Update, 6. Dezember, 18:45 Uhr: WM-Endspiel angesetzt +++ Und auch die noch ausstehenden Termine wurden nun veröffentlicht. Die beiden Halbfinal-Partien werden am 14. und 15. Juli in Dallas bzw. Atlanta um 15:00 Uhr Eastern Time (ET), 21:00 Uhr deutscher Zeit, stattfinden. Das Spiel um Platz drei läuft am 18. Juli um 17:00 Uhr Eastern Time (ET), 23:00 Uhr deutscher Zeit, in Miami. Das Finale wird am 19. Juli um 15:00 Uhr Eastern Time (ET), 21:00 Uhr deutscher Zeit, in New Jersey ausgetragen.

Update, 6. Dezember, 18:30 Uhr: Gruppenspiele des DFB terminiert +++ Die Gruppenspiele des DFB sind terminiert. 14. Juni, 13:00 Uhr Eastern Time (ET), 19:00 Uhr deutscher Zeit in Houston: Deutschland - Curacao 20. Juni, 16:00 Uhr Eastern Time (ET), 22:00 Uhr deutscher Zeit in Toronto: Deutschland - Elfenbeinküste 25. Juni, 16:00 Uhr Eastern Time (ET), 22:00 Uhr deutscher Zeit in New York/New Jersey: Ecuador - Deutschland

Update, 6. Dezember, 18:20 Uhr: Eröffnungsspiel der WM terminiert +++ Das Eröffnungsspiel der WM ist terminiert und findet am 11. Juni in Mexiko-City statt. Co-Gastgeber Mexiko wird um 15 Uhr Ortszeit, 21:00 Uhr deutscher Zeit, auf Südafrika treffen.

Update, 6. Dezember, 18:15 Uhr: Zahlreiche Legenden bei Bekanntgabe des WM-Spielplan +++ Neben dem FIFA-Präsidenten sind auch zahlreiche Legenden bei dem Event mit von der Partie. Der Brasilianer Ronaldo und der Italiener Francesco Totti nehmen unter anderem auf der Bühne Platz.

Update, 6. Dezember, 18:08 Uhr: Bekanntgabe des WM-Spielplans beginnt +++ Die Veranstaltung zur Bekanntgabe des WM-Spielplans beginnt mit etwas Verspätung. Zunächst wird auf die gestrige Auslosung zurückgeblickt. Im Anschluss betritt FIFA-Präsident Gianni Infantino die Bühne.

Update, 6. Dezember, 10:45 Uhr: FIFA gibt WM-Spielplan bekannt +++ Die Auslosung der WM-Gruppen ist geschafft, nun steht als nächstes die Bekanntgabe des Spielplans auf dem Programm. Am Samstagabend veröffentlicht die FIFA ab 18 Uhr deutscher Zeit die konkreten Austragungsorte und Anstoßzeiten der WM. Dies erfolgt aber nicht als reine Mitteilung, sondern erneut als Veranstaltung. FIFA-Boss Gianni Infantino wird dabei von den Legenden Ronaldo (dem Brasilianer, d. Red.), Francesco Totti, Hristo Stoichkov und Alexi Lalas begleitet, die die Paarungen diskutieren und ihre Perspektiven zum Spielplan erläutern. Moderiert wird die Veranstaltung von Andres Cantor. Der finale Spielplan wird übrigens erst im März vorliegen, wenn die noch ausstehenden Playoff-Turniere um die letzten verbliebenen Plätze ausgespielt wurden. Sechs WM-Tickets sind noch zu vergeben.

Update, 5. Dezember, 20:08 Uhr: Das war es mit der Auslosung +++ Die Auslosung der WM-Endrunde 2026 ist nun beendet. Das DFB-Team bekommt es also mit Ecuador, der Elfenbeinküste und Curacao zu tun. Wann und wo jeweils gespielt wird, entscheidet sich am Samstag.

Update, 5. Dezember, 20:07 Uhr: Ghana in Gruppe L +++ Das Team von Otto Addo trifft auf England, Kroatien und Panama.

