Anzeige
Champions League Highlights

Champions League 2025/26 live: Highlights im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 17:58 Uhr
  • ran.de

Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.

Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.

Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.

Anzeige
Anzeige
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

Anzeige

Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.

Anzeige

Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung übertragen?

Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab ca. 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen.

Zudem kommt es am 1. Spieltag zu einem Sonderfall! Weil auch am Donnerstag Spiele stattfinden, gibt es auch an diesem Tag eine Ausgabe mit den besten Szenen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?

  • Mittwoch, 22. Oktober; 23:00 Uhr
Mehr News und Videos

Thomas Müller gefeiert! Whitecaps-Fans lieben ihren deutschen Champion

  • Video
  • 01:46 Min
  • Ab 0
Can Uzun
News

Uzun doch für Deutschland? Es gibt eine Hintertür

  • 02.10.2025
  • 11:24 Uhr
Hamburger SV v FC Kaiserslautern
News

Für Millionen-Summe: HSV plant große Bier-Revolution

  • 02.10.2025
  • 11:01 Uhr
imago images 1066285960
News

DFB-Kader fix: Nagelsmann holt SGE-Neuling

  • 02.10.2025
  • 10:39 Uhr
Nico Schlotterbeck Gregor KobelUpdate
News

Neuer BVB-Vertrag? Schlotterbeck stellt wohl Bedingung

  • 02.10.2025
  • 10:38 Uhr
08.04.22 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Deutschland, Stuttgart, 08.04.2022, Fussball, Bundesliga, VfB Stuttgart - Borussia Dortmund: Feature Stadion Rote Wurst Bratwurst Wurst Bier Fans. *** 08 ...
News

BVB-Geldregen dank Bier und Bratwürsten

  • 02.10.2025
  • 10:33 Uhr
Younes Schalke
News

Mega-Umbruch: Neun Schalke-Stars sollen wohl gehen

  • 02.10.2025
  • 10:29 Uhr
imago images 1067095191
News

Elfer-Skandal in Köln? Urs Meier widerspricht deutlich

  • 02.10.2025
  • 10:18 Uhr
UEFA Champions League; Paphos FC - FC Bayern München; 30.09.2025 im Bild Vincent KOMPANY Trainer FC Bayern Muenchen kurz vor Anpfiff der Partie UEFA Champions League: Paphos FC - FC Bayern München;...
News

FC Bayern: Was Kompany besser macht als im Vorjahr

  • 02.10.2025
  • 10:12 Uhr
Fortuna Düsseldorf v VfL Bochum 1848 - Second Bundesliga
News

Wird ein Ex-Fortuna-Coach der Bochum-Retter?

  • 02.10.2025
  • 10:09 Uhr