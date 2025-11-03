Der FC Bayern hat sich vor Gericht gewehrt, nachdem kurzfristige Polizeimaßnahmen die An- und Abreise der Fans im Rahmen des Champions-League-Spiels bei Paris Saint-Germain stark einschränken.

Der FC Bayern hat nach kurzfristig angesetzten Polizeimaßnahmen im Hinblick auf die Anreise und Abreise seiner Fans im Rahmen des Champions-League-Spiels bei Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) Protest bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eingelegt.

Außerdem konnte der Klub über Nacht einen Gerichtstermin erwirken, bei dem Vertreter der Bayern gegen diese Verfügung vorgegangen sind.

"Dieses Vorgehen ist beispiellos", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Deesen. Die schlechte Nachricht: "Nach dem Termin wurde uns mitgeteilt, dass das Urteil schriftlich in einigen Stunden ergehen würde. Da dies voraussichtlich zu spät ist, um an diesem ungeheuerlichen Vorgehen etwas zu ändern, ist dies erneut ein Schlag ins Gesicht unserer Fans."

Was war passiert? Die Polizeipräfektur habe demnach kurzfristig eine "Allgemeinverfügung zur Regelung der Anreise der Fans und zur Einrichtung eines Bereichs mit polizeilichen Maßnahmen erlassen", hieß es in einem Klub-Statement, die Bayern seien erst am Montag über diese Maßnahme informiert worden. Paris St. Germain und die UEFA unterstützen den FC Bayern.

"Die Allgemeinverfügung betrifft alle Fanbusse und verfügt, dass sie sich vor dem Spiel an einer Mautstelle vor der Stadt sammeln müssen. Zudem sieht sie unter anderem vor, dass alle weiteren Bayern-Fans ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadion kommen sollen", teilte der FC Bayern mit. An der Mautstelle gibt es laut dem FCB "völlig unzureichende sanitäre Anlagen, eine einzige Toilette und weder Essen noch Getränke, zudem widerspricht die Behandlung der Fans jeglichen Standards".