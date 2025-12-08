Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Sporting Lissabon spricht der frühere Stuttgarter-Spielmacher Krassimir Balakov über die Chancen seines früheren Clubs Sporting, die Arbeit von Bayern-Trainer Vincent Kompany und die Klasse von Harry Kane. Von Philipp Kessler Seine Ex-Clubs hat Krassimir Balakov noch immer im Visier. Nach der 0:5-Klatsche des VfB Stuttgart versucht am Dienstag Sporting Lissabon (18.45 Uhr im ran-Liveticker) in der Champions League sein Glück gegen den FC Bayern. Balakov zauberte von 1991 bis 1995 im Trikot der Portugiesen an der Seite von Luis Figo und unter Anleitung des damaligen Co-Trainers Jose Mourinho. Anschließend wechselte der Bulgare nach Stuttgart – und konnte in der Bundesliga regelmäßig die Bayern ärgern.

Im Interview mit ran spricht der 59-Jährige über das bevorstehende Königsklassen-Duell der Bayern gegen Sporting und seine Zeit mit Figo und Mourinho. ran: Herr Balakov, hat Sie überrascht, dass der VfB gegen den FC Bayern so untergegangen ist? Krassimir Balakov: Natürlich habe ich kein 0:5 erwartet. Das Ergebnis sagt alles. Es war ein unglückliches Spiel vom VfB. Aber das kann passieren, Klatschen gehören im Fußballgeschäft manchmal dazu. Das müssen sie vergessen und nach vorne schauen. ran: Am Dienstag trifft ein weiterer Ihrer Ex-Clubs auf die Münchner: Sporting Lissabon. Werden die Portugiesen besser abschneiden? Balakov: Das werden wir sehen. Natürlich drücke ich allen Clubs, für die ich gespielt habe, die Daumen und hoffe, dass sie gute Ergebnisse erzielen. Aber Bayern München ist top. Das wird nicht einfach. Das Spiel wird auch zeigen, wo der portugiesische Fußball im europäischen Vergleich steht.

FC Bayern: Sporting mit akzeptabler Generalprobe ran: Die Generalprobe am Wochenende gegen Benfica Lissabon war immerhin in Ordnung. Balakov: Stimmt, Sporting hat im Derby 1:1 gespielt. Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite war ein bisschen schwächer. Es war ein guter Test für die Partie gegen den FC Bayern. Ich bin gespannt. ran: Was für ein Spiel erwarten Sie? Balakov: Als Zuschauer, der weder für den einen noch für den anderen Verein arbeitet, würde ich gerne ein schönes Spiel mit vielen Toren sehen. Wenn dann Sporting auch noch das Glück hat, das Spiel nicht zu verlieren, wäre das schwer in Ordnung.

ran: Wie kann Sporting den Bayern gefährlich werden? Balakov: Sporting besitzt individuelle Klasse. Aber sie treten hauptsächlich als Mannschaft sehr kompakt auf. Die Tagesform der Teams wird entscheidend sein. Wenn sie gut drauf sind und ein bisschen Glück haben, dann können sie was holen in München. ran: Auf welche Spieler müssen die Münchner aufpassen? Balakov: Wie gesagt, Sporting ist eine Mannschaft, die vom Kollektiv lebt. Die Stärke ist das Team. Mit Gyökeres haben sie den Torjäger an den FC Arsenal verkauft. Aber wenn ein Spieler so aufblüht - auch international -, ist es klar, dass irgendwann größere Vereine mit mehr Möglichkeiten kommen. Sporting hat aber auch ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt bewiesen. Mit dem Kolumbianer Luis Suarez haben sie einen guten Stürmer von Almeria verpflichtet. ran: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit bei Sporting? Balakov: Nur gute. Ich habe fünf Jahre lang für Sporting gespielt, bin zum Abschluss meiner Zeit dort auch noch Pokalsieger geworden. Ich habe unter anderem mit Paulo Sousa, Tomislav Ivkovic, Fernando Gomes oder Luis Figo zusammengespielt. Es war eine wunderschöne Zeit. FC Bayern: Comeback von Davies in der Champions League möglich

FC Bayern: So schlagen sich die Leihspieler bisher ran: Wie war Figo damals? Balakov: Er war ein junger Spieler, erst 18 Jahre alt. Er hat gerade erst angefangen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Man hat damals schon gesehen, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Barcelona, Real, Inter - wir alle wissen, wie seine Karriere dann weitergegangen ist. ran: Bei Sporting lernten Sie auch Jose Mourinho kennen, damals Assistent von Trainer-Legende Sir Bobby Robson. Balakov: Bobby Robson war ein unglaublicher Gentleman. Ich werde ihn nie vergessen. Für mich war ein unglaublicher Mensch und ein Top-Trainer. Mourinho war damals auch dabei, er hat geholfen. Man hat aber schon gemerkt, dass er genügend Selbstvertrauen und Kompetenz hat, um ein erfolgreicher Trainer zu werden. ran: Wie bewerten Sie den Werdegang von Mourinho? Nach großen Erfolgen ist er mittlerweile eher im 2. Regal angekommen, oder? Balakov: Moment. Er ist Trainer von Benfica. Das ist schon noch ein großer Verein, auch in Europa. Benfica, Sporting, Porto - im Vergleich mit Deutschland sind das Clubs wie Bayern, Dortmund oder aktuell Stuttgart und Leverkusen. Mourinho ist schon so lange Zeit im Geschäft, sogar ohne große Pause. Das spricht für ihn.

