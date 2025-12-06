Am 6. Spieltag der Champions League spielt Eintracht Frankfurt auswärts beim FC Barcelona im Camp Nou. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Eintracht Frankfurt erwartet am 6. Spieltag der Champions League mit dem FC Barcelona ein echter Brocken. Hinzu kommt, dass die Katalanen gegen die Adler erstmals nach der Renovierung wieder ein internationales Spiel im Camp Nou ausrichten werden.

Frankfurt steht nach fünf Spieltagen mit vier Punkten auf dem 28. Platz und wäre damit ausgeschieden. Barcelona steht genau zehn Plätze über der Mannschaft von Dino Toppmöller und hat sieben Punkte auf dem Konto.

Damit brauchen auch die Spanier dringend ein Erfolgserlebnis, um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale anzuvisieren. Beim letzten Gastspiel in Barcelona holten die Frankfurter auf dem Weg zu ihrem Europa-League-Triumph ein begeisterndes 3:2. Vor rund 25.000 mitgereisten Fans war es ein gefühltes Heimspiel.