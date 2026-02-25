- Anzeige -
Champions LEague

Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck äußert sich zu seiner Roten Karte

  • Veröffentlicht: 25.02.2026
  • 23:28 Uhr
  • ran
© Kirchner-Media

In der wilden Schlussphase in Bergamo sieht BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck die Rote Karte. Nun hat er seine Sicht der Dinge geschildert.

Tief in der Nachspielzeit des Playoff-Rückspiels in der Champions League entschied Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez mit Unterstützung des VAR auf Elfmeter für Atlanta Bergamo, Lazar Samardzic verwandelte zum 4:1-Endstand (90.+8) und besiegelte das Aus von Borussia Dortmund in der Königsklasse.

Während sich der spanische Schiedsrichter die Szene auf dem Bildschirm anschaute, kam es an der Seitenlinie zu einigen Diskussionen. In deren Verlauf sah Nico Schlotterbeck, der über 90 Minuten auf der Bank saß, die Rote Karte.

Am Mittwochabend beschrieb er in seiner Instagram-Story, was aus seiner Sicht geschehen war.

"Hey liebe Fans, zuerst einmal sind wir als Mannschaft - und ich persönlich - extrem niedergeschlagen. Zu der Situation möchte ich aber kurz etwas klarstellen: Nachdem gefühlt zehn Spieler von Atalanta gleichzeitig aufgesprungen sind und sich lautstark beschwert haben, bin ich ebenfalls aufgestanden und habe gesagt, sie sollen sich wieder hinsetzen. Das war alles. Ohne Beleidigungen, ohne Respektlosigkeiten oder sonst irgendetwas", schrieb Schlotterbeck.

"Warum ich dafür die Rote Karte gesehen habe, konnte mir der Schiedsrichter selbst nach dem Spiel nicht erklären", führte Schlotterbeck weiter aus: "Das wollte ich einfach zur Klarstellung sagen."

Ob Schlotterbeck nun gesperrt wird, ist noch offen.

BVB - Gregor Kobel über Patzer: "Tut mir sehr Leid"

