Trotz einer zwei-Tore-Führung aus dem Hinspiel scheidet Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo in den Playoffs der Champions League aus. ran zeigt die Pressestimmen zur BVB-Niederlage. Drei Rote Karten und ein Elfmeter in der Nachspielzeit: Atalanta Bergamo schlägt Borussia Dortmund 4:1 und zieht dank eines Strafstoßes in letzter Minute in das Champions-League-Achtelfinale ein. Die Noten der BVB-Stars – Hinspiel-Held erlebt Katastrophenabend Der BVB war nach einem früher Gegentreffer durchgängig unterlegen und nach einem entscheidenden Fehler von Gregor Kobel traf Ramy Bensebaini Bergamo-Star Nikola Krstović im Gesicht. Bensebaini sah daraufhin Gelb-Rot, Schlotterbeck auf der Bank glatt Rot und Lazar Samardzic traf per Foulelfmeter.

"Wegen einer schwachen ersten Halbzeit und diesem kapitalen Fehler am Ende absolut verdient" Eurosport: "Borussia Dortmund hat ein fürchterliches Debakel erlebt und ist in der Champions League bereits in den Playoffs gescheitert. Die bedenklich schlechte Leistung dürfte den Dortmundern mit Blick auf den Bundesliga-Kracher am Samstag große Sorgen bereiten" Westdeutsche Allgemeine Zeitung: "Irres BVB-Versagen bei Atalanta Bergamo: Einmal Note 6, fünfmal Note 5" Welt: "Blackout in letzter Sekunde – BVB blamiert sich und fliegt aus der Champions League. Borussia Dortmund hat sich nach einem desolaten Auftritt frühzeitig aus der Champions League verabschiedet und drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München einen millionenschweren Rückschlag erlitten" BVB scheitert dramatisch gegen Atalanta Bergamo - zwei Rote Karten in Schlussphase

Nico Schlotterbeck äußert sich zu seiner Roten Karte Focus: "Sieben BVB-Profis fallen bei Fiasko in Bergamo durch" Süddeutsche: "Bensebainis Tritt beendet Dortmunds Champions-League-Saison" faz.net: "Nach einem schwachen Auftritt und einem Elfmetertor in der Nachspielzeit hat sich der BVB frühzeitig aus der Champions League verabschiedet" kicker: "Dortmund schied in letzter Sekunde aus der Champions League aus, wegen einer schwachen ersten Halbzeit und diesem kapitalen Fehler am Ende absolut verdient. Atalanta Bergamo hält international die italienische Fahne hoch"

