Das Champions-League-Aus gegen PSG steht sinnbildlich für Robert Lewandowskis Zeit beim FC Barcelona. Das ganz große Feuerwerk, das sich alle Beteiligten erhofft hatten, kam nie zustande. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Was wäre gewesen, wenn? Diese Frage dürfte Robert Lewandowski noch ein paar Tage im Kopf herumgeistern. Der Pole in Diensten des FC Barcelona hätte im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1:4) ein gefeierter Held werden können. Doch am Ende war er eine tragische Figur.

An Chancen mangelte es dem früheren Bayern-Star gewiss nicht. Nach 20 Minuten hätte er bereits auf 2:0 stellen können, es wäre nach dem 3:2-Auswärtssieg in Paris wohl eine kleine Vorentscheidung gewesen. Doch sein Schuss aus sehr guter Position strich an die Oberkante der Latte.

Und selbst, als Barca in Unterzahl in extremer Bedrängnis war, hatte Lewandowski beim Stand von 1:3 die Möglichkeit, noch einmal für einen Stimmungsumschwung zu sorgen. Doch sein Versuch war zu unplatziert für Gianluigi Donnarumma. Und so musste sich Lewandowski erneut frühzeitig und mit hängendem Kopf aus der Königsklasse verabschieden.

Sein Auftritt gegen PSG war ein Sinnbild für die gesamte Zeit des Stürmers in Spanien. Ja, er schießt Tore. Allein in dieser Saison sind es wettbewerbsübergreifend 20 Stück. Doch die Aura, die er einst beim FC Bayern München versprühte, die Dominanz in großen Spielen, die konnte er nie zeigen.

Als Lewandowski im Sommer 2022 die Bayern verließ, war es keine friedliche Trennung. Über Wochen forcierte er seinen Abgang, sehr zum Ärger seines damaligen Noch-Klubs. Doch Barcelona wollte ihn unbedingt, und er wollte unbedingt nach Barcelona. Nach knapp zwei Jahren lässt sich festhalten: Gelohnt hat es sich für niemanden, dieser Wechsel war ein Reinfall.