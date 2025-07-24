Anzeige
Qualifikation zur Champions League

Champions League 2025/2026 live: Playoff-Runde - Spielplan, Teams, Liveticker, Resultate der CL-Qualifikation

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 07:57 Uhr
  • ran.de

Die Playoff-Runde der Champions-League-Qualifikation 2025/2026 ist abgeschlossen. Alle Infos zu den Spielen sowie zu Teilnehmern, Livetickern und Ergebnissen.

In vier Qualifikationsrunden spielen verschiedene europäische Top-Teams die verbleibenden Plätze für die Champions League aus.

29 von 36 Teams stehen für die Champions League bereits fest. Sieben Plätze sind noch offen. Derzeit befinden wir uns in den Playoffs.

Aus der Bundesliga ist kein Team in den Qualifikationsrunden vertreten. Mit RB Salzburg gab es einen Vertreter aus Österreich in den Quali-Runden, der jedoch in Runde drei am FC Brügge scheiterte.

ran gibt euch einen Überblick über die Spiele.

Das Wichtigste in Kürze

  • Champions League: Der Modus erklärt - Änderungen, Tabelle, K.O.-Phase

  • Champions League: Spielplan

  • Alle News zur Champions League

Champions League live: Playoffs im Überblick

Hinspiele:

Dienstag, 19. August, 21:00 Uhr:

  • Roter Stern Belgrad vs. Pafos FC 1:2
  • Glasgow Rangers vs. FC Brügge - 1:3
  • Ferencvaros Budapest vs. Qarabag Agdam - 1:3

Mittwoch, 20. August, 21:00 Uhr:

  • FK Bodö/Glimt vs. Sturm Graz - 5:0
  • Celtic Glasgow vs. Qairat Almaty - 0:0
  • Fenerbahce Istanbul vs. Benfica Lissabon - 0:0
  • FC Basel vs. FC Kopenhagen - 1:1

Rückspiele:

Dienstag, 26. August:

  • Qairat Almaty vs. Celtic Glasgow - 3:2 n.E.
  • Pafos FC vs. Roter Stern Belgrad - 1:1
  • Sturm Graz vs. FK Bodö/Glimt - 2:1

Mittwoch, 27. August:

  • Qarabag Agdam vs. Ferencvaros Budapest - 2:3
  • FC Brügge vs. Glasgow Rangers - 6:0
  • Benfica Lissabon vs. Fenerbahce Istanbul - 1:0
  • FC Kopenhagen vs. FC Basel - 2:0

Keine Tore verpassen? Mit dem Liveticker auf ran.de bleibt ihr auf dem Laufenden.

Champions League live: Wer ist qualifiziert?

Deutschland (4): FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt

England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United

Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao

Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel

Frankreich (3): Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco

Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven

Portugal (2): Sporting Lissabon, Benfica Lissabon

Griechenland (1): Olympiakos Piräus

Tschechien (1): Slavia Prag

Türkei (1): Galatasaray Istanbul

Belgien (2): Union Saint-Gilloise, FC Brügge

Kasachstan (1): Qairat Almaty

Österreich (1): Sturm Graz

Zypern (1): Pafos FC

Ungarn (1): Ferencvaros Budapest

Dänemark (1): FC Kopenhagen

Da sich PSG und Inter vor dem Finale bereits über die Liga qualifizierten, rückte Olympiakos Piräus als Klub mit dem besten Koeffizienten aller Meister automatisch auf. Die übrigen sieben Plätze werden über die Qualifikationsrunden geregelt.

Champions League live: Warum stellt England sechs Teams?

Wie die Bundesliga stellt auch die Premier League ihre vier besten Teams für die Champions League ab.

Die UEFA belohnte England aber genau wie Spanien mit einem der beiden European Performance Spots, da beide Nationen gut in den Europapokal-Wettbewerben abgeschnitten haben. Dadurch qualifizierte sich auch der Tabellenfünfte.

Zusätzlich bekam Tottenham als Europa-League-Sieger einen Platz in der "Königsklasse".

