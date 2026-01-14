Der FC Bayern meistert die Aufgabe beim 1. FC Köln und schließt die Hinrunde ungeschlagen ab. Mehr noch: Der Rekordmeister legt die beste Halbserie der Bundesliga-Historie hin.

Der FC Bayern hat sich zum besten Herbstmeister der Bundesliga-Geschichte gekrönt. Beim 1. FC Köln siegte der deutsche Rekordmeister trotz Rückstand mit 3:1 (1:1) und liegt weiter deutlich vor dem ersten Verfolger Borussia Dortmund. Gleichzeitig vergrößerte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany damit den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok, der mit seinem Team nunmehr seit acht Spielen auf einen Sieg wartet.

Serge Gnabry (45.+5), Min-Jae Kim (71.) und Lennart Karl (84.) trafen für die Münchner, die die Hinrunde mit 47 Punkten und dem deutlich besseren Torverhältnis im Vergleich zur alten Bestmarke in der Saison 2013/14 unter Startrainer Pep Guardiola beendeten. Die elf Punkte Vorsprung nach der ersten Saisonhälfte auf den BVB sind zudem eingestellter Ligarekord.

Linton Maina hatte die Kölner zunächst in Führung gebracht und von einer Sensation träumen lassen (41.), Torhüter Manuel Neuer sah dabei nicht gut aus. Auf den FC wartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Rückrundenstart ein wegweisendes Duell gegen den Tabellen-16. FSV Mainz 05. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nach der Ergebnis-Misere nur noch fünf Punkte.

Kompany hatte im Vorfeld jegliche Vergleiche mit seinem alten Mentor Guardiola abgelehnt. Diese seien "unmöglich, da kannst du nur verlieren", sagte der 39-Jährige, der weiter auf Jamal Musiala und Joshua Kimmich sowie den kranken Alphonso Davies verzichten musste. Im Vergleich zum 8:1-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg musste unter anderem Karl mal wieder auf der Bank Platz nehmen, bei Köln kehrte Jungstar Said El Mala dagegen in die Startelf zurück.