Aktuell übertreffen sich drei Stürmer gegenseitig - sowohl auf internationaler Bühne als auch im Vereinsfußball. ran analysiert die Statistiken von Kylian Mbappe, Erling Haaland und Harry Kane. Von Julian Erbs Erling Haaland für Norwegen und Manchester City, Kylian Mbappe für Frankreich und Real Madrid und Harry Kane für England und den FC Bayern spielen aktuell auf einem Niveau, das man zuletzt wohl nur zu den besten Zeiten der Legenden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erlebt hat. Die Frage, die sich derzeit viele Fußballfans stellen: Wer ist momentan der beste Stürmer auf dem Planeten? ran hat sich die wichtigsten Statistiken genauer angeschaut (Stand: 20. Oktober).

Erling Haaland überragt Zuerst lohnt sich ein Blick auf die klassischen Werte: Tore und Assists. Kane kommt in elf Spielen für den FC Bayern auf 19 Tore und drei Vorlagen. Für die englische Nationalmannschaft erzielte er in drei Pflichtspielen drei Treffer. Damit steht er insgesamt bei 25 Torbeteiligungen in 14 Pflichtspielen - ein beeindruckender Schnitt von 1,78 Scorerpunkten pro Partie. Haaland hat für ManCity in elf Spielen 15 Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. In der norwegischen Nationalmannschaft hat er seinen Schnitt sogar deutlich gesteigert: In zwei Pflichtspielen sammelte er unglaubliche zehn Scorerpunkte, darunter ein Fünferpack in der WM-Qualifikation gegen die Republik Moldau. Damit steht Haaland nach insgesamt 13 Pflichtspielen bei 26 Scorerpunkten - und das bei einem herausragenden Schnitt von 2,0 pro Partie. Jobe Bellingham: Zwischen Zweifel, Druck und der Suche nach sich selbst

Mbappe steht ebenfalls stark da. Für Real traf er in elf Pflichtspielen 15-mal und bereitete zwei weitere Treffer vor. Auch in der französischen Nationalmannschaft überzeugte er: In drei Pflichtspielen erzielte er drei Tore und gab zwei Vorlagen. Insgesamt kommt Mbappe damit auf 22 Scorerpunkte in 14 Pflichtspielen - 1,57 pro Partie. Ein überragender Wert, doch im Vergleich der Topstürmer reicht dieser aktuell nur für Platz drei.

Auch bei den Minuten pro Tor liegt Haaland vorne Interessant ist auch, wie lange die Spieler im Schnitt für ihre Tore benötigen. Kane erzielte seine 22 Treffer in 1.173 gespielten Minuten und kommt damit auf ein Tor alle 53,3 Minuten. Haaland steht bei 23 Treffern in 1.122 Minuten, was einem Tor alle 48,8 Minuten entspricht. Mbappe fällt in dieser Kategorie leicht ab: Bei 1.224 gespielten Minuten und 18 Treffern trifft er im Schnitt alle 68 Minuten - aber immer noch ein Weltklasse-Wert. Auch ihre Teams präsentieren sich in Topform: Der FC Bayern und Real Madrid führen ihre Ligen an, während Manchester City in England als direkter Verfolger von Arsenal auf Platz zwei liegt. Für Haaland spricht aber, dass er Norwegen nahezu im Alleingang in Richtung WM geführt hat. Allerdings sieht es auch für England und Frankreich hervorragend aus - nur verfügen beide Nationalmannschaften über deutlich stärkere Kader.

Linker Fuß, Kopfball oder rechter Fuß? Erling Haalands starker Fuß ist eindeutig sein linker. Das zeigt sich auch in seiner Trefferbilanz: Von seinen 23 Toren erzielte er 14 mit dem linken Fuß, sechs per Kopf und nur drei mit dem schwächeren rechten. Bei Harry Kane sieht das anders aus. Sein starker Fuß ist der rechte, mit dem er 16 seiner Pflichtspieltore erzielte. Hinzu kommen drei Kopfball- und drei Linksschusstore. Und Mbappe? Er erzielte tatsächlich alle seine 18 Tore ausschließlich mit dem rechten Fuß. Immer wieder wird heiß diskutiert, ob ein Elfmeter genauso viel wert ist wie ein Tor aus dem Spiel heraus. Haaland zum Beispiel hat in dieser Saison für Manchester City noch keinen Elfmeter geschossen, nur für Norwegen einen einzigen - dieser wurde jedoch von HSV- und Israel-Keeper Daniel Peretz gehalten. Kane und Mbappe hingegen sind die etatmäßigen Strafstoßschützen sowohl ihrer Vereine als auch ihrer Nationalmannschaften. Mbappe hat in dieser Saison alle sechs Elfmeter verwandelt, während Kane einen von sieben vergeben hat.

Alle drei treffen am liebsten im Strafraum - Ausreißer gibt es hier kaum. Kane traf bislang zweimal von außerhalb des Strafraums, Mbappe dreimal und Haaland bisher noch gar nicht.

