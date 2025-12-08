- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League FC Bayern München - Sporting Lissabon

FC Bayern: Krassimir Balakov vor Champions-League-Duell mit Sporting - dieser Stürmer kann dem FCB gefährlich werden

  • Veröffentlicht: 08.12.2025
  • 21:34 Uhr
  • Philipp Kessler

Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Sporting Lissabon spricht der frühere Stuttgarter-Spielmacher Krassimir Balakov über die Chancen seines früheren Clubs Sporting, die Arbeit von Bayern-Trainer Vincent Kompany und die Klasse von Harry Kane.

Von Philipp Kessler

Seine Ex-Clubs hat Krassimir Balakov noch immer im Visier.

Nach der 0:5-Klatsche des VfB Stuttgart versucht am Dienstag Sporting Lissabon (18.45 Uhr im ran-Liveticker) in der Champions League sein Glück gegen den FC Bayern.

Balakov zauberte von 1991 bis 1995 im Trikot der Portugiesen an der Seite von Luis Figo und unter Anleitung des damaligen Co-Trainers Jose Mourinho.

Anschließend wechselte der Bulgare nach Stuttgart – und konnte in der Bundesliga regelmäßig die Bayern ärgern.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -

Im Interview mit ran spricht der 59-Jährige über das bevorstehende Königsklassen-Duell der Bayern gegen Sporting und seine Zeit mit Figo und Mourinho.

ran: Herr Balakov, hat Sie überrascht, dass der VfB gegen den FC Bayern so untergegangen ist?

Krassimir Balakov: Natürlich habe ich kein 0:5 erwartet. Das Ergebnis sagt alles. Es war ein unglückliches Spiel vom VfB. Aber das kann passieren, Klatschen gehören im Fußballgeschäft manchmal dazu. Das müssen sie vergessen und nach vorne schauen.

ran: Am Dienstag trifft ein weiterer Ihrer Ex-Clubs auf die Münchner: Sporting Lissabon. Werden die Portugiesen besser abschneiden?

Balakov: Das werden wir sehen. Natürlich drücke ich allen Clubs, für die ich gespielt habe, die Daumen und hoffe, dass sie gute Ergebnisse erzielen. Aber Bayern München ist top. Das wird nicht einfach. Das Spiel wird auch zeigen, wo der portugiesische Fußball im europäischen Vergleich steht.

- Anzeige -

FC Bayern: Sporting mit akzeptabler Generalprobe

ran: Die Generalprobe am Wochenende gegen Benfica Lissabon war immerhin in Ordnung.

Balakov: Stimmt, Sporting hat im Derby 1:1 gespielt. Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite war ein bisschen schwächer. Es war ein guter Test für die Partie gegen den FC Bayern. Ich bin gespannt.

ran: Was für ein Spiel erwarten Sie?

Balakov: Als Zuschauer, der weder für den einen noch für den anderen Verein arbeitet, würde ich gerne ein schönes Spiel mit vielen Toren sehen. Wenn dann Sporting auch noch das Glück hat, das Spiel nicht zu verlieren, wäre das schwer in Ordnung.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Davies-Rückkehr schon gegen Sporting? Kompany: "Möglichkeit da"

ran: Wie kann Sporting den Bayern gefährlich werden?

Balakov: Sporting besitzt individuelle Klasse. Aber sie treten hauptsächlich als Mannschaft sehr kompakt auf. Die Tagesform der Teams wird entscheidend sein. Wenn sie gut drauf sind und ein bisschen Glück haben, dann können sie was holen in München.

ran: Auf welche Spieler müssen die Münchner aufpassen?

Balakov: Wie gesagt, Sporting ist eine Mannschaft, die vom Kollektiv lebt. Die Stärke ist das Team. Mit Gyökeres haben sie den Torjäger an den FC Arsenal verkauft. Aber wenn ein Spieler so aufblüht - auch international -, ist es klar, dass irgendwann größere Vereine mit mehr Möglichkeiten kommen. Sporting hat aber auch ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt bewiesen. Mit dem Kolumbianer Luis Suarez haben sie einen guten Stürmer von Almeria verpflichtet.

ran: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit bei Sporting?

Balakov: Nur gute. Ich habe fünf Jahre lang für Sporting gespielt, bin zum Abschluss meiner Zeit dort auch noch Pokalsieger geworden. Ich habe unter anderem mit Paulo Sousa, Tomislav Ivkovic, Fernando Gomes oder Luis Figo zusammengespielt. Es war eine wunderschöne Zeit.

ran: Wie war Figo damals?