Update, 5. Dezember, 20:05 Uhr: Playoff-Sieger in Gruppe K +++ Kongo, Jamaika oder Neukaledonien landen in Gruppe K.

Update, 5. Dezember, 20:04 Uhr: Jordanien in Gruppe J +++ Die Jordanier treffen auf Argentinien, Algerien und Österreich.

Update, 5. Dezember, 20:04 Uhr: Playoff-Sieger in Gruppe F +++ Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien landen in Gruppe F.

Update, 5. Dezember, 20:03 Uhr: Playoff-Sieger in Gruppe D +++ Türkei, Rumänien, Slowakei oder Kosovo landen in Gruppe D mit Gastgeber USA.

Update, 5. Dezember, 20:02 Uhr: Kap Verde in Gruppe H +++ Die Kap Verden bekommen es in Gruppe H mit Spanien, Saudi-Arabien und Uruguay zu tun.

Update, 5. Dezember, 20:01 Uhr: Playoff-Sieger in Gruppe I +++ Irak, Bolivien oder Suriname landen in Gruppe I.

Update, 5. Dezember, 19:59 Uhr: Haiti in Gruppe C Der Rückkehrer auf die WM-Bühne bekommt es unter anderem mit Brasilien zu tun.

Update, 5. Dezember, 19:57 Uhr: Playoff-Sieger aus Europa in Gruppe B Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland landen in Gruppe B.

Update, 5. Dezember, 19:57 Uhr: Playoff-Sieger aus Europa in Gruppe A +++ Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien oder Irland in Gruppe A.

Sechs Namen fehlen noch: Die WM-Gruppen im Überblick © 2025 Getty Images

Update, 5. Dezember, 19:54 Uhr: Gruppe I mit Norwegen +++ Haaland und Co. bekommen es mit Frankreich und dem Senegal zu tun. Damit ist Topf 3 vollständig gelost.

Update, 5. Dezember, 19:53 Uhr: Panama mit Hammergruppe +++ Panamas Fußballer treffen bei der WM auf England und Kroatien.

Update, 5. Dezember, 19:51 Uhr: Neuling Usbekistan in Gruppe K +++ Usbekistan bekommt es mit Portugal und Kolumbien zu tun.

Update, 5. Dezember, 19:51 Uhr: Algerien in Gruppe J +++ Die Algerier treffen auf Argentinien und Österreich.

WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert - Fußballzwerge Haiti und Curacao dabei 1 / 43 © Xinhua Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben. © ZUMA Press Wire USA

Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen? © SOPA Images Kanada

Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt. © Agencia-MexSport Mexiko

Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0. © 2025 Getty Images Curacao

Sensationell qualifiziert sich der Inselstaat Curacao für die WM 2026. Die Mannen von Trainer Dick Advocaat gewannen ihre CONCACAF Qualifikations-Gruppe vor WM-erfahrenen Teams mit Jamaika und Trinidad und Tobago. Ein 0:0 auf Jamaika reichte dem Fußballzwerg um den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia für die direkte Qualifikation. © 2025 Getty Images Haiti

Nur unwesentlich weniger sensationell qualifizierte sich Haiti für die kommende Weltmeisterschaft. Das Nachbarland der Dominikanischen Republik überholte am letzten Spieltag der CONCACAF-Qualifikation durch ein 2:0 gegen Nicaragua noch das WM-erfahrene Honduras, das nicht über ein 0:0 gegen Costa Rica hinauskam. © Naushad Panama

Ein weiterer Fußballzwerg hat es jedoch nicht geschafft. Surinam hatte vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung inne und hätte einzig und allein nicht drei Tore auf Panama verlieren dürfen. Es kam, wie es kommen musste: Surinam verlor 1:3 bei Guatemala, zeitgleich siegte Panama souverän 3:0 gegen El Salvador und sicherte sich die zweite WM-Teilnahme nach 2018 in Russland. © AFLOSPORT Japan

Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team. © Sports Press Photo Neuseeland

Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen. © Sebastian Frej Iran

Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein. © 2022 Getty Images Argentinien

Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann. © AFP/SID/FADEL SENNA Usbekistan

Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation. © 2025 Getty Images Südkorea

... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme. © SOPA Images Jordanien

Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ... © 2025 Getty Images Australien

Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien. © 2025 Getty Images Brasilien

Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr. © 2025 Getty Images Ecuador

Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme. © 2025 Getty Images Uruguay

Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten. © 2025 Getty Images Paraguay

Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador. © 2025 Getty Images Kolumbien

Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor. © IMAGO/PanoramiC Marokko

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht. © Imago/NurPhoto/SID/Ahmed Mosaad Tunesien

Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern. © AFP/SID/Abdel Majid BZIOUAT Ägypten

Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch. © IMAGO/NurPhoto Algerien

Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. © IMAGO/Shutterstock Ghana

Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren. Mohammed Kudus von Tottenham erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Pleite hätte gereicht, weil Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als 21. Nation für die XXL-WM im Sommer 2026. © Imago/SID/Mohamed Elshahed Kap Verde

Diese WM-Teilnahme ist eine Sensation: Exot Kap Verde hat durch einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Eswatini erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst und Kamerun auf Rang zwei der Gruppe verdrängt. Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000). © IMAGO/Shengolpixs Südafrika

Die Gute-Laune-Truppe aus dem Jahr 2010 ist auch sicher dabei. Letztmals war man im eigenen Land angetreten, sportlich qualifiziert war man letztmals 2002 in Südkorea und Japan. Ein Riesen-Erfolg für die Südafrikaner. © AFP/AFP/Karim JAAFAR Katar

Der Gastgeber aus dem Jahr 2022 hat sich erstmals sportlich für eine WM-Endrunde qualifiziert und tritt damit zum zweiten Mal beim Finalturnier an. Mit einem 2:1-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sicherte man sich das Ticket in letzter Sekunde. © 2025 Getty Images Saudi-Arabien

Am selben Abend wie Katar sicherte sich auch Nachbarland Saudi-Arabien das Ticket zur WM. Ein 0:0-Unentschieden reichte dem Team aus dem nahem Osten. Damit stehen alle neun Teilnehmer aus Asien bereits fest. © AFP/SID/Gints Ivuskans England

England hat sich trotz anfangs großer Kritik an Thomas Tuchel eindrucksvoll in Gruppe K der europäischen Qualifikation durchgesetzt. Nach sechs Spielen steht man mit vollen 18 Punkten, 18 Toren und null Gegentoren frühzeitig als Gruppensieger fest. Inzwischen hat man acht Siege aus acht Spielen und ein Torverhältnis von 22:0. © IMAGO/Shengolpixs Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste spielte 3:0 gegen Kenia und buchte damit das Ticket zur WM. Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Gabun ging es in Gruppe F der Afrika-Qualifikation mächtig eng zu. © Anadolu Agency Senegal

Auch Sadio Mane und der Senegal sind dabei. Zum dritten Mal in Folge qualifizieren sich die Mittelafrikaner. Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Mauretanien ließ man auch die letzten Zweifel erblassen. Der Ex-Bayern-Spieler steuerte einen Doppelpack bei. © 2025 Getty Images Frankreich

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Ukraine hat sich Frankreich vorzeitig für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert. Die "L'Equipe Tricolore" kann damit einen Spieltag vor Ende der Qualifikation in Gruppe D nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Diesen letzten Schritt in der WM-Quali gegen die Ukraine ging Frankreich auf den Tag genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris, damals am Rande des Länderspiels gegen das DFB-Team. © IMAGO/HANZA MEDIA Kroatien

Durch einen 3:1-Heimsieg gegen die Färöer hat sich Kroatien einen Spieltag vor dem Ende der WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 qualifizieren können. Damit sind die Kroaten um Hoffenheim-Star Andrej Kramaric (re.) in Gruppe L mit 19 Punkten nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. © Getty Images Norwegen

Die Mannschaft um Star-Stürmer Erling Haaland hat sich mit einem 4:1-Auswärtssieg im San Siro gegen Italien durchgesetzt und damit das WM-Ticket klar gemacht. Norwegen hat alle acht Spiele gewonnen und fährt zum ersten Mal seit 1998 zu einer WM-Endrunde. Insgesamt erzielten die Norweger 37 Tore und stellen mit großem Abstand die beste Offensive der europäischen Qualifikation. Italien schickte man damit in die Playoffs. © 2025 Getty Images Niederlande

