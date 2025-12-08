FC LiverpooI: Mo Salah trotz Chaos lachend im Training – Streit mit Arne Slot geht weiter

Mo Salah nahm trotz seines offenen Konflikts mit Trainer Arne Slot am Abschlusstraining des FC Liverpool vor dem Spiel bei Inter Mailand teil. Der Stürmer steht weiterhin wegen seiner Wutrede und der anhaltenden Startelf-Debatte im Fokus.

Stürmerstar Mohamed Salah hat inmitten des von ihm selbst angezettelten "Bürgerkriegs" beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool am Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand teilgenommen.

Der ägyptische Nationalspieler übte vor dem Duell mit dem Vorjahresfinalisten am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) noch auf der Insel an der Seite seiner Kollegen um Florian Wirtz.

Salah fuhr am Morgen im dunklen Rolls-Royce vor, sein Auftritt wurde von einem großen Medienaufgebot begleitet. "Mo Salah ist im Gebäude", schrieb die "BBC" aufgeregt, die Rundfunkstation hatte eigens einen Liveticker zur Lage eingerichtet.