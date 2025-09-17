Der FC Liverpool startet zum Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid furios - doch in einer wilden Partie geben die Engländer den Sieg fast aus der Hand. Titelverteidiger Paris Saint-Germain stürmt vorerst an die Tabellenspitze.

Der FC Liverpool setzte sich in einem hitzigen Achterbahnspiel mit 3:2 (2:1) gegen Atlético Madrid durch, Gäste-Coach Diego Simeone legte sich mit Zuschauern an, er fluchte, gestikulierte wild und sah letztlich die Rote Karte (90.+4).

Am 47. Geburtstag von Teammanager Arne Slot führte Liverpool durch die Tore von Andy Robertson und Mohamed Salah bereits nach sechs Minuten - und damit so früh wie noch nie in der Champions League - mit 2:0.

Atlético aber war keineswegs geschlagen, gestaltete das Spiel offener und kam beim Debüt von Liverpools 150-Millionen-Zugang Alexander Isak durch den Doppelpack von Marcos Llorente (45.+3, 81.) noch zum Ausgleich.

Nationalspieler Florian Wirtz wurde nach 74 Minuten ausgewechselt, für den Siegtreffer sorgte Abwehrchef Virgil van Dijk (90.+2), in dessen Folge Simeone ausrastete.