie den Ball am herausgeeilten Neuer vorbei und schob aus 20 Metern ins leere Tor.

Der blasse Stürmerstar Harry Kane wurde bei der Rückkehr auf die Insel von den Fans verhöhnt. "Harry, what's the score?" (Harry, wie steht's?), sangen sie frech.

Auch interessant: Champions League: Eintracht Frankfurt bricht gegen Atalanta Bergamo ein - Sorge um Jonathan Burkardt

