FC Bayern bei Paris Saint-Germain - Julian Draxler: "Die Entwicklung der Bayern ist beeindruckend"

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Julian Draxler: PSG kann Verletzungen auffangen ran: Herr Draxler, der Titelverteidiger aus Paris gegen den FC Bayern, das formstärkste Team Europas. Treffen die derzeit besten Teams der Welt aufeinander? Julian Draxler: Ich glaube, diese Teams gehören auf jeden Fall zur absoluten Weltspitze, deren Aufeinandertreffen wird weltweit mit Spannung erwartet. Ich würde zu den besten Mannschaften der Welt aber natürlich noch andere dazuzählen, wie Real Madrid, Barcelona oder sicherlich auch ein paar Teams aus England. ran: 15 Siege in Folge. Die Bayern scheinen bisher unschlagbar. Bricht Paris Saint-Germain die Serie? Draxler: 15 Siege in Folge für die Bayern sind natürlich sehr, sehr beeindruckend. Und da geht es nicht nur um die Ergebnisse, sondern auch um die Art und Weise, wie sie spielen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht so genau einschätzen kann, wie konkurrenzfähig die Bundesliga in diesem Jahr ist. ran: Doue ist verletzt, hinter dem Startelfeinsatz von Dembele steht noch ein Fragezeichen. Welche Stars können Bayern am Gefährlichsten werden?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Transfergerüchte: Endrick bei Real Madrid ohne Chance - folgt die Leihe nach Deutschland? 1 / 18 © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

Bei Real Madrid ist Juwel Endrick unter Coach Xabi Alonso außen vor und hat kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze. Mit Blick auf die WM 2026 braucht der Brasilianer aber Spielpraxis, um es in den Kader der Selecao für die Endrunde zu schaffen. Daher soll nun wohl eine Leihe im Raum stehen. Laut "Foot Mercato" könnte der 19 Jahre alte Stürmer möglicherweise in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen landen. Demnach soll die "Werkself" zu den Interessenten zählen. Allerdings ... © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

... dürfte der Kreis der interessierten Klubs riesig sein. Vereine aus Endricks Heimat Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten sollen sich um das Toptalent bemühen. Wie Fabrizio Romano berichtet, gilt jedoch Olympique Lyon als Favorit im Werben um Endrick. Im Gespräch sei demnach eine Leihe ohne Kaufoption, Lyon müsse dem Bericht nach 4,5 Millionen Euro Gebühr bzw. Gehalt bezahlten. © PHOTOxPHOTO Juan Cruz Meza (River Plate)

Borussia Dortmund beschäftigt sich laut "Sky" mit dem 17-jährigen Argentinier Juan Cruz Meza. Dieser steht bei River Plate unter Vertrag, absolvierte für die erste Mannschaft aber noch kein Spiel. Bei den Spielen der zweiten Mannschaft wurde der Offensivmann schon mehrfach von BVB-Scouts gesichtet. Doch die Dortmunder sind nicht alleine. Am Argentinier sind mehrere Top-Klubs aus Europa interessiert. Der Vertrag des 17-Jährigen bei River Plate läuft bis Ende 2026. © 2025 Getty Images Kaua Prates (EC Cruzeiro)

Der 17-jährige Defensivmann Kaua Prates ist laut "Sky" ein weiterer BVB-Kandidat aus Südamerika. Auch der junge Brasilianer wurde vor Ort mehrmals von Scouts der Dortmunder beobachtet. Der Linksverteidiger ist seit dieser Saison ein wichtiger Teil des Erstligisten Cruzeiro. Der BVB hat angeblich bereits konkrete Gespräche mit Cruzeiro geführt, von einem Deal ist man aber noch entfernt. Der 17-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen Euro. Neben den Borussen gibt es aber wohl noch weitere Interessenten aus Europa. © Pro Shots Ayodele Thomas (PSV Eindhoven)