Mit einem 4:0-Sieg gegen Litauen ist das WM-Ticket für die niederländische Nationalmannschaft fixiert. Ungeschlagen und mit nur zwei Unentschieden aus acht Gruppenspielen ist die Niederlande Erster in Gruppe G. © IMAGO/Beautiful Sports Deutschland

In einem "Endspiel" gegen die Slowakei feierte die DFB-Auswahl einen Kantersieg. Mit einem 6:0 im letzten Gruppenspiel fixierte die deutsche Elf den Gruppensieg und das WM-Ticket. Comebacker Leroy Sane erzielte einen Doppelpack und hatte einen großen Anteil an der Qualifikation des Weltmeisters von 2014. © AFP/SID/Miguel RIOPA Portugal

Ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo wurde es beim 9:1-Sieg trotzdem deutlich gegen Armenien. Nach vier Siegen und jeweils einem Unentschieden und einer Niederlage setzte man sich am Ende souverän in Gruppe F der WM-Qualifikation durch. © Imago/SID/Branislav Racko Österreich

Die Alpenrepublik musste lange zittern. Mit dem erlösenden Tor von Michael Gregoritsch in der 78. Minute gewinnt Österreich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Bosnien die Gruppe H und fährt seit 1998 zum ersten Mal wieder zu einer Weltmeisterschaft. © Focus Images Schottland

Genauso lange mussten auch die Schotten auf eine erneue WM-Teilnahme warten. Und ausgerechnet im "Endspiel" in Glasgow gegen Dänemark erlösten Tierney und McLean die Heimmannschaft in der Nachspielzeit. Damit gewinnt Schottland Gruppe C und ist bei der Endrunde 2026 in Nordamerika dabei. © Tamuna Kulumbegashvili Spanien

Für den amtierenden Europameister setzte es am letzten Spieltag noch einmal einen kleinen Dämpfer. In den ersten fünf Spielen der Qualifikation holte Spanien nur Siege, im letzten Gruppenspiel gegen die Türkei musste sich das Team von Luis de la Fuente mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Trotzdem feiert Spanien den Sieg in Gruppe E und fährt mit zur WM. © 2025 Getty Images Schweiz

Die Schweizer Nationalmannschaft machte im Spiel gegen den Zweiten der Gruppe Kosovo den letzten Schritt zum WM-Endrunde. Damit die Kosovaren die Schweizer noch vom ersten Platz verdrängen hätten können, hätten sie einen Sieg mit sechs Toren Unterschied gebraucht. Durch den 1:1-Endstand war der Schweiz der Gruppensieg in Gruppe B nicht mehr zu nehmen. © 2025 Getty Images Belgien

Für die Belgier gab es am letzten Spieltag der Gruppe J noch einmal ein Schützenfest. Mit dem 7:0-Sieg gegen Liechtenstein holte man sich souverän den ersten Platz der Tabelle. Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden in Kasachstan konnte der Sieg im letzten Spiel mit vier Toren in sieben Minuten klargemacht werden.

Update, 5. Dezember, 19:50 Uhr: Gruppe H mit Saudi-Arabien +++ Die Saudi-Araber bekommen es in der Vorrunde mit Spanien und Uruguay zu tun.

Update, 5. Dezember, 19:49 Uhr: Schottland in die Brasilien-Gruppe C +++ Die Schotten treffen auf Brasilien und Marokko.

Update, 5. Dezember, 19:49 Uhr: Ägypten wird in Gruppe G gelost +++ Damit trifft Ägypten auf Belgien und den Iran.

Update, 5. Dezember, 19:48 Uhr: Tunesien in Gruppe F +++ Die Nordafrikaner bekommen es mit den Niederlanden und Japan zu tun.

