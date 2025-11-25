- Anzeige -
- Anzeige -
FC Bayern

FC Bayern: Harry Kane zum FC Barcelona? FCB-Torjäger spricht über Gerüchte

  • Veröffentlicht: 25.11.2025
  • 13:51 Uhr
  • ran.de

Die Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona an Harry Kane verstummen nicht. Jetzt hat sich der Bayern-Stürmer zu den Spekulationen geäußert.

Harry Kane verzaubert den FC Bayern mit Toren und einer bestechenden Topform.

Die branchenüblichen Folgen sind Gerüchte über einen möglichen Abgang des Top-Torjägers. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027, aber angeblich soll er eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro haben, die er im Winter aktivieren müsste.

Im Rahmen der Spekulationen wird inzwischen der FC Barcelona hartnäckig als Interessent gehandelt. Die Katalanen sollen eine Verpflichtung Kanes als Nachfolger von Robert Lewandowski in Betracht ziehen.

Vor dem Champions-League-Spiel beim FC Arsenal am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) hat sich Kane erstmals zu den Gerüchten geäußert. "Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben", sagte er der "Bild".

Es gebe keine Eile, betonte er ebenso wie den Umstand, dass er "wirklich glücklich" sei in München. "Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter", erklärte er: "Aber ich denke noch nicht an die neue Saison. Zunächst ist eine Weltmeisterschaft im Sommer. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist."

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -
- Anzeige -

Harry Kane: Müssen sich die Bayern-Fans Sorgen machen?

Auf die Nachfrage, ob sich die Bayern-Fans Sorgen machen müssten, sagte Kane: "Nein, ich denke nicht."

Auch in den Unterhaltungen rund um den Klub macht Kane offenbar einen rundum glücklichen Eindruck. Bayern-Präsident Herbert Hainer "wüsste nicht, warum es so einen Grund gäbe, vom FC Bayern wegzugehen".

Man werde sprechen, so Hainer weiter: "Er wird es davon abhängig machen, wie seine Pläne dann aussehen für die Zukunft. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch der FC Bayern sehr, sehr gute Chancen hat."

Mehr News und Videos
22.11.2025, Fussball: 1. Bundesliga, Saison 2025 2026, 11. Spieltag, Borussia Dortmund - VfB Stuttgart im Signal Iduna-Park in Dortmund. Niko Kovac (Borussia Dortmund, Trainer), Robert Kovac (Borus...
News

Krise beim BVB? "Kein großes Drama daraus machen"

  • 25.11.2025
  • 13:48 Uhr
imago images 1068723420
News

Vor CL-Kracher gegen Arsenal: Gute Nachrichten für Bayern

  • 25.11.2025
  • 13:29 Uhr
Tor fuer den FC Bayern Munechen durch Harry Kane (Bayern Muenchen 9) zum 1:0, CYP, FC Pafos - FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions-League, 2. Spieltag, Saison 2025 2026, 30.09.2025 CYP, FC Pafos...
News

Power Ranking der CL: Gigantenduell in London

  • 25.11.2025
  • 13:21 Uhr
Luis Diaz (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der 1. FC Union Berlin und FC Bayern München, Stadium An der Alten Försterei am 08. November 2025 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Peders...
News

FC Bayern vor Problem: Warum Diaz unersetzbar ist

  • 25.11.2025
  • 12:05 Uhr
Thomas Hitzlsperger schwärmt von Vincent Kompany
News

"Maximale Akzeptanz in der Kabine" - Hitzlsperger adelt Kompany

  • 25.11.2025
  • 11:57 Uhr
Thibaut Courtois fehlt Real in der Champions League
News

Real ohne Courtois nach Piräus

  • 25.11.2025
  • 11:46 Uhr
Tor zum 1:2 durch Elfmeter von Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen , Fussball, UEFA Champions League, Viertelfinale, 09.04.2024 FC Arsenal vs. FC Bayern Muenchen , ...
News

Harry Kane: Arsenals Albtraum ist zurück im Emirates

  • 25.11.2025
  • 09:48 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 25.11.2025
  • 08:30 Uhr
Dortmund
News

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 25.11.2025
  • 08:26 Uhr
Leverkusen
News

Manchester City vs. Bayer Leverkusen heute live: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 25.11.2025
  • 08:25 Uhr