Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka , Konrad Laimer und Leroy Sané gehen gleich fünf Münchner vorbelastet ins Hinspiel, weil sie bereits zwei Gelbe Karten im laufenden Wettbewerb gesehen haben. Mit einer weiteren Verwarnung wären sie für das Rückspiel im San Siro am 16. April (ab 21 Uhr im Liveticker) gesperrt.

Am Dienstagabend könnte sich die Lage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand (ab 21 Uhr im Liveticker) in Bezug auf das Rückspiel aber noch weiter verschärfen.

Der FC Bayern München trifft am Dienstagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Inter Mailand. Fünf FCB-Stars müssen vorsichtig sein, denn ihnen droht sonst eine Gelbsperre.

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

In der Champions League werden ab dem ersten Spiel der Ligaphase Spieler und Offizielle nach drei Gelben Karten für eine Partie in der Königsklasse gesperrt.

Wann werden Gelbe Karten in der CL gelöscht?

Nach dem Viertelfinale werden die bis dahin erhaltenen Gelben Karten jedes Spielers gelöscht. Damit ist sichergestellt, dass kein Akteur im Falle eines Finaleinzuges wegen einer Gelbsperre fehlt.

Selbst für den Fall einer erhaltenen Gelben Karte in Hin- und Rückspiel des Halbfinals käme ein Spieler so auf maximal zwei Gelbe Karten im Wettbewerb und bleibt damit unter dem Limit von drei Verwarnungen. Selbst im Worst Case würde also eine Gelbsperre im Endspiel vermieden. Eine Sperre im Zuge einer Roten Karten bleibt dagegen bestehen.