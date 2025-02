Jamal Musiala bleibt dem FC Bayern langfristig erhalten. Der Youngster hat seinen Vertrag verlängert.

Die Hängepartie ist beendet - Jamal Musiala bleibt langfristig beim FC Bayern. Wie der Rekordmeister am Freitag mitteilte, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2030.

"Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Schritt für Jamal Musiala - und für den FC Bayern. Jamal hat in dieser Saison noch einmal einen großen Sprung gemacht, und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen", wird Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zitiert: "Jamal ist trotz seines jungen Alters bereits eine Identifikationsfigur und verkörpert unser 'Mia san Mia' - mit seiner Spielfreude, seinem Teamgeist und seiner Verbundenheit zum FC Bayern. Es bleibt zusammen, was zusammengehört."

Musiala betonte, über die Verlängerung "sehr glücklich" zu sein. "Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Clubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor - ich freue mich auf alles, was kommt", sagte er.