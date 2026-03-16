Champions League: Streik in München betrifft den FC Bayern

Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in München fangen schon am Mittwoch an: Passend zu Bayerns Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo.

Neben der vakanten Position im Tor, scheint im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo bei den Bayern jetzt auch der zwölfte Mann in Gefahr zu sein. Ab 11 Uhr am Mittwoch werden Verdi-Mitarbeiter wieder die Arbeit niederlegen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken.

Damit ist das Spiel am Mittwochabend von den Streiks betroffen. Diese waren zuvor nur für Donnerstag angekündigt gewesen.