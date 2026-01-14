Fußball
FC Bayern feiert beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte: "Fühlt sich natürlich umso besser an"
- Veröffentlicht: 14.01.2026
- 23:34 Uhr
- Chris Lugert
Der FC Bayern schließt die Bundesliga-Hinrunde mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Köln ab. Damit schreibt der Rekordmeister Geschichte. Die Stimmen zum Spiel.
Der FC Bayern ist in der Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Drei Tage nach dem furiosen 8:1 gegen den VfL Wolfsburg beendete der Rekordmeister die Hinrunde mit einem 3:1 (1:1)-Auswärtssieg beim 1. FC Köln.
Dabei begann das Spiel für die Gastgeber optimal, Köln spielte eine starke erste Halbzeit und ging durch Linton Maina (41.) in Führung. Noch vor der Pause glich Serge Gnabry (45.+5) aus, im zweiten Durchgang sorgten Min-jae Kim (71.) und Lennart Karl (84.) für den Endstand.
Mit 47 Punkten und einer Tordifferenz von +53 nach 17 Spieltagen stellten die Bayern einen Rekord für die beste Hinserie der Bundesliga-Geschichte auf. Die bisherige Bestmarke hielten die Münchner aus der Saison 2013/14 unter Pep Guardiola.
- Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga
- So. 9 Uhr im Livestream: Bundesliga pur - mit den Highlights des Spieltags
ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt (Quellen: Sky, RTL und DAZN):
Serge Gnabry (Torschütze FC Bayern): "Der Trainer hat gerade gesagt, dass wir den Rekord haben. Das fühlt sich natürlich umso besser an. Wir wussten, wenn wir geduldig bleiben und unser Spiel spielen, gehen die Räume irgendwann auf. Dann haben wir verdient gewonnen. Im Moment schaffen wir es einfach, auch bei Rückschlägen ins Spiel zurückzufinden, unserem Spiel treu zu bleiben, nicht hektisch zu werden und irgendetwas anderes zu machen, sondern unser Spiel weiter aufzuziehen. Wir wissen, wir haben eine enorme Qualität. Und so kommt eins zum anderen."
zu seinem Tor: "Der erste Touch war genau so gewollt, wahrscheinlich nicht ganz so lang. Dass er dann so reingeht, ist natürlich sehr gut gemacht. Beim Abschluss habe ich gar nicht so viel nachgedacht und habe nur versucht, den Ball in die Mitte zu bringen."
Kompany: Rekord hat "keine Priorität"
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern): "Es ist keine Priorität für mich, dass wir den Rekord haben, mitten in der Saison. Es gibt keine Titel dafür. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass es so schwierig ist, in diesem Verein einen Rekord zu erreichen. Alles ist einfach top, top, top. Selbst beim Ballhochhalten würde ich den Rekord in der Hosentasche mitnehmen. Deswegen ist es schön, aber es ist schon vorbei."
Lukas Kwasniok (Trainer 1. FC Köln): "Ich bin stolz. Ich weiß, dass sich das für die Menschen draußen blöd anhört, aber am Ende muss man die Leistung bewerten. Gegen Spitzenmannschaften haben wir häufig gute Leistungen gezeigt, aber es ist wenig Zählbares dabei herausgekommen. Man merkt das Bisschen, was fehlt. Am Ende müssen wir schauen, dass wir die Punkte gegen andere holen."