Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Im Vorlauf des Champions-League-Spiels zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt werden Grenzkontrollen durchgeführt.

von Malte Ahrens

Eintracht Frankfurt muss die Champions-League-Partie am 4. November in Neapel ohne seine Fans bestreiten. Dieser Beschluss stand bereits länger fest.

Allerdings setzen die Behörden jetzt noch einen drauf und kündigen an, am 3. und 4. November stichprobenartige Grenzkontrollen an der deutsch-italienischen Grenze durchzuführen.

Wie 2023 waren keine Karten an Gästefans verkauft worden. Damals reisten trotzdem einige hundert "Fans" nach Italien und lieferten sich starke Schlägereien mit den Ultras der SSC Neapel.