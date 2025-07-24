Qualifikation zur Champions League
Champions League 2025/2026 live: Playoff-Runde - Spielplan, Teams, Liveticker, Resultate der CL-Qualifikation
- Aktualisiert: 03.09.2025
- 07:57 Uhr
Die Playoff-Runde der Champions-League-Qualifikation 2025/2026 ist abgeschlossen. Alle Infos zu den Spielen sowie zu Teilnehmern, Livetickern und Ergebnissen.
In vier Qualifikationsrunden spielen verschiedene europäische Top-Teams die verbleibenden Plätze für die Champions League aus.
29 von 36 Teams stehen für die Champions League bereits fest. Sieben Plätze sind noch offen. Derzeit befinden wir uns in den Playoffs.
Aus der Bundesliga ist kein Team in den Qualifikationsrunden vertreten. Mit RB Salzburg gab es einen Vertreter aus Österreich in den Quali-Runden, der jedoch in Runde drei am FC Brügge scheiterte.
ran gibt euch einen Überblick über die Spiele.
Das Wichtigste in Kürze
Champions League live: Playoffs im Überblick
Hinspiele:
Dienstag, 19. August, 21:00 Uhr:
- Roter Stern Belgrad vs. Pafos FC 1:2
- Glasgow Rangers vs. FC Brügge - 1:3
- Ferencvaros Budapest vs. Qarabag Agdam - 1:3
Mittwoch, 20. August, 21:00 Uhr:
- FK Bodö/Glimt vs. Sturm Graz - 5:0
- Celtic Glasgow vs. Qairat Almaty - 0:0
- Fenerbahce Istanbul vs. Benfica Lissabon - 0:0
- FC Basel vs. FC Kopenhagen - 1:1
Rückspiele:
Dienstag, 26. August:
- Qairat Almaty vs. Celtic Glasgow - 3:2 n.E.
- Pafos FC vs. Roter Stern Belgrad - 1:1
- Sturm Graz vs. FK Bodö/Glimt - 2:1
Mittwoch, 27. August:
- Qarabag Agdam vs. Ferencvaros Budapest - 2:3
- FC Brügge vs. Glasgow Rangers - 6:0
- Benfica Lissabon vs. Fenerbahce Istanbul - 1:0
- FC Kopenhagen vs. FC Basel - 2:0
Keine Tore verpassen?
Champions League live: Wer ist qualifiziert?
Deutschland (4): FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt
England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United
Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel
Frankreich (3): Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven
Portugal (2): Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
Griechenland (1): Olympiakos Piräus
Tschechien (1): Slavia Prag
Türkei (1): Galatasaray Istanbul
Belgien (2): Union Saint-Gilloise, FC Brügge
Kasachstan (1): Qairat Almaty
Österreich (1): Sturm Graz
Zypern (1): Pafos FC
Ungarn (1): Ferencvaros Budapest
Dänemark (1): FC Kopenhagen
Da sich PSG und Inter vor dem Finale bereits über die Liga qualifizierten, rückte Olympiakos Piräus als Klub mit dem besten Koeffizienten aller Meister automatisch auf. Die übrigen sieben Plätze werden über die Qualifikationsrunden geregelt.
Champions League live: Warum stellt England sechs Teams?
Wie die Bundesliga stellt auch die Premier League ihre vier besten Teams für die Champions League ab.
Die UEFA belohnte England aber genau wie Spanien mit einem der beiden European Performance Spots, da beide Nationen gut in den Europapokal-Wettbewerben abgeschnitten haben. Dadurch qualifizierte sich auch der Tabellenfünfte.
Zusätzlich bekam Tottenham als Europa-League-Sieger einen Platz in der "Königsklasse".