FC Bayern: Harry Kane zum FC Barcelona? FCB-Torjäger spricht über Gerüchte

Die Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona an Harry Kane verstummen nicht. Jetzt hat sich der Bayern-Stürmer zu den Spekulationen geäußert.

Harry Kane verzaubert den FC Bayern mit Toren und einer bestechenden Topform.

Die branchenüblichen Folgen sind Gerüchte über einen möglichen Abgang des Top-Torjägers. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027, aber angeblich soll er eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro haben, die er im Winter aktivieren müsste.

Im Rahmen der Spekulationen wird inzwischen der FC Barcelona hartnäckig als Interessent gehandelt. Die Katalanen sollen eine Verpflichtung Kanes als Nachfolger von Robert Lewandowski in Betracht ziehen.

Vor dem Champions-League-Spiel beim FC Arsenal am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) hat sich Kane erstmals zu den Gerüchten geäußert. "Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben", sagte er der "Bild".

Es gebe keine Eile, betonte er ebenso wie den Umstand, dass er "wirklich glücklich" sei in München. "Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter", erklärte er: "Aber ich denke noch nicht an die neue Saison. Zunächst ist eine Weltmeisterschaft im Sommer. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist."