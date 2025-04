Dortmund geht in Barcelona unter: Die Noten der BVB-Stars - Fünfer ohne Ende für Schwarz-Gelb

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Torjäger

Anzeige

Anzeige

Gregor Kobel Pariert einmal ordentlich, ehe er chancenlos dabei zusehen muss, wie eine von ihm abgewehrte Cubarsi-Chance vor den Füßen von Raphinha landet, der das 1:0 erzielt (25.). Auch bei den weiteren Gegentoren ist er chancenlos, wirkt in mancher Situation aber etwas unsicher. ran-Note: 4

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO - Kobel nach Barcelona: "Präsenz zeigen und ekelig sein"

Julian Ryerson Nimmt kaum am Spiel teil, wenn der BVB mal den Ball hat und ist defensiv mit den ständigen Tiefenläufen von Raphinha überfordert. Kommt beim 0:3 gegen Lewandowski deutlich zu spät. ran-Note: 5

Anzeige

Waldemar Anton Lässt sich defensiv etwas zu oft aus seiner Position ziehen und agiert mit dem Ball zu nervös. Fast jeder zweite Pass von ihm kommt nicht an. Kommt beim 0:2 zu spät gegen Lewandowski. Hat häufiger Probleme, wenn die Katalanen den Turbo zünden. ran-Note: 5

Anzeige

Emre Can Erwischt einen sehr guten Start in die Partie und klärt gegen die schnellen Barca-Stürmer immer wieder mit gutem Stellungsspiel. Kommt bei den großen Chancen der Katalanen aber auch immer mal wieder zu spät. Can ist der einzige Dortmunder in der Defensive, der es zumindest mal probiert, lange Bälle hinter die hohe Abwehrkette des Gegners zu spielen. Insgesamt ist aber auch er überfordert mit dem Tempo seiner Gegenspieler. ran-Note: 4

Anzeige

VIDEO: Hat Kovac sich vercoacht? Anton über Viererkette

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Borussia Dortmund hat wohl Zweitliga-Talent im Fokus 1 / 26 © 2025 Getty Images Muhammed Damar (1899 Hoffenheim/SV Elversberg)

Mit starken Leistungen als Leihspieler beim SV Elversberg hat Muhammed Damar wohl einige Bundesliga-Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Nach Stuttgart soll laut "Sky" nun auch Borussia Dortmund den 20-Jährigen auf der Liste haben. Demnach dürfte der BVB mit dem Offensivspieler schon erste Gespräche geführt haben. Im Raum stehen ... © IMAGO/Eibner Muhammed Damar (1899 Hoffenheim/SV Elversberg)

... dem Bericht nach vier bis fünf Millionen Euro Ablöse, die Damars Stammklub Hoffenheim aufrufen dürfte. Damars Vertrag bei der TSG läuft im Sommer 2026 aus. Zuletzt wurde zudem auch noch über angebliches Interesse von Olympique Marseille und Inter Mailand am gebürtigen Berliner berichtet. © 2025 Getty Images Kingsley Coman (FC Bayern)

Der FC Bayern will bei den Gehaltskosten sparen. Weitere Abgänge von Top-Verdienern neben Thomas Müller wären daher keine Überraschung. Mit 19 Millionen Euro Jahresgehalt gehört auch Kingsley Coman dazu. In der laufenden Saison steht der Franzose klar im Schatten der zuletzt stark aufspielenden Flügelzange aus Leroy Sane und Michael Olise. © Eibner Kingsley Coman (FC Bayern)

Und es gibt wohl hochkarätige Interessenten am 28-Jährigen: Wie "Caught Offside" berichtet, sollen sowohl der FC Liverpool als auch der FC Arsenal, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid an einer Coman-Verpflichtung interessiert sein. Liverpool und Arsenal sollen sogar bereits kurz vor Gesprächen mit Comans Management stehen und Angebote mit einer Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro in Betracht ziehen. © Icon Sport Cyriaque Irie (ESTAC Troyes)

