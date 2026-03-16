Vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo ist Torhüter Jonas Urbig ins Bayern-Training zurückgekehrt.

Bei Bayern München hat sich die angespannte Torwart-Situation vor dem Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo etwas entspannt.

Jonas Urbig kehrte am Montag ins Training zurück, damit steigen die Chancen auf einen Einsatz am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel (21:00 Uhr im Liveticker). Auch die jungen Schlussmänner Leonard Prescott und Jannis Bärtl nahmen an dem Training teil.

Urbig hatte sich im Hinspiel in Italien (6:1) nach einem Zusammenprall in den Schlusssekunden eine Gehirnerschütterung zugezogen. Weil die Torhüter Manuel Neuer (Wade), Sven Ulreich (Adduktoren) und Leon Klanac (Oberschenkel) definitiv ausfallen, könnte auch der erst 16 Jahre alte U19-Schlussmann Prescott gegen Bergamo zum Einsatz kommen. Auch Bärtl (19), der bei der zweiten Mannschaft im Tor steht, wäre eine Option.

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