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Champions league

Champions League: Streik in München betrifft den FC Bayern

  • Aktualisiert: 16.03.2026
  • 20:03 Uhr
  • Anne Malin

Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in München fangen schon am Mittwoch an: Passend zu Bayerns Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo.

Neben der vakanten Position im Tor, scheint im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo bei den Bayern jetzt auch der zwölfte Mann in Gefahr zu sein. Ab 11 Uhr am Mittwoch werden Verdi-Mitarbeiter wieder die Arbeit niederlegen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken.

Damit ist das Spiel am Mittwochabend von den Streiks betroffen. Diese waren zuvor nur für Donnerstag angekündigt gewesen.

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ÖPNV-Streik trifft wieder den FCB

Schon am 11. Februar beim DFB-Pokal-Duell gegen RB Leipzig waren die Fans von ÖPNV-Streiks betroffen gewesen.

Doch die U6, die zur Allianz Arena fährt, fuhr dank eines Sonderabkommens zwischen der MVG und dem FCB trotzdem weiter. Ob so ein Abkommen dieses Mal wieder zustande kommt, bleibt abzuwarten.

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