Der SC Freiburg steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Angreifers Cyriaque Irie. Der 19-Jährige von Zweitligist ESTAC Troyes soll laut "L'Equipe" bis zum 15 Millionen Euro kosten. Der bisherige Rekordeinkauf der Breisgauer ist ebenfalls ein Franzose: Baptiste Santamaria kam 2020 für rund zehn Millionen in den Schwarzwald. © Bildbyran Love Arrhov (IF Brommapojkarna)

Eintracht Frankfurt steht laut Informationen der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" kurz vor der Verpflichtung des 16-Jährigen Love Arrhov. Der schwedische Juniorennationalspieler kann im offensiven Mittelfeld sowie als Linksaußen eingesetzt werden und debütierte bereits im schwedischen Pokal bei den Profis. Die Eintracht soll für ihn 4,6 Millionen Euro an den schwedischen Erstligisten überweisen. © Steinsiek.ch Albian Hajdari (FC Lugano)

Bayer 04 Leverkusen hat offenbar großes Interesse an Innenverteidiger Albian Hajdari. Der 21-Jährige Innenverteidiger steht aktuell beim Schweizer Klub FC Lugano unter Vertrag und gilt als einer der besten Abwehrspieler der Super League. Laut "Sky" soll sich die Werkself mit einem möglichen Transfer auf einen Abgang von Jonathan Tah und Piero Hincapie vorbereiten. © 2025 Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Lotst Manchester City nach Omar Marmoush das nächste Frankfurt-Talent in die Premier League? Laut "Sky" sind die "Citizens" stark an Hugo Larsson interessiert. Dem Bericht zufolge hat der englische Meister bereits erste Gespräche mit Eintracht Frankfurt und dem schwedischen Mittelfeldspieler geführt. Die SGE fordert wohl eine Ablösesumme von mindestens 60 Millionen Euro. © 2025 Getty Images Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Verliert der Vizemeister seinen Shootingstar im Sommer bereits wieder? Wie die "BILD" berichtet, hat der VfB Stuttgart bei Stürmer Nick Woltemade eine Schmerzgrenze, bei der man den Spieler offenbar abgeben würde. Demnach wären die Schwaben ab einer Summe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit, was einen neuen Rekordtransfer für den Klub bedeuten würde. Woltemade kam vor der Saison ablösefrei von Werder Bremen.

Ein Bundesliga-Topteam soll bereits ganz genau hinschauen ... © 2025 Getty Images Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Da der FC Bayern einen Backup für Harry Kane holen möchte, ploppen immer wieder Gerüchte über mögliche Kandidaten auf. Aktuell wird Stuttgarts Nick Woltemade gehandelt. "Er wird beobachtet. Er ist im Blickfeld, aber es gibt bisher nichts Konkretes", hieß es bei "Sky". Fakt ist: Der 23-Jährige spielt eine starke Saison für die Schwaben. Er erzielte bislang zwölf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Der Vertrag des U21-Nationalspielers läuft noch bis 2028. © 2024 Getty Images Jadon Sancho (FC Chlesea)

Kehrt Jadon Sancho erneut in die Bundesliga zurück? Laut des Portals "GiveMeSport" steht der 24-jährige Engländer bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auf der Liste. Zurzeit ist der Offensivspieler von Manchester United an Chelsea ausgeliehen, ein Verbleib bei den "Blues" scheint aber trotz der Kaufpflicht von rund 25 Mio. Euro unwahrscheinlich. © 2025 Getty Images Wataru Endo (FC Liverpool)

Eintracht Frankfurt könnte im Sommer 2025 laut "Bild" einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga holen: Wataru Endo. Dem Bericht nach arbeiten die Hessen an der Verpflichtung des 32-jährigen Japaners, der künftig den routinierten Anführer geben könnte. Endos Vertrag beim FC Liverpool läuft noch bis 2027. In Frankfurt könnte Endo künftig den Kaderplatz von Mahmoud Dahoud einnehmen, der dem Bericht nach nur noch eine untergeordnete Rolle in den Planungen spielen soll. © sportphoto24 Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05)