Update, 5. Dezember, 19:48 Uhr: Elfenbeinküste landet in Gruppe E als DFB-Gegner +++ Deutschland trifft neben Ecuador auch auf die Elfenbeinküste. Der bislang einzige Vergleich mt den Afrikanern endete 2009 mit einem 2:2.

Update, 5. Dezember, 19:47 Uhr: Paraguay in Gruppe D +++ Die Südamerikaner sind in Gruppe D mit den USA und Australien.

Update, 5. Dezember, 19:45 Uhr: Gruppe B mit Katar +++ Die Kataris kommen in eine Gruppe mit Kanada und der Schweiz.

Update, 5. Dezember, 19:45 Uhr: Südafrika in Gruppe A +++ Die Südafrikaner kommen zu Mexiko und Südkorea.

Update, 5. Dezember, 19:42 Uhr: Gruppe L mit Kroatien +++ Die Kroaten bekommen es bei der WM 2026 mit England zu tun. Damit sind alle Teams aus Topf 2 gelost.

Update, 5. Dezember, 19:42 Uhr: Kolumbien kommt in Gruppe K+++ Die Kolumbianer bekommen es damit mit Portugal zu tun.

Update, 5. Dezember, 19:42 Uhr: Österreich in Gruppe J +++ Das ÖFB-Team von Ralf Rangnick trifft auf Titelverteidiger Argentinien.

Update, 5. Dezember, 19:41 Uhr: Frankreich trifft auf Senegal +++ Wie bei der WM 2002 kommt es zum Duell zwischen Senegal und Frankreich.

Update, 5. Dezember, 19:40 Uhr: Uruguay trifft auf Spanien +++ Die "Urus" bekommen es in der Vorrunde mit Spanien zu tun.

Update, 5. Dezember, 19:39 Uhr: Iran trifft auf Belgien +++ Die Iraner werden in Gruppe G zu Belgien gelost.

Update, 5. Dezember, 19:38 Uhr: Japan als Niederlande-Gegner +++ Die Japaner landen in Gruppe F als Gegner der Niederländer.

Update, 5. Dezember, 19:37 Uhr: Ecuador trifft auf Deutschland +++ Der erste DFB-Gegner ist Ecuador. Gegen die Südamerikaner ging es auch bei der Heim-WM 2006, damals gewann Deutschland mit 3:0. Zudem gab es sieben Jahre später ein 4:2 in einem Testspiel.

Update, 5. Dezember, 19:37 Uhr: Australien in Gruppe D +++ Die Australier treffen auf Gastgeber USA.

Update, 5. Dezember, 19:37 Uhr: Marokko landet in Gruppe C +++ Die Nordafrikaner kommen in Gruppe C zu Brasilien.

Update, 5. Dezember, 19:36 Uhr: Gruppe B mit der Schweiz +++ Die Eidgenossen treffen in Gruppe B auf Kanada.

Update, 5. Dezember, 19:35 Uhr: Südkorea in Gruppe A +++ Die Südkoreaner treffen damit auf Mexiko.

Update, 5. Dezember, 19:34 Uhr: Tuchel-Team in Gruppe L +++ Die Engländer landen in Gruppe L. Damit sind nun alle Teams aus Topf 1 gelost.

Update, 5. Dezember, 19:33 Uhr: Portugal in Gruppe K +++ Der Europameister von 2016 landet in Gruppe K.

Update, 5. Dezember, 19:32 Uhr: Gruppe I mit Frankreich +++ In Gruppe I ist Frankreich gelandet.

Update, 5. Dezember, 19:31 Uhr: Titelverteidiger in Gruppe J +++ Argentinien wird in Gruppe J gelost.

Update, 5. Dezember, 19:31 Uhr: Gruppe H mit Spanien +++ Die Iberer landen in Gruppe H.

Update, 5. Dezember, 19:30 Uhr: Belgien in Gruppe G +++ Die Belgier landen in Vorrundengruppe G.

Update, 5. Dezember, 19:29 Uhr: Oranje in Gruppe F +++ Niederlande in Gruppe F.

Update, 5. Dezember, 19:28 Uhr: Gruppe E mit Deutschland +++ Das DFB-Team wird in Gruppe E gelost.

