Champions League
Champions League: BVB scheitert an Bergamo - Internationale Pressestimmen zum Drama
- Veröffentlicht: 25.02.2026
- 23:58 Uhr
- Anne Malin Will
Trotz einer zwei-Tore-Führung aus dem Hinspiel scheidet Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo in den Playoffs der Champions League aus. ran zeigt die Pressestimmen zur BVB-Niederlage.
Drei Rote Karten und ein Elfmeter in der Nachspielzeit: Atalanta Bergamo schlägt Borussia Dortmund 4:1 und zieht dank eines Strafstoßes in letzter Minute in das Champions-League-Achtelfinale ein.
Der BVB war nach einem früher Gegentreffer durchgängig unterlegen und nach einem entscheidenden Fehler von Gregor Kobel traf Ramy Bensebaini Bergamo-Star Nikola Krstović im Gesicht. Bensebaini sah daraufhin Gelb-Rot, Schlotterbeck auf der Bank glatt Rot und Lazar Samardzic traf per Foulelfmeter.
"Wegen einer schwachen ersten Halbzeit und diesem kapitalen Fehler am Ende absolut verdient"
Eurosport: "Borussia Dortmund hat ein fürchterliches Debakel erlebt und ist in der Champions League bereits in den Playoffs gescheitert. Die bedenklich schlechte Leistung dürfte den Dortmundern mit Blick auf den Bundesliga-Kracher am Samstag große Sorgen bereiten"
Westdeutsche Allgemeine Zeitung: "Irres BVB-Versagen bei Atalanta Bergamo: Einmal Note 6, fünfmal Note 5"
Welt: "Blackout in letzter Sekunde – BVB blamiert sich und fliegt aus der Champions League. Borussia Dortmund hat sich nach einem desolaten Auftritt frühzeitig aus der Champions League verabschiedet und drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München einen millionenschweren Rückschlag erlitten"
Focus: "Sieben BVB-Profis fallen bei Fiasko in Bergamo durch"
Süddeutsche: "Bensebainis Tritt beendet Dortmunds Champions-League-Saison"
faz.net: "Nach einem schwachen Auftritt und einem Elfmetertor in der Nachspielzeit hat sich der BVB frühzeitig aus der Champions League verabschiedet"
kicker: "Dortmund schied in letzter Sekunde aus der Champions League aus, wegen einer schwachen ersten Halbzeit und diesem kapitalen Fehler am Ende absolut verdient. Atalanta Bergamo hält international die italienische Fahne hoch"
"Bensebaini vollendet das Desaster"
La Gazzetta dello Sport (Italien): "Das 3:1 bringt das Spiel in die Verlängerung und beschert uns zehn wunderschöne Schlussminuten. Und da wussten wir noch nichts von den letzten zehn Sekunden. Bergamo startet einen Konter, Pasalic flankt auf Krstovic, Kobel ist raus, der Montenegriner könnte per Kopfball ins Netz treffen, aber Bensebaini vollendet das Desaster."
The Sun (England): "Spätes Chaos: Atalanta-Star mit blutüberströmtem Gesicht nach umstrittenem Foul, bei dem er einen Tritt gegen den Kopf bekam und DREI Spieler vom Platz gestellt wurden."
Marca (Spanien): "Atalanta schafft das Comeback in einem rasanten Spiel, das alles zu bieten hatte. Ein Spiel, das bisher zu den besten der Champions League gehört."
Mundo Deportivo (Spanien): "Atalanta besiegt Dortmund mit einem Elfmetertor in der 98. Minute in einem Herzschlagfinale"
L'Equipe (Frankreich): "Mit einem Elfmeter in letzter Sekunde beendet Atalanta sein unglaubliches Comeback gegen Dortmund. Der Coup gelang nach einem von Anfang bis Ende spannenden Spiel."
Daily Mail (UK): "Atalanta wirft Borussia Dortmund mit dem letzten Schuss des Spiels aus der Champions League, nachdem ein brutales Foul zu DREI roten Karten und einem blutüberströmten Spieler führt."
ESPN (USA): "Atalanta schockt Dortmund mit Elfmeter in letzter Minute und erreicht das Achtelfinale"