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Nationalspieler Jonathan Burkardt. Das berichtet "Sky". Demnach sei der 24 Jahre alte Mainzer einer von mehreren Kandidaten für die Rolle des Backups von Harry Kane. Burkardts Profil gefalle den Bayern-Verantwortlichen, zudem steht er bei derselben Beraterfirma wie Manuel Neuer unter Vertrag. Allerdings sei offen, ob die Bayern konkrete Schritte unternehmen werden. © mix1 Taylan Bulut (FC Schalke 04)

Einer der Emporkömmlinge aus der Knappenschmiede ist Rechtsverteidiger Taylan Bulut. Der U19-Nationalspieler überzeugt beim FC Schalke 04 mit konstanten Leistungen. Die haben offenbar auch Begehrlichkeiten in der Bundesliga geweckt. Laut "kicker" soll der SC Freiburg Interesse an einer Verpflichtung haben. Laut "WAZ" hat Bulut eine Ausstiegsklausel von rund acht Millionen Euro in seinem Vertrag. © 2025 Getty Images Nico Williams (Athletic Bilbao)

Bereits nach der Europameisterschaft 2024 hatte der FC Bayern München offenbar an Nico Williams gebaggert. Nun soll der Flügelspieler wieder im Fokus des Rekordmeisters sein. Das berichtet die "BILD". Demnach müsste der FCB jedoch vorher Verkäufe tätigen, zumal auf seiner Position mit Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman sowie Michael Olise ein Überangebot bestehen würde. Williams' Vertrag in Bilbao läuft noch bis 2027, angeblich soll eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro verankert sein. © Jan Huebner Derry Scherhant (Hertha BSC) Berichten der "Bild" zur Folge droht der Hertha der Verlust von Eigengewächs Derry Scherhant. Der Flügelstürmer soll eine Aufstiegsklausel von unter zwei Millionen Euro besitzen. Ein Sommerabgang wäre ein schwerer Schlag: Das 22-jährige Toptalent konnte in der Saison bereits neun Scorer beisteuern. © Pakusch Victor Boniface (Bayer 04 Leverkusen) Plant Bayer Leverkusen ohne Viktor Boniface? Bereits im Winter stand der Stürmer kurz vor einem Abgang nach Saudi-Arabien, blieb jedoch in Leverkusen. Im Sommer soll laut "Bild" nun wirklich die Trennung erfolgen, wohl auch aufgrund von Disziplinlosigkeiten des 24-Jährigen. Das Preisschild für den Nigerianer liegt laut Bericht bei mindestens 50 Millionen. © HMB-Media Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Folgt Hugo Ekitike seinem Ex-Mitspieler Omar Marmoush auf die britische Insel? Wie aus einem Bericht von "Sky Switzerland" hervorgeht, haben zwei Premier-League-Klubs ihre Fühler nach dem französischen Stürmer Eintracht Frankfurts ausgestreckt. Demnach sollen Newcastle United und Arsenal am 22-Jährigen interessiert sein, der am Main noch Vertrag bis 2029 hat. © IMAGO/Rebeca Schumacker Neymar (FC Santos)

Obwohl Neymar gerade erst zu Jugendklub Santos zurückgekehrt ist, wird im Hintergrund wohl schon an einem Europa-Comeback des brasilianischen Superstars gearbeitet. Laut der spanischen Zeitung "Sport" soll Berater Pini Zahavi seinen Klienten nicht nur bei dessen Ex-Klub FC Barcelona angeboten haben, sondern auch dem FC Bayern. Allerdings dürfte sich Zahavi sowohl ... © 2025 Getty Images Neymar (FC Santos)