Update, 5. Dezember, 19:27 Uhr: Brasilien wird gelost +++ Das erste Los ist nun Brasilien. Das Team von Coach Ancelotti geht in Gruppe C.

Update, 5. Dezember, 19:25 Uhr: Jetzt geht es los +++ Nun beginnt tatsächlich die Auslosung.

Update, 5. Dezember, 19:21 Uhr: Losfeen kommen auf die Bühne +++ Nun sind die Losfeen auch da, unter anderem die Eishockey-Ikone Wayne Gretzky und Basketball-Ikone Shaquille O'Neill und NFL-Ikone Tom Brady.

Update, 5. Dezember, 19:18 Uhr: Prozedere wird erklärt +++ Mit einem Video-Clip wird nun das genaue Prozedere für die Auslosung noch mal erklärt, bevor es endlich losgehen kann.

Update, 5. Dezember, 19:10 Uhr: Rio Ferdinand als Ziehungsleiter +++ Nun werden nach und nach die bei der Auslosung unterstützenden Losfeen vorgestellt. Zunächst aber wird Ziehungsleiter Rio Ferdinand präsentiert.

Update, 5. Dezember, 19:01 Uhr: Nächster Showact +++ Bevor die Auslosung nun weitergeht, gibt es wieder etwas Musik. Die Spannung steigt aber allmählich, ehe in Kürze die weiteren Lose gezogen werden.

Update, 5. Dezember, 18:53 Uhr: USA in Gruppe D +++ Mit den USA ist ein Gastgeber nun ebenfalls schon in Gruppe D zugelost.

Update, 5. Dezember, 18:52 Uhr: Gruppe A mit Mexiko +++ Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum zieht das Los mit Mexiko, der Gastgeber landet in Gruppe A.

Update, 5. Dezember, 18:51 Uhr: Kanada in Gruppe B +++ Der kanadische Premierminister Mark Carney zieht sein Land und das landet als erstes Team in Gruppe B.

Update, 5. Dezember, 18:48 Uhr: Nun geht die Auslosung los +++ Die drei Gastgeberländer werden nun formhalber gezogen.

Update, 5. Dezember, 18:40 Uhr: Scaloni bringt den WM-Pokal auf die Bühne +++ Der amtierende Weltmeister Argentinien bringt nun den WM-Pokal in Person von Nationaltrainer Scaloni symbolisch auf die Bühne in Washington. Zum Schutz der Trophäe trägt Scaloni sogar Handschuhe.

Update, 5. Dezember, 18:39 Uhr: Nun gibt es einen Rückblick +++ Nachdem Trump als frischgebackener Friedenpreisträger die Bühne verließ, geht es nun mit einem kurzen Spot zur Vergangenheit der WM-Endrunden weiter.

Update, 5. Dezember, 18:29 Uhr: US-Präsident Trump erhält Friedenspreis +++ Der umstrittene US-Präsident Donald Trump erhält nun von FIFA-Boss Gianni Infantino den vom Weltverband neu eingeführten Friedenspreis überreicht.

Update, 5. Dezember, 18:18 Uhr: Weiterhin läuft der Show-Part +++ Bis die eigentliche Auslosung beginnt, wird es noch etwas dauern, zuvor gibt es nun noch weitere Acts, Auszeichnungen, etc. Gleich tritt Nicole Scherzinger mit Robbie Williams auf.

Update, 5. Dezember, 18:13 Uhr: Infantino betritt die Bühne +++ Nun kommt FIFA-Boss Gianni Infantino von der Loge auf die Bühne und hält eine kurze Rede über die Geschichte der WM und die gleich folgende Auslosung.

Update, 5. Dezember, 18:08 Uhr: Heidi Klum und Kevin Hart moderieren die Zeremonie +++ Das deutsche Supermodel und der US-Comedian haben nun die Bühne betreten und werden als Moderatoren-Duo durch den Abend führen.

Update, 5. Dezember, 18:05 Uhr: Trump neben Infantino +++ Der US-Präsident Donald Trump sitzt bei der Auslosung an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Update, 5. Dezember, 18:03 Uhr: Andrea Bocelli tritt auf +++ Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli performt zu Beginn der Zeremonie rund um die Auslosung das Lied "Nessun dorma".

