Königsklasse startet

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Informationen im Überblick

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 16:07 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN:  Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Champions League 2025/26 im Free-TV heute live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Champions League heute im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Champions-League-Ligaphase heute live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus

Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU21104:134
2Real MadridReal MadridReal MadridRMA21102:114
3Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE11005:143
4Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG11004:043
5Sporting CPSporting CPSporting CPSCP11004:133
6Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG11003:123
7Bayern MünchenBayern MünchenBayernFCB11003:123
8Arsenal FCArsenal FCArsenalARS11002:023
8Inter MailandInter MailandInterINT11002:023
10Manchester CityManchester CityMan CityMCI11002:023
11Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR11003:213
12Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV11003:213
13FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR11002:113
14Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT11001:013
15Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB10104:401
16Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV10104:401
17Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB0410102:201
17FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD10102:201
19FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK10102:201
19Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP10102:201
21Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY10100:001
21Pafos FCPafos FCPafos FCPAF10100:001
23FK KairatFK KairatFK KairatKAI20111:4-31
24AtalantaAtalantaAtalantaATA20110:4-41
25Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM10012:3-10
26SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB10012:3-10
27Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM10011:2-10
28Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW10011:2-10
29Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL10010:1-10
30Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE10011:3-20
31PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV10011:3-20
32Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA10010:2-20
32Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH10010:2-20
32SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC10010:2-20
35AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON10011:4-30
36GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL10011:5-40
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Champions League heute live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Champions League heute live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

