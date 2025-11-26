- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Champions League: Eintracht Frankfurt bricht gegen Atalanta Bergamo ein - Sorge um Jonathan Burkardt

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 23:09 Uhr
  • SID

Atalanta Bergamo entscheidet das Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit drei Toren in fünf Minuten.

Eintracht Frankfurt hat nach einem bitteren Einbruch einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller verlor ihr "Freundschaftsduell" gegen Atalanta Bergamo aus Italien deutlich mit 0:3 (0:0) und muss um die Play-offs sowie Nationalspieler Jonathan Burkardt bangen.

Ademola Lookman (60.) knackte die Defensive der Eintracht, die zuvor bei zwei Pfostentreffern Glück hatte. Ederson (62.) und Charles De Ketelaere (65.) erhöhten wenig später. Kurz zuvor war Burkardt verletzt vom Platz gehumpelt.

Mit vier Punkten aus fünf Spielen und schon drei Niederlagen benötigt die Eintracht nun dringend Erfolge, um sich einen Platz unter den Top 24 zu sichern. Am 9. Dezember geht es zum FC Barcelona ins Camp Nou. Atalanta liegt mit zehn Punkten dagegen aussichtsreich im Play-off-Rennen.

Dass es eine wegweisende Partie gegen den zweiten italienischen Gegner nacheinander in der Königsklasse werden würde, war Toppmöller klar. Von einem "kleinen Endspiel" wollte er dennoch nichts wissen. "Wir wissen um die Bedeutung des Spiels, dass wir einen großen Schritt in Richtung Play-offs machen können", hatte er gesagt: "Aber danach gibt es auch noch das ein oder andere Spiel."

Das Heimspiel vor 59.500 Zuschauern stand unter freundlichen Vorzeichen: Die beiden Mannschaften verbindet eine Fanfreundschaft - obwohl sie sich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel trafen. Beide Fanlager präsentierten Banner in der jeweils anderen Landessprache, während der Vereinshymne der Eintracht hielten auch die Bergamo-Fans ihre Schals in die Höhe.

- Anzeige -
- Anzeige -

Champions League: Glück für die SGE in Halbzeit Eins

Toppmöller bot überraschend die gleiche Startelf auf wie beim Auswärtssieg in Köln vier Tage zuvor (4:3). Und die verbuchte gegen die "Freunde" aus Bergamo zu Beginn mehr Ballbesitz. Die erste Chance bot sich Farès Chaibi nach zehn Minuten, er schoss zu zentral. Dann fand Ritsu Doan nach einer kurzen Eckenvariante Robin Koch, der knapp über das Tor köpfte (15.).

Die Eintracht kam langsam aber sicher offensiv in Fahrt, gerade der flinke Doan stellte Atalanta mit seinen Tempodribblings vor Probleme. Plötzlich hatte die Eintracht aber Dusel: Erst schoss Lookman völlig frei vor Michael Zetterer an den Pfosten, wenige Sekunden später traf Gianluca Scamacca an fast identischer Stelle das Aluminium (35.).

Bergamo trat nach der Pause stark verbessert auf, die Eintracht wurde kalt erwischt: Nach einem Zweikampf mit Torwart Marco Carnesecchi kam Burkardt unglücklich auf und verletzte sich offenbar am Knie. Er konnte nur gestützt von Betreuern den Platz verlassen, ihn ersetzte Jean-Mattéo Bahoya.

Die Eintracht stand offenbar unter Schock - und Lookman kurz nach dem Wechsel am zweiten Pfosten völlig frei. Keine zwei Minuten nach seinem Führungstor bediente der starke Angreifer Ederson, der das Spiel mit seinem Tor komplett in Richtung der Gäste lenkte. Frankfurt drohte, zu zerfallen, De Ketelaere entschied nach einem Lattentreffer von Scamacca mit dem dritten Treffer innerhalb von fünf Minuten das Spiel.

Auch interessant: FC Bayern München: "Form seines Lebens!" Max Eberl bringt Harry Kane für den Ballon d'Or in Position - News und Gerüchte

- Anzeige -
News und Videos
26.11.2025, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: Vorrunde 5.Spieltag, FC Arsenal - FC Bayern München, im Emirates-Stadion London (England) v.l. Dayot Upamecano (FC Bayern München), Lennart Karl...
News

Bayern-Noten: Sechs Fünfer, nur ein Lichtblick

  • 26.11.2025
  • 23:14 Uhr
Kylian Mbappé (r.) jubelt mit Vinicius Junior
News

Mbappé schießt Real furios zum Sieg - Debakel für Liverpool

  • 26.11.2025
  • 22:58 Uhr
FC Bayern
News

Arsenal vs. FC Bayern heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream? Ergebnis 3:1

  • 26.11.2025
  • 22:55 Uhr
Umkämpfte Partie: Arsenal gegen Bayern
News

Nur Karl trifft: Bayern-Serie reißt bei Arsenal

  • 26.11.2025
  • 22:54 Uhr
Manuel Neuer
News

Foul an Neuer? Diskussionen um Gegentor bei Arsenal

  • 26.11.2025
  • 22:51 Uhr
Eintracht Frankfurt Theate
News

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im Ticker, TV und Stream - Ergebnis 0:3

  • 26.11.2025
  • 22:50 Uhr
Lennart Karl

Karl historisch: Die jüngsten Torschützen der CL-Geschichte

  • Galerie
  • 26.11.2025
  • 21:40 Uhr
Der Torgarant des FC Bayern: Harry Kane
News

Eberl zu Kane-Vertrag: "Was spricht dagegen?"

  • 26.11.2025
  • 20:59 Uhr
David Luiz im Pafos-Trikot
News

Zweitältester CL-Torschütze: Luiz trifft bei Pafos-Remis

  • 26.11.2025
  • 20:46 Uhr
Bayern Münchens Erfolgstrainer Vincent Kompany
News

Kompany vertraut Kimmich und Gnabry bei Arsenal

  • 26.11.2025
  • 19:52 Uhr