... bei den Katalanen als auch an der Säbener Straße eine Absage geholt haben. "Ich glaube nicht, dass es der richtige Moment für Barcelona ist, über Neymar nachzudenken", nahmen die Katalanen in Person von Sportdirektor Deco zuletzt öffentlich schon Abstand von einer Verpflichtung des 33-Jährigen. In München dürfte es ähnlich sein, Neymar ist zu teuer, außerdem passt er altersbedingt nicht in den Verjüngungs-Plan auf den offensiven Außenbahnen. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Was macht Florian Wirtz? Wie der Leverkusener seine Zukunft angeht, ist noch offen. Klar ist aber laut der "Sport Bild", dass Manchester City wohl ernst macht. Denn der sportlich strauchelnde Premier-League-Klub um Trainer Pep Guardiola soll Giovanni Branchini als Unterhändler eingesetzt haben, um den Transfer auf die Insel zu realisieren. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Branchini soll Wirtz und dessen Familie von einem Wechsel zu den Citizens überzeugen. Brisant dabei: Branchini, der immer wieder bei großen Transfers mitmischt und auch mit den Bayern seit 1992 regelmäßig zusammenarbeitet, ist mit Karl-Heinz-Rummenigge befreundet. Auch die Bayern wollen Wirtz, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027 hat, verpflichten. © Jan Huebner Anton Stach (TSG Hoffenheim)

In dieser Saison kämpft Anton Stach mit der TSG Hoffenheim gegen den Abstieg, ab Spätsommer könnte er womöglich in der Champions League spielen. Wie die "Bild" berichtet, soll der Mittelfeldspieler das Interesse von Eintracht Frankfurt wecken. Den Hessen gefalle neben seiner Körpergröße von 1,94 Metern auch sein gutes Spielverständnis und vor allem sein starkes Passspiel. Sein Vertrag läuft 2027 aus, als Ablöse werden dem Artikel zufolge wohl mehr als zwölf Millionen Euro fällig. © Steinsiek.ch Ritsu Doan (SC Freiburg)

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsaußen könnte Eintracht Frankfurt offenbar im Breisgau fündig werden. Laut Informationen der "Sport Bild" steht Ritsu Doan (rechts) vom SC Freiburg auf der Liste der SGE. Der 26-jährige Japaner hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Neben Doan sollen auch Dilane Bakwa (RC Straßbourg) und Nicolas Kühn (Celtic Glasgow) Kandidaten sein. © Eibner Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Holt Eintracht Frankfurt den Nachfolger von Omar Marmoush von einem Konkurrenten? Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen der SGE den Mittelstürmer Mohamed Amoura als perfekten Marmoush-Ersatz auserkoren. Aktuell steht der Algerier in Diensten des VfL Wolfsburg, ist aber nur von Union St. Gilloise ausgeliehen. Der VfL hat eine Kaufoption. Amoura kommt in dieser Saison auf je neun Treffer und Vorlagen. © 2024 Getty Images Guillaume Restes (FC Toulouse)

Der FC Bayern beschäftigt sich trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig offenbar mit einem weiteren Torwarttalent. Wie die "Bild" berichtet, beobachtet der Rekordmeister aktuell Guillaume Restes vom FC Toulouse. Der 19-Jährige ist Stammkeeper des Ligue-1-Klubs, mit Bayerns Michael Olise gewann er im Vorjahr Olympia-Silber in Paris. Mit Toulouse triumphierte er 2023 im französischen Pokal.

