champions league

FC LiverpooI: Mo Salah trotz Chaos lachend im Training – Streit mit Arne Slot geht weiter

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 13:24 Uhr
  • SID

Mo Salah nahm trotz seines offenen Konflikts mit Trainer Arne Slot am Abschlusstraining des FC Liverpool vor dem Spiel bei Inter Mailand teil. Der Stürmer steht weiterhin wegen seiner Wutrede und der anhaltenden Startelf-Debatte im Fokus.

Stürmerstar Mohamed Salah hat inmitten des von ihm selbst angezettelten "Bürgerkriegs" beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool am Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand teilgenommen.

Der ägyptische Nationalspieler übte vor dem Duell mit dem Vorjahresfinalisten am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) noch auf der Insel an der Seite seiner Kollegen um Florian Wirtz.

Salah fuhr am Morgen im dunklen Rolls-Royce vor, sein Auftritt wurde von einem großen Medienaufgebot begleitet. "Mo Salah ist im Gebäude", schrieb die "BBC" aufgeregt, die Rundfunkstation hatte eigens einen Liveticker zur Lage eingerichtet.

Mohamed Salah lachend mit Liverpooler Teamkollegen

Zu Beginn des Trainings gehörte Salah zu den Spielern, die von Teammanager Arne Slot eingewiesen wurden - den Niederländer hatte Salah bei seinem Auftritt am Samstagabend nach dem 3:3 bei Leeds United massiv kritisiert.

Der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai, der Salahs Platz in der ersten Elf übernommen hat, nahm den Stürmer während der Einheit in den Arm. Beim Warmmachen unterhielten sich die beiden und lachten. Auch mit Alexander Isak tauschte sich Salah aus und scherzte.

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot in Leeds als zerrüttet beschrieben. "Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er und deutete einen Abschied an. Die britische Presse schrieb von "Bürgerkrieg". Der Grund des Ärgers: Salah stand in den jüngsten drei Ligaspielen nicht in der Startelf.

