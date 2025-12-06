- Anzeige -
6. Spieltag in der Champions League

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

  • Veröffentlicht: 06.12.2025
  • 18:45 Uhr
  • ran.de

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München die Gäste von Sporting Lissabon in der Allianz-Arena. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Den FC Bayern München erwartet in der Champions League die nächste schwere Herausforderung. Mit Sporting Lissabon trifft der deutsche Rekordmeister am 6. Spieltag zum dritten Mal hintereinander auf ein Top-8 Team.

Nachdem sich die Münchner noch eindrucksvoll bei Paris St. Germain in Unterzahl durchsetzten, gab es am vorigen Spieltag beim FC Arsenal die wettbewerbsübergreifend erste Niederlage der Saison.

Einen Erfolg gab es in der Champions League trotzdem für den FC Bayern. Der Einspruch gegen die Drei-Spiele-Sperre gegen Luis Diaz war erfolgreich. Damit darf der Kolumbianer nach dem Spiel gegen Lissabon wieder mitwirken.

Die Portugiesen gewannen bisher dreimal, spielten einmal unentschieden und mussten sich nur am zweiten Spieltag der SSC Neapel geschlagen geben. Aktuell steht Sporting damit auf dem achten Platz und wäre direkt im Achtelfinale.

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern empfängt Sporting Lissabon: Wer zeigt das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League live: Wo kann ich Bayern München gegen Sporting Lissabon im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

FC Bayern München empfängt Lissabon: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Sporting Lissabon

  • Begegnung: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon
  • Datum und Uhrzeit: 9. Dezember 2025; 18:45 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Rui Borges (Sporting Lissabon)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Alle Informationen zur Champions League in der Übersicht