Anzeige

Ramy Bensebaini Schon in den Anfangsminuten deutet sich an, dass er einen langen Abend erleben könnte. Mehrmals wird er von Lamine Yamal ausgedribbelt wie eine Fahnenstange im Training. Auch in der zweiten Halbzeit geht das nahtlos so weiter. Beim 0:3 wird er von Barca mit nur einem Pass bloßgestellt. Auch beim vierten Tor sieht Bensebaini nicht gut aus, wobei er im Konter auch allein gelassen wird. ran-Note: 5

Felix Nmecha Die Hoffnung, dass der Mittelfeldspieler für spielerische Akzente sorgen könnte, geht nicht auf. Nmecha läuft ohne Ball fast nur hinterher und kann in Ballbesitz keine Impulse geben. Seine beste Szene: Als er mal mehrere Meter in die gegnerische Hälfte dribbelt. Doch daraus entsteht nichts. Kann auch im zweiten Durchgang nicht viel beitragen und geht mit nur 23 Kontakten vom Feld. ran-Note: 5

Anzeige

Anzeige

Julian Brandt Hat mehr Ballkontakte als Nmecha, ist aber ebenso abgemeldet. Barcelona hat gar keine Probleme damit, den Dortmunder zu verteidigen und einzuschränken. Im Pressing kommt Brandt oft zu spät und öffnet so Räume hinter sich. ran-Note: 5

Carney Chukwuemeka Hat eine sehr gute Phase in der ersten Halbzeit, als er mehrfach in der Nähe des Barca-Tors Gefahr erzeugen kann. Bereitet auch zwei Abschlüsse des BVB in den ersten 45 Minuten vor. Wenn den Dortmundern im Spiel nach vorn etwas gelingt, geht es meist über ihn. In der zweiten Halbzeit schwächer. Kovac wechselt ihn nach etwas mehr als einer Stunde aus. ran-Note: 4

Anzeige

Thomas Müller vor Abschied beim FC Bayern: Diese Rekorde hält die Bayern-Legende 1 / 12 © 2025 Getty Images Thomas Müller: Die Rekorde der Bayern-Legende

Nach 17 Jahren endet diesen Sommer die Ära Thomas Müller beim FC Bayern. In dieser Zeit hat Müller unzählige Rekorde geknackt - bei den Bayern, in der Bundesliga und in Europa. ran gibt einen Überblick über die Bestmarken der Bayern-Ikone. © Christian Schroedter Meiste Pflichtspiele für den FC Bayern München

743 Pflichtspiele bestritt Thomas Müller seit seinem Debüt in der Saison 2008/2009 für die Bayern. Das ist ein einsamer Rekord für den Rekordmeister. Im September 2024 überholte Müller den vorherigen Bayern-Rekordspieler Sepp Maier. Und vielleicht knackt Müller ja sogar noch die Marke von 750 Spielen. Schließlich soll er auch bei der Klub-WM im Sommer noch dabei sein. © MIS Meiste Bundesliga-Titel

Zwölf Meisterschaften hat Thomas Müller in Deutschland schon feiern können. Einsamer Rekord. Sein Teamkollege Manuel Neuer kommt "nur" auf elf Titel. © Sven Simon Meiste Assists in Pflichtspielen in Bundesliga und Europa

221 Assists hat Müller in Pflichtspielen für den FC Bayern seit der Saison 2008/2009 gegeben. Das hat in diesem Zeitraum laut dem Datenanbieter "Opta" kein anderer Spieler aus den Top-5-Ligen Europas geschafft. Müllers 177 Torvorlagen in der Bundesliga sind ein ewiger Liga-Rekord. Seine jeweils 22 Torvorlagen in den Saisons 2019/20 und 2020/21 sind zudem Bundesliga-Saisonrekord. © Lucca Fundel Vereinsrekord: Meiste Spielzeiten beim FC Bayern

17 Saisons hat Thomas Müller bei den Profis des FC Bayern gekickt. Das schaffte beim Rekordmeister kein anderer. In der Bundesliga spielten nur Manfred Kaltz (HSV), Charly Körbel (Eintracht Frankfurt) und Klaus Fichtel (Schalke 04) mit jeweils 19 Spielzeiten mehr Saisons für einen Verein © Revierfoto Meiste gewonnene Bundesligaspiele