Update, 5. Dezember, 18:00 Uhr: Nun geht es los in Washington +++ Ab 18 Uhr beginnt nun das offizielle Programm der WM-Auslosung in Washington.

Update, 5. Dezember, 17:50 Uhr: Viele Ikonen und Stars vor Ort +++ Neben den Delegationen aus den qualifizierten Teilnehmer-Ländern an der WM ist in Washington auch viel Prominenz aus Sport und Showbusiness vor Ort. Unter anderem sind die brasilianischen Ex-Stars Kaka und Ronaldo, beide Weltmeister von 2002 im John F. Kennedy Center for the Performing Arts mit dabei.

Kaka und Ronaldo © ANP

Update, 5. Dezember, 17:27 Uhr: Bald geht es los - DFB-Delegation ist eingetroffen +++ Nur noch wenige Minuten sind es, bis die Auslosung der WM-Gruppen für die Endrunde 2026 beginnt. Nach und nach treffen nun im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington die Delegationen der feststehenden Teilnehmer-Nationen ein. Auch der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann ist bereits vor Ort, mit ihm Andreas Rettig, Sport-Geschäftsführer beim DFB.

Andreas Rettig (li.) und Julian Nagelsmann (re..) © Getty Images

Update, 5. Dezember, 17:08 Uhr: Mindestens vier Debütanten bei der WM 2026 dabei +++ Wenn am heutigen Freitag die Auslosung über die Bühne geht, sind mit Usbekistan, Jordanien, Kap Verde und Curacao vier Nationen erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. Im Frühjahr könnten zudem noch weitere Länder erstmals die WM-Qualifikation schaffen, wenn sie sich in den Playoffs durchsetzen. Dazu zählen der Kosovo, trainiert vom deutschen Coach Franco Foda, oder auch Suriname.

Update, 5. Dezember, 16:45 Uhr: Lahm glaubt an deutschen WM-Titel 2026 +++ Philipp Lahm, der Deutschland als Kapitän zum bislang letzten WM-Titel 2014 in Brasilien führte, glaubt an einen Titelgewinn des DFB-Teams bei der Endrunde 2026. "Ja, aber man braucht Kontinuität und Automatismen, um Exzellenz zu entwickeln", sagte der Ex-Profi der "Bild" auf die Frage, ob er Deutschland im kommenden Jahr den WM-Titel zutraue. Zur WM-Qualifikation, die erst am letzten Spieltag fixiert wurde, fand Lahm hingegen kritische Worte in Richtung des DFB-Teams rund um Bundestrainer Nagelsmann: "Es war die letzten Jahre nie der Fall gewesen, dass Deutschland am letzten Spieltag noch rausfliegen konnte oder die Play-offs drohten. Dafür muss es Gründe geben. Was für mich in der Qualifikation bezeichnend war: Es gab enorme Schwankungen."

Update, 5. Dezember, 16:20 Uhr: Bundestrainer Nagelsmann spricht von "besonderem Kribbeln" +++ "Man spürt das Kribbeln im Körper", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann dem "SID" vor der Auslosung der WM-Gruppen am Donnerstagabend. "Die WM schien bisher noch etwas weiter weg - nicht nur geografisch", meinte Nagelsmann und ergänzte: "Mit der Auslosung, wenn wir unsere Gegner und Spielorte kennen, rückt sie spürbar näher."

Update, 5. Dezember, 16:01 Uhr: Das sind die finalen Lostöpfe +++ Schon vor der Auslosung stehen die vier Lostöpfe für die Auslosung der Vorrunde für die WM 2026 fest. Deutschland ist wie viele andere Topnationen in Topf 1 zu finden. In Topf 4 sind hingegen noch einige Platzhalter, da noch nicht sämtliche 48 Plätze für die Endrunde vergeben sind. Bis März 2026 werden diese noch offenen Startplätze über die Qualifikations-Playoffs vergeben.

