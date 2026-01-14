Der FC Bayern schließt die Bundesliga-Hinrunde mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Köln ab. Damit schreibt der Rekordmeister Geschichte. Die Stimmen zum Spiel.

Der FC Bayern ist in der Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Drei Tage nach dem furiosen 8:1 gegen den VfL Wolfsburg beendete der Rekordmeister die Hinrunde mit einem 3:1 (1:1)-Auswärtssieg beim 1. FC Köln.

Dabei begann das Spiel für die Gastgeber optimal, Köln spielte eine starke erste Halbzeit und ging durch Linton Maina (41.) in Führung. Noch vor der Pause glich Serge Gnabry (45.+5) aus, im zweiten Durchgang sorgten Min-jae Kim (71.) und Lennart Karl (84.) für den Endstand.

Mit 47 Punkten und einer Tordifferenz von +53 nach 17 Spieltagen stellten die Bayern einen Rekord für die beste Hinserie der Bundesliga-Geschichte auf. Die bisherige Bestmarke hielten die Münchner aus der Saison 2013/14 unter Pep Guardiola.

ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt (Quellen: Sky, RTL und DAZN):

Serge Gnabry (Torschütze FC Bayern): "Der Trainer hat gerade gesagt, dass wir den Rekord haben. Das fühlt sich natürlich umso besser an. Wir wussten, wenn wir geduldig bleiben und unser Spiel spielen, gehen die Räume irgendwann auf. Dann haben wir verdient gewonnen. Im Moment schaffen wir es einfach, auch bei Rückschlägen ins Spiel zurückzufinden, unserem Spiel treu zu bleiben, nicht hektisch zu werden und irgendetwas anderes zu machen, sondern unser Spiel weiter aufzuziehen. Wir wissen, wir haben eine enorme Qualität. Und so kommt eins zum anderen."

zu seinem Tor: "Der erste Touch war genau so gewollt, wahrscheinlich nicht ganz so lang. Dass er dann so reingeht, ist natürlich sehr gut gemacht. Beim Abschluss habe ich gar nicht so viel nachgedacht und habe nur versucht, den Ball in die Mitte zu bringen."