Laut "Sky" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit PSV-Talent Ayodele Thomas. Der 18-jährige Rechtsaußen soll demnach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen der SGE stehen. Thomas' Vertrag endet im kommenden Sommer, er wäre also ablösefrei. Eine Verlängerung in Eindhoven steht aktuell wohl nicht zur Debatte. © Brauer-Fotoagentur Said El Mala (1. FC Köln)

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen schon länger an Said El Mala Interesse zeigen. Offenbar hat der Offensivspieler des 1. FC Köln auch internationale Spitzenklubs auf den Plan gerufen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Inter Mailand und Paris Saint-Germain El Mala beobachten. Für den 19-Jährigen würde ein Wechsel im Winter unwahrscheinlich sein, realistischer sei der kommende Sommer. © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.

Draxler: Mit Doue fehlt PSG natürlich ein extrem wichtiger Spieler und auch Dembélé ist noch nicht in Topform, da er aus einer langen Verletzung kommt. Die große Stärke von PSG ist aber, dass sie mittlerweile solche Verletzungen gut auffangen können und auch in dieser Besetzung eine absolute Weltklasse-Mannschaft haben, weil sie als Kollektiv inzwischen einfach sehr gut funktionieren. ran: Wo hat PSG Schwächen? Draxler: Paris schätze ich nach wie vor sehr, sehr stark ein. Sie sind nicht umsonst Titelverteidiger. Sie haben aktuell allerdings die ein oder andere Verletzung, die ihnen sehr weh tut. Ich glaube dennoch, dass das Spiel heute ein sehr guter Gradmesser für beide Mannschaften sein wird in der noch relativ frühen Phase der Saison. ran: Wie gut ist Paris im Vergleich zu Ihrer Zeit, als das Team mit Topstars wie Neymar, Messi oder Mbappé gespickt war? Draxler: Der Champions-League-Titel im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie stark PSG mittlerweile ist. Sie haben die Philosophie ein wenig verändert, setzen viel auf junge, erfolgshungrige Spieler und haben einen Trainer, der sehr über das Kollektiv kommt. Es sind natürlich Unterschiede zu meiner Zeit, als ich bei PSG gespielt habe, wo wir sicherlich die größeren Stars und vielleicht sogar die größere individuelle Qualität hatten. Aber wie Luis Enrique diese Mannschaft geformt und einzelne Puzzleteile zusammengesetzt hat, ist schon beeindruckend. Und es macht einfach Spaß, diese Mannschaft von Paris Saint-Germain Fußball spielen zu sehen.

FC Bayern: "Haben eine super Qualität im Kader" ran: Wie sehen Sie die Entwicklung der Bayern unter Trainer Vincent Kompany? Draxler: Die Entwicklung der Bayern unter Vincent Kompany ist beeindruckend. In diesem Jahr haben sie jedes Spiel gewonnen, was natürlich unglaublich ist. Ich finde, sie haben eine super Qualität im Kader. Man hat jetzt auch gesehen, dass die 1B-Elf gegen Leverkusen deutlich überlegen war. Deswegen bin ich sehr gespannt auf heute Abend, wie sie sich gegen eine der besten Mannschaften der Welt zeigen. Ich würde Bayern in der aktuellen Form momentan mit zu den Champions-League-Favoriten zählen. ran: Auch im Tor hat der FC Bayern ein Kaliber. Ihr Kumpel Manuel Neuer erlebt seinen x-ten Frühling. Überrascht Sie das? Draxler: Manuel Neuer ist nicht umsonst der beste Torwart aller Zeiten. Von seiner Ausstrahlung her wirkt er immer noch sehr, sehr frisch und bereit für Großes. Ich glaube, solange Manuels Körper mitspielt, wird er selbst entscheiden, wie lange er auch mental dazu in der Lage ist, auf dem Niveau weiter zu performen. Aber im Moment ist er immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Und ich hoffe, wir werden ihn noch viele Jahre spielen sehen.