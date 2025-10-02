Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt das Aufgebot für die wegweisenden Duelle in der WM-Qualifikation bekannt.

Mit Neuling Nathaniel Brown und fünf Rückkehrern will Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann das in Gefahr geratene WM-Ticket wieder greifbar machen. Prominentestes "Opfer" des Fehlstarts in die Qualifikation ist Stürmer Niclas Füllkrug.

Neben dem Frankfurter Linksverteidiger Brown stehen Nico Schlotterbeck, Ridle Baku, Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha und Jonathan Burkardt wieder im 24er-Kader für die wegweisenden Duelle mit Luxemburg am 10. Oktober in Sinsheim und mit Nordirland drei Tage später in Belfast in der WM-Qualifikation. Das gab Nagelsmann am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt.

Brown war im Sommer in der Slowakei mit der U21-Nationalmannschaft Vizeeuropameister geworden. Nagelsmann nannte den 22-Jährigen ein "großes Talent".

"Zwei Siege - das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen", betonte der Bundestrainer: "Auch wenn wir weiterhin auf einige Spieler verzichten müssen, sind wir überzeugt: Unser Kader hat die Qualität, um es besser zu machen als zuletzt."