Fußball

Champions League: Simeone sieht bei Last-Minute-Sieg des FC Liverpool Rot - PSG startet mit Gala

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 00:45 Uhr
  • SID

Der FC Liverpool startet zum Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid furios - doch in einer wilden Partie geben die Engländer den Sieg fast aus der Hand. Titelverteidiger Paris Saint-Germain stürmt vorerst an die Tabellenspitze.

Der FC Liverpool setzte sich in einem hitzigen Achterbahnspiel mit 3:2 (2:1) gegen Atlético Madrid durch, Gäste-Coach Diego Simeone legte sich mit Zuschauern an, er fluchte, gestikulierte wild und sah letztlich die Rote Karte (90.+4).

Am 47. Geburtstag von Teammanager Arne Slot führte Liverpool durch die Tore von Andy Robertson und Mohamed Salah bereits nach sechs Minuten - und damit so früh wie noch nie in der Champions League - mit 2:0.

Atlético aber war keineswegs geschlagen, gestaltete das Spiel offener und kam beim Debüt von Liverpools 150-Millionen-Zugang Alexander Isak durch den Doppelpack von Marcos Llorente (45.+3, 81.) noch zum Ausgleich.

Nationalspieler Florian Wirtz wurde nach 74 Minuten ausgewechselt, für den Siegtreffer sorgte Abwehrchef Virgil van Dijk (90.+2), in dessen Folge Simeone ausrastete.

Das Wichtigste in Kürze

  • Champions League: Der Spielplan

  • Champions League: Die Tabelle

PSG lässt Atalanta Bergamo keine Chance

109 Tage nach dem Königsklassentriumph von München siegte PSG gegen den früheren Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo souverän mit 4:0 (2:0), während auch Inter Mailand beim 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam keine größeren Probleme hatte.

Der französische Rekordmeister ging gegen Bergamo bereits in der dritten Minute durch Abwehrchef Marquinhos in Führung, Chwitscha Kwarazchelia (39.) erhöhte.

Vom Elfmeterpunkt vergab Bradley Barcola die Chance zu einer noch deutlicheren Halbzeitführung (44.), das 3:0 besorgte schließlich Nuno Mendes (51.). Goncalo Ramos sorgte für den Endstand (90.+1).

PSG-Trainer Luis Enrique verfolgte die erste Spielhälfte von der Pressetribüne, nach dem Seitenwechsel saß er wieder auf der Trainerbank. Dies hatte er zuletzt bereits in der Ligue 1 so gehandhabt.

FC Bayern: "Verrückt!" Christoph Freund zum Dortmund-Spektakel

Marcus Thuram führt Inter Mailand zum Auftaktsieg

Inter, im Champions-League-Finale am 31. Mai von PSG beim 0:5 vorgeführt, gewann bei Ajax durch einen Doppelpack des früheren Mönchengladbachers Marcus Thuram (42., 47.).

In den frühen Spielen am Mittwochabend zogen sich zwei Champions-League-Neulinge höchst achtbar aus der Affäre: Der zyprische Meister FC Paphos kam beim griechischen Rekordchampion Olympiakos Piräus zu einem 0:0, dabei musste beim zweiten Gegner des FC Bayern in der Ligaphase (30. September) Bruno Felipe bereits in der 26. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. FK Bodö/Glimt aus Norwegen erreichte bei Slavia Prag ein 2:2 (0:1).

