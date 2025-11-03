Anzeige
Champions League

FC Bayern geht vor PSG-Spiel vor Gericht: Fans müssen wegen Polizeimaßnahmen bis 5 Uhr morgens ausharren

  • Aktualisiert: 04.11.2025
  • 15:45 Uhr
  • SID

Der FC Bayern hat sich vor Gericht gewehrt, nachdem kurzfristige Polizeimaßnahmen die An- und Abreise der Fans im Rahmen des Champions-League-Spiels bei Paris Saint-Germain stark einschränken.

Der FC Bayern hat nach kurzfristig angesetzten Polizeimaßnahmen im Hinblick auf die Anreise und Abreise seiner Fans im Rahmen des Champions-League-Spiels bei Paris Saint-Germain am Dienstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) Protest bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eingelegt.

Außerdem konnte der Klub über Nacht einen Gerichtstermin erwirken, bei dem Vertreter der Bayern gegen diese Verfügung vorgegangen sind.

"Dieses Vorgehen ist beispiellos", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Deesen. Die schlechte Nachricht: "Nach dem Termin wurde uns mitgeteilt, dass das Urteil schriftlich in einigen Stunden ergehen würde. Da dies voraussichtlich zu spät ist, um an diesem ungeheuerlichen Vorgehen etwas zu ändern, ist dies erneut ein Schlag ins Gesicht unserer Fans."

Was war passiert? Die Polizeipräfektur habe demnach kurzfristig eine "Allgemeinverfügung zur Regelung der Anreise der Fans und zur Einrichtung eines Bereichs mit polizeilichen Maßnahmen erlassen", hieß es in einem Klub-Statement, die Bayern seien erst am Montag über diese Maßnahme informiert worden. Paris St. Germain und die UEFA unterstützen den FC Bayern.

"Die Allgemeinverfügung betrifft alle Fanbusse und verfügt, dass sie sich vor dem Spiel an einer Mautstelle vor der Stadt sammeln müssen. Zudem sieht sie unter anderem vor, dass alle weiteren Bayern-Fans ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadion kommen sollen", teilte der FC Bayern mit. An der Mautstelle gibt es laut dem FCB "völlig unzureichende sanitäre Anlagen, eine einzige Toilette und weder Essen noch Getränke, zudem widerspricht die Behandlung der Fans jeglichen Standards".

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Fans können Paris erst um 5 Uhr morgens verlassen

Hinzu kommt: "Nach Spielende müssen alle zu ihren ursprünglich genutzten Transportmitteln zurückkehren. Die Busse werden anschließend von der Polizei aus der Stadt begleitet."

Für den FC Bayern sei "nicht zuletzt die Kurzfristigkeit der Verfügung inakzeptabel", zudem bestehe "keine Veränderung der Risikolage in Bezug auf die Fans des FC Bayern seit dem letzten Aufeinandertreffen in Paris im Jahr 2023". Aufgrund der behördlichen Vorgaben werden die Fanbusse Paris wegen der Lenkzeiten erst gegen 5.00 Uhr morgens wieder verlassen können.

Anzeige
Mehr News und Videos
Aktuell verletzt: Désiré Doué von PSG
News

"Golden Boy": PSG-Youngster gewinnt Auszeichnung

  • 04.11.2025
  • 17:09 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 04.11.2025
  • 16:10 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 04.11.2025
  • 16:09 Uhr
Fenerbahce SK v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025 26 League Phase MD3 The Stuttgart team poses for a photo during the UEFA Europa League match between Fenerbahce and Stuttgart at the Chobani ...
News

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam live: Übertragung der Europa League im Liveticker, im TV und Stream

  • 04.11.2025
  • 16:01 Uhr
imago images 1068572159
News

Manchester City vs. Borussia Dortmund live: Champions League im TV, im Livestream und Ticker

  • 04.11.2025
  • 16:01 Uhr
Kristensen
News

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt heute live zu ungewohnter Uhrzeit: Champions League im TV, Stream und Liveticker

  • 04.11.2025
  • 16:01 Uhr
FC Bayern
News

Paris St.-Germain vs. FC Bayern München heute live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker

  • 04.11.2025
  • 15:54 Uhr
Rafel Navarro (r.) war zuletzt beim FC Barcelona
News

Schweiz: Navarro neuer Frauen-Nationaltrainer

  • 04.11.2025
  • 15:54 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 04.11.2025
  • 15:52 Uhr
Dreesen vertritt klare Positionen zur Expansion
News

Vor PSG-Kracher: Dreesen kritisiert Polizeipräfektur von Paris

  • 04.11.2025
  • 15:42 Uhr