Update, 5. Dezember, 14:09 Uhr: FIFA-Generalsekretär nennt Details zur Spielplan-Gestaltung +++ Am Abend werden bei der Auslosung die WM-Gruppen ermittelt, am Samstagabend schließlich wird der detaillierte Spielplan mit allen Anstoßzeiten und Spielorten veröffentlicht. FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström erklärte im Vorfeld genauer, wie die Gestaltung des Spielplans ablaufen wird. Demnach werde die FIFA "daran arbeiten, die bestmöglichen Bedingungen für die Spieler zu schaffen – auch was die Duelle und die Austragungsorte angeht, damit die Teams und die Fans die bestmöglichen Bedingungen haben", sagte der 45-Jährige. Sobald der Spielplan feststeht, beginne zudem auch "eine neue Phase des Ticketverkaufs". Das bedeutet, dass "die Fans auf unsere Website gehen und beginnen können, auch Einzeltickets zu kaufen. Da wir am Samstag den vollständigen Spielplan kennen, können die Fans dann auch gezielt bestimmte Spiele auswählen", erklärte Grafström.

Update, 3. Dezember 20:06 Uhr: WM 2026 - Tom Brady wird bei der Auslosung dabei sein Zwei Tage vor der Auslosung in Washington D.C. werden immer mehr Details bekannt, was das Personal für die Show im John F. Kennedy Center betrifft. Die FIFA hat bekannt gegeben, dass Rio Ferdinand die Ziehung leiten wird. Unterstützt wird der ehemalige englische Nationalspieler von der preisgekrönten Moderatorin Samantha Johnson und Eli Manning. Die NFL-Ikone ist offiziell als "Red Carpet Host" vorgesehen, wird also vom roten Teppich berichten. Die Lose werden von Legenden der vier großen US-Ligen gezogen: Tom Brady (NFL), Wayne Gretzky (NHL), Shaquille O'Neal (NBA) und Aaron Judge (MLB). Die vier Superstars übernehmen damit eine ganz besondere Aufgabe und werden entscheiden, welche Gegner Deutschland zugelost bekommt. Auch interessant: WM 2026 - Uli Hoeneß teilt aus: Kritik an Infantino, WM-Aufblähung, UEFA und den Grünen. Und: WM 2026: Vor Auslosung - "Clownesk" - Kritik an Infantino, FIFA-"Friedenspreis" für Donald Trump?

Update, 3. Dezember 07:57 Uhr: WM 2026 - Heidi Klum moderiert Auslosung Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren. Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen. Klum hatte bereits bei der Auslosung zur WM 2006 in Deutschland mit Reinhold Beckmann auf der Bühne gestanden. "Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagte Klum. "Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften." Bei der Auslosung werden auch andere Stars sein. Neben Robbie Williams, Nicole Scherzinger und den Village People ("Y.M.C.A.") hat sich auch US-Präsident Donald Trump angekündigt. Mehr Infos: Die Lostöpfe zur Gruppenauslosung und alle Informationen zur Auslosung im Überblick. Außerdem: WM 2026: VAR soll noch mehr Macht bekommen

Update, 2. Dezember 10:03 Uhr: Donald Trump wird bei der Auslosung dabei sein Donald Trump wird die Gruppenauslosung zur WM persönlich im Saal verfolgen. Das bestätigte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses. "Präsident Trump wird am Freitag an der Auslosung für die WM-Endrunde im Kennedy Center teilnehmen". Unklar ist, ob Trump lediglich als Gast anwesend sein oder während der etwa zweistündigen Veranstaltung eine aktive Rolle übernehmen wird. Zuletzt gab es Spekulationen, der 79-jährige Republikaner könne den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis erhalten. Mitte November hatte Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino mehrfach im Weißen Haus empfangen und dabei den "FIFA-Pass" präsentiert, der Inhabern von WM-Tickets eine beschleunigte Visumbehandlung für die USA ermöglichen soll. Gleichzeitig drohte der Präsident erneut damit, demokratisch regierten Austragungsstädten Spiele der Weltmeisterschaft zu entziehen – unter Berufung auf Sicherheitsbedenken. Besonders im Fokus standen dabei Los Angeles und Seattle.