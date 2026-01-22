- Anzeige -

FC Bayern: Darum ist Platz zwei so wichtig Doch nicht nur das: Da der FCB nicht mehr von den ersten vier Plätzen verdrängt werden kann, steht aufgrund der Regeländerung in dieser Spielzeit bereits das wichtige Rückspiel-Heimrecht im Achtel- und Viertelfinale fest. Verteidigt man nächsten Mittwoch bei PSV Eindhoven durch mindestens einen Punkt auch den zweiten Rang, würde dies zudem Heimrecht im Halbfinal-Rückspiel bedeuten – wenn man so weit kommen sollte. Die Chancen darauf stehen allerdings gut. Letztes Jahr erreichten drei der vier Topteams nach der Ligaphase auch das Halbfinale, nur der Erstplatzierte Liverpool schied vorher aus - allerdings gegen den späteren Sieger Paris St. Germain.

FC Bayern - Manuel Neuer erklärt Glanzparade: "Hundertprozentige"

FC Bayern: Nicht nur wegen der Statistik einer der Titelfavoriten Und nicht nur die Statistik spricht für die Bayern. Auch sportlich hat das Team von Vincent Kompany im Vergleich zur extrem wechselhaften Vorsaison in der Königsklasse einen Quantensprung gemacht. Trotz kleinerer Wackler und der einzigen Saisonniederlage bei Spitzenreiter FC Arsenal hat sich der deutsche Rekordmeister mit einer souveränen Vorrunde eindrucksvoll im Kreis der Titelfavoriten zurückgemeldet. Um bis zum Ende um den Henkelpott mitzuspielen, müssen zwar noch einige Schwächen abgestellt werden, vor allem in der Defensive. Aber der FC Bayern 25/26 hat gezeigt, dass er wieder zu Europas absoluter Spitze gehört.

Bundesliga: Außer Bayern alle desaströs Das fällt umso mehr auf angesichts der ansonsten desaströsen Vorstellungen der anderen deutschen Klubs in dieser Woche, die allesamt unnötige und teilweise peinliche Pleiten kassierten. Selbst Borussia Dortmund könnte nun am letzten Spieltag theoretisch noch ausscheiden, für Bayer Leverkusen geht es definitiv um Alles oder Nichts. Und die traurige Frankfurter Eintracht, die nach der Winterpause zum vierten Mal in Folge drei Gegentore kassierte, ist sogar schon vorzeitig raus – alles andere als ein Ruhmesblatt für die Bundesliga. Schon jetzt kann man daher davon ausgehen, dass es wieder auf Bayern München als einzigen Hoffnungsträger des deutschen Fußballs hinausläuft. Und das nach dieser Vorrunde und der bisherigen Saison insgesamt auch völlig zu Recht.

