Qualifikation zur Champions League
Champions League 2025/2026 live: Playoffs - Teams, Klubs, Liveticker und Ergebnisse
- Aktualisiert: 14.08.2025
- 15:43 Uhr
Die Playoff-Runde der Champions-League-Qialifikation 2025/2026 steht an. Alle Infos zu den Spielen sowie zu Teilnehmern, Livetickern und Ergebnissen.
In drei Qualifikationsrunden spielen verschiedene europäische Top-Teams die verbleibenden Plätze für die Champions League aus.
29 von 36 Teams stehen für die Champions League bereits fest. Sieben Plätze sind noch offen. Derzeit befinden wir uns in den Playoffs.
Aus der Bundesliga ist kein Team in den Qualifikationsrunden vertreten. Mit RB Salzburg gibt es zudem einen Vertreter aus Österreich in den Quali-Runden.
ran gibt euch einen Überblick über die Spiele.
Das Wichtigste in Kürze
Champions League live: Playoffs im Überblick
Hinspiele:
19. August:
- Roter Stern Belgrad vs. Paphos FC
- Glasgow Rangers vs. FC Brügge
- Ferencvaros Budapest vs. FK Qarabağ Ağdam
- Celtic vs. FK Qairat Almaty
- FC Basel vs. FC Kopenhagen
- F.K. Bodø/Glimt vs. Sturm Graz
- Fenerbahce vs. Benfica
Champions League live: 3. Qualifikationsrunde im Überblick
Rückspiele
12. August 2025:
- 18:00 Uhr: FK Qarabağ Ağdam vs. KF Shkëndija - zum Liveticker
- 19:00 Uhr: FC Kopenhagen vs. FC Kopenhagen - zum Liveticker
- 19:00 Uhr: Paphos FC vs. Dynamo Kiew - zum Liveticker
- 19:00 Uhr: Viktoria Pilsen vs. Glasgow Rangers - zum Liveticker
- 19:00 Uhr: Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam - zum Liveticker
- 19:30 Uhr: FC Brügge vs. RB Salzburg - zum Liveticker
- 20:15 Uhr: ŠK Slovan Bratislava vs. FK Qairat Almaty - zum Liveticker
- 20:15 Uhr: Ferencvaros Budapest vs. Logogorez Rasgard - zum Liveticker
- 21:00 Uhr: Roter Stern Belgrad vs. Lech Posen - zum Liveticker
- 21:00 Uhr: Benfica vs. OGC Nizza - zum Liveticker
Hinspiele:
5. August 2025:
- 19:00 Uhr: Malmö FF vs. FC Kopenhagen 0:0
- 20:00 Uhr: Dynamo Kiew vs. Paphos FC 0:1
- 20:00 Uhr: KF Shkëndija vs. FK Qarabağ Ağdam 0:1
- 20:45 Uhr: Glasgow Rangers vs. Viktoria Pilsen 3:0
6. August 2025:
- 17:00 Uhr: FK Qairat Almaty vs. ŠK Slovan Bratislava 1:0
- 19:00 Uhr: RB Salzburg vs. FC Brügge 0:1
- 19:30 Uhr: Ludogorez Rasgard vs. Ferencvaros Budapest 0:0
- 20:30 Uhr: Lech Posen vs. Roter Stern Belgrad 1:3
- 21:00 Uhr: OGC Nizza vs. Benfica 0:2
- 21:00 Uhr: Feyenoord Rotterdam vs. Fenerbahce 2:1
Champions League: Wer ist bereits qualifiziert?
Deutschland (4): FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt
England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United
Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel
Frankreich (3): Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven
Portugal (1): Sporting Lissabon
Griechenland (1): Olympiakos Piräus
Tschechien (1): Slavia Prag
Türkei (1): Galatasaray Istanbul
Belgien (1): Union Saint-Gilloise
Da sich PSG und Inter vor dem Finale bereits über die Liga qualifizierten, rückte Olympiakos Piräus als Klub mit dem besten Koeffizienten aller Meister automatisch auf. Die übrigen sieben Plätze werden über die Qualifikationsrunden geregelt.
Champions League: Warum stellt England sechs Teams?
Wie die Bundesliga stellt auch die Premier League ihre vier besten Teams für die Champions League ab.
Die UEFA belohnte England aber genau wie Spanien mit einem der beiden European Performance Spots, da beide Nationen gut in den Europapokal-Wettbewerben abgeschnitten haben. Dadurch qualifizierte sich auch der Tabellenfünfte.
Zusätzlich bekam Tottenham als Europa-League-Sieger einen Platz in der "Königsklasse".