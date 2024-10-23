- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League Highlights

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 15:40 Uhr
  • ran.de

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.

Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 21.01. ab 23:00 Uhr LIVE auf Joyn: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

- Anzeige -

Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

- Anzeige -

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung übertragen?

Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League heute live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?

  • Mittwoch, 21. Januar 2026; 21:00 Uhr
Mehr News und Videos
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Spielplan, Livestream, Ligaphase, Vereine - wann spielen Stuttgart und Freiburg?

  • 20.01.2026
  • 16:03 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 20.01.2026
  • 16:03 Uhr
imago images 1071085055
News

Nach Real-Aus: Zukunftsplan von Alonso angeblich enthüllt

  • 20.01.2026
  • 15:43 Uhr
2245408372
News

AS Rom vs. VfB Stuttgart live: Europa-League-Übertragung im Free-TV, Ticker und Stream

  • 20.01.2026
  • 15:40 Uhr
imago images 1070369987
News

Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker

  • 20.01.2026
  • 15:39 Uhr
imago images 1071048846
News

Saarbrücken schreibt Vorstandsposten auf Instagram und Co. aus

  • 20.01.2026
  • 15:22 Uhr
Deutschland Italien Jubel
News

WM 2026: Diese Spiele laufen NICHT im FreeTV

  • 20.01.2026
  • 14:56 Uhr
imago images 1071454739
News

SGE-Trainersuche: Bayern-Legende im Gespräch

  • 20.01.2026
  • 14:39 Uhr
WM 2026
News

WM 2026: Hier wohnt die DFB-Elf während des Turniers

  • 20.01.2026
  • 14:37 Uhr
Real Sociedad v FC Barcelona, Barca - LaLiga EA Sports Hansi Flick head coach of FC Barcelona looks on during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and FC Barcelona at Anoeta on January ...
News

FC Barcelona sucht wohl Nachfolger für Flick

  • 20.01.2026
  • 14:37 Uhr