Mit bislang 358 Bundesliga-Siegen ist Thomas Müller der Spieler mit den meisten Siegen. © 2014 Getty Images Die meisten ersten Saison-Tore

Auch einen eher kuriosen Torrekord der Bundesliga hat Müller inne: Kein anderer Spieler der Bundesliga-Geschichte erzielte häufiger als Müller das erste Tor einer Bundesliga-Spielzeit. Müller war in den Saisons 2010/11, 2014/15 und 2018/19 der allererste Torschütze der Bundesliga. Hier trifft er beim Liga-Auftakt 2014 gegen den VfL Wolfsburg. © 2017 Getty Images Meiste Siege gegen einen Bundesliga-Gegner

23 Mal hat Thomas Müller in seiner Karriere in der Bundesliga gegen Werder Bremen gewonnen. Kein anderer Bundesliga-Spieler konnte häufiger gegen einen Verein gewinnen. © 2019 Getty Images Meiste Bundesliga-Spielzeiten in Folge mit Torerfolg

16 Saisons lang, seit der Saison 2009/2010 hat Thomas Müller in jeder einzelnen Bundesliga-Saison mindestens ein Tor erzielt. Das ist Bundesliga-Rekord gemeinsam mit sechs anderen Spielern, darunter übrigens auch Abwehrspieler Mats Hummels. © MIS Meiste Auswechslungen der Bundesliga

In den vergangenen Monaten ist Thomas Müller eher als Einwechselspieler in Erscheinung getreten. Dabei hält er den Bundesliga-Rekord des am häufigsten ausgewechselten Spielers überhaupt: 187 Mal wurde Müller bislang vorzeitig ausgewechselt. © Poolfoto UCL Deutscher Rekordspieler in der Champions League

Bislang lief Thomas Müller 161 Mal in der Champions League auf. Kein anderer deutscher Spieler spielte so häufig in der Königsklasse. Toni Kroos kam auf 150 Spiele, Manuel Neuer bislang auf 150. In der internationalen ewigen Rekordliste belegt Müller damit Rang vier hinter Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177) und Lionel Messi (163). Ebenfalls deutscher Champions-League-Rekord sind Müllers 56 Tore. © 2024 Getty Images Knackt Thomas Müller auch den deutschen Titelrekord?

Mit bislang 33 Titelgewinnen ist Thomas Müller aktuell noch der zweiterfolgreichste Deutsche der Fußballhistorie. Vor ihm steht sein einstiger Nationalmannschaftskollege Toni Kroos mit 34 gewonnenen Titeln. Kroos hatte seine Karriere vergangenen Sommer beendet. Mit einem Titel könnte Müller mit dessen Rekord noch gleichziehen.

Karim Adeyemi Bis auf einen geblockten Abschluss kommt in der ersten Halbzeit nicht viel von ihm. Gewinnt defensiv nur einen seiner acht Zweikämpfe und verursacht den Freistoß, der zur Führung des FC Barcelona führt. Mit seiner Gelben Karte ist er früh gefährdet für einen Platzverweis. Kovac reagiert und wechselt ihn zur Pause aus. ran-Note: 5

Anzeige

Jamie Gittens Spielt weniger fehleranfällig im Vergleich zu Adeyemi, aber gelingen will auch ihm nicht viel. Hat zu Beginn der zweiten Halbzeit eine ordentliche Abschlussgelegenheit, verzieht aber leicht. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Findet in der Anfangsphase kaum ins Spiel, was auch daran liegt, dass Dortmund mehr mit Verteidigen beschäftigt ist. Hat dann in der 36. Minute aber die Großchance zum 1:1 und vertändelt den Abschluss auf unerklärliche Weise. Ist mitverantwortlich dafür, dass Dortmund aus seiner besten Phase im Spiel nichts macht. ran-Note: 4

VIDEO - Sebastian Kehl nach Barca-Klatsche: "Wir brauchen ein Wunder!"