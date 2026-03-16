Nach dem Ausfall von Sven Ulreich haben die Mediziner beim FC Bayern vermutlich das letzte Wort, wer in der Champions League im Tor steht. Von Martin Volkmar Die Rückkehr von Jonas Urbig ins Tor des FC Bayern wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Ursprünglich sollte der Keeper nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) noch im Rückspiel pausieren und sich in Ruhe auskurieren. Schiri-Experte stützt Bayern: "Regel ergibt keinen Sinn!" Mediziner empfehlen bei einer solchen Kopfverletzung mindestens eine Woche Pause, je nach Schwere aber eher mehr. Doch nach dem Ausfall der nominellen Nummer drei, Sven Ulreich, der nach seinem Muskelbündelriss bei Bayer Leverkusen (1:1) bis Ende April ausfällt, herrscht Torwart-Notstand beim FCB.

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FC Bayern: Trainer Vincent Kompany wartet bei Torwart-Frage ab Da nur noch die im Profi-Fußball komplett unerfahrenen Youngster Leonard Prescott (16 Jahre) und Jannis Bärtl zur Verfügung stehen, wächst der Druck für ein früheres Urbig-Comeback am Mittwoch (ab 21 Uhr im ran-Liveticker). Der 22-Jährige absolviert wie Manuel Neuer, der nach Muskelfaserriss noch nicht wieder einsatzbereit ist, seit Samstag wieder leichtes Training. Nach ran-Informationen will sich Trainer Vincent Kompany erst am Spieltag final entscheiden, ob er Urbig schon wieder ins Tor stelllt oder doch auf Top-Talent Prescott setzen muss. "Ich glaube, Jonas ist auf einem guten Weg, vielleicht kann er am Mittwoch gegen Bergamo schon wieder spielen", hatte Ulreich am Samstag erklärt.

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