Balakov: Er war ein junger Spieler, erst 18 Jahre alt. Er hat gerade erst angefangen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Man hat damals schon gesehen, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Barcelona, Real, Inter - wir alle wissen, wie seine Karriere dann weitergegangen ist.

ran: Bei Sporting lernten Sie auch Jose Mourinho kennen, damals Assistent von Trainer-Legende Sir Bobby Robson.

Balakov: Bobby Robson war ein unglaublicher Gentleman. Ich werde ihn nie vergessen. Für mich war ein unglaublicher Mensch und ein Top-Trainer. Mourinho war damals auch dabei, er hat geholfen. Man hat aber schon gemerkt, dass er genügend Selbstvertrauen und Kompetenz hat, um ein erfolgreicher Trainer zu werden.

ran: Wie bewerten Sie den Werdegang von Mourinho? Nach großen Erfolgen ist er mittlerweile eher im 2. Regal angekommen, oder?

Balakov: Moment. Er ist Trainer von Benfica. Das ist schon noch ein großer Verein, auch in Europa. Benfica, Sporting, Porto - im Vergleich mit Deutschland sind das Clubs wie Bayern, Dortmund oder aktuell Stuttgart und Leverkusen. Mourinho ist schon so lange Zeit im Geschäft, sogar ohne große Pause. Das spricht für ihn.

FC Bayern - Gnabry bestätigt: "Es gibt Gespräche"

ran: Wie sehen Sie Bayern-Coach Vincent Kompany?

Balakov: Er ist noch ein relativ junger Trainer. Das, was er und die Mannschaft leisten, gefällt mir sehr. Ich wünsche ihm, dass er später in eine Reihe von Trainerpersönlichkeiten wie Mourinho kommt. Mourinho hat schon mehrmals die Champions League gewonnen. Kompany ist auf einem guten Weg.

ran: Stürmer Harry Kane ist für ihn und die Bayern Gold wert.

Balakov: Kane ist eine Tormaschine. Er ist wie guter Wein: je älter, desto besser.

ran: Bis Sommer 2024 waren Sie Trainer von Loko Sofia. Wann kehren Sie auf die Bank zurück?

Balakov: Ich habe eineinhalb Jahre pausiert. In Sofia habe ich ein privates Projekt umgesetzt, das noch dieses Jahr eröffnet wird: eine Restaurantkette. Der Name ist Casa Bala. Ab Sommer möchte ich wieder ins Fußballgeschäft. Um im Fußball aktiv und erfolgreich zu sein, muss man einen freien Kopf haben. Den habe ich wieder.

Mehr News und Videos
Slot spricht über Salah
News

Slot über Salah-Kommentare: "Überhaupt nicht so empfunden"

  • 08.12.2025
  • 20:30 Uhr
Eintracht-Trainer Toppmöller in Barcelona
News

2022 als Motivation? Toppmöller: "Das ist Geschichte"

  • 08.12.2025
  • 19:59 Uhr
Dortmund, Deutschland 25. November 2025: Champions League - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. FC Villarreal Im Bild: Mannschaftsfoto der Startelf von Borussia Dortmund Signal Iduna Park Nordrhein W...
News

Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

  • 08.12.2025
  • 19:11 Uhr
26.11.2025, xjhx, Fussball UEFA Champions League, Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo v.l. Teamfoto Eintracht Stadionansicht Innenraum, Rasen Frankfurt am Main *** 26 11 2025, xjhx, Football UEF...
News

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

  • 08.12.2025
  • 19:10 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 08.12.2025
  • 16:32 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 08.12.2025
  • 16:30 Uhr
Teamfoto FC Bayern Muenchen ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UEFA Champions League, Spieltag 5, Spielzeit 2025 2026, 26.11.2025 ENG, FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, UE...
News

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

  • 08.12.2025
  • 16:29 Uhr
Hansi Flick hofft auf einen Sieg
News

Frankfurt-Duell für Flick "etwas Besonderes"

  • 08.12.2025
  • 13:44 Uhr
Mohamed Salah im Training am Montag
News

Mo Salah sorgt für Chaos – und lacht im Liverpool-Training

  • 08.12.2025
  • 13:24 Uhr
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
News

Nach Bayern-Protest: UEFA fällt Entscheidung im Fall Diaz

  • 05.12.2025
  • 23:35 Uhr