In den Champions-League-Playoffs trifft der FC Bayern München auf Celtic Glasgow. Nach dem erfolgreichen Hinspie wollen sich die Münchner nun endgültig das Achtelfinal-Ticket sichern. So verfolgt ihr das Rückspiel live im TV, Stream und Ticker.

Champions League heute live: So seht ihr FC Bayern vs. Celtic live

Update, 18.2., 23:10 Uhr: Bayern duselt sich weiter

In letzter Minute sichert sich der FC Bayern durch den Ausgleich zum 1:1 gegen Celtic Glasgow das Weiterkommen in der Champions League und übersteht mit viel Glück die Playoffs.

Es war auch im zweiten Durchgang eine knifflige Partie für den Rekordmeister, der vorne oftmals nicht zwingend genug war oder an Schmeichel scheiterte. In der Defensive häuften sich die individuellen Fehler, die Glasgow in die Partie holten. Eine solche Fehlerkette nutzten die Gäste dann zur überraschenden Führung durch Kühn in der 63. Minute, der stark vollendete und einen nicht unverdienten Treffer für Celtic erzielte.

Dadurch hätten sich die Gäste in die Verlängerung gerettet. Nach dem Treffer warf München alles nach vorne, hatte aber keine richtige Lösung parat. Erst spät in der Nachspielzeit erlöste Davies die 75000 Fans in der Allianz Arena mit einem Ausgleichstreffer des Willens und sorgte doch noch für das Weiterkommen des FCB. Es war eine Zitterpartie der Münchener, die letztlich ein gutes Ende fand. In den kommenden Aufgaben wird das für den Rekordmeister aber nicht reichen.