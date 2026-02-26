Champions League
Auslosung der Champions League: Welche Teams im Achtelfinale aufeinander treffen können
- Aktualisiert: 27.02.2026
- 11:46 Uhr
- ran.de
Die Champions League geht in die heiße Phase, das Achtelfinale steht an. Am Freitag bei der Auslosung sind echte Kracher und ein deutsches Duell möglich. ran zeigt, welche Gegner den Teams drohen.
Die acht bestplatzierten Teams der Ligaphase der Champions League und die acht Gewinner der Playoff-Spiele haben sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert – darunter sind mit dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen noch zwei deutsche Mannschaften.
Die Paarungen für das Achtelfinale und damit der weitere Weg ins Viertel- und Halbfinale der Königsklasse werden am Freitag um 12 Uhr in Nyon ausgelost.
Dabei sind richtige Kracher möglich, da Schwergewichte wie Real Madrid und Paris St. Germain über die Playoffs ins Achtelfinale eingezogen sind und dort beispielsweise auf Manchester City oder den FC Barcelona treffen könnten.
Auch ein deutsches Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ist möglich. Das Achtelfinale findet am 10./11. und 17./18. März 2026 statt.
ran nennt die möglichen Gegner aller verbliebenen Teams.
Die Top 8 der Ligaphase:
FC Arsenal
Mögliche Achtelfinalgegner: Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen
Sollte Arsenal Bergamo zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Real Madrid, Sporting Lissabon oder Manchester City.
Sollte Arsenal Leverkusen zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale FK Bodö/Glimt, Sporting Lissabon oder Manchester City.
FC Barcelona
Mögliche Achtelfinalgegner: Newcastle United, Paris Saint-Germain
Sollte Barcelona Newcastle zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atletico Madrid, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.
Sollte Barcelona Paris zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Galatasaray Istanbul, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.
FC Bayern München
Mögliche Gegner: Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen
Sollte der FC Bayern Bergamo zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Real Madrid, Sporting Lissabon oder Manchester City.
Sollte der FC Bayern Leverkusen zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale FK Bodö/Glimt, Sporting Lissabon oder Manchester City.
FC Chelsea
Mögliche Achtelfinalgegner: Newcastle United, Paris Saint-Germain
Sollte Chelsea Newcastle zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atletico Madrid, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.
Sollte Chelsea Paris zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Galatasaray Istanbul, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.
FC Liverpool
Mögliche Achtelfinalgegner: Atletico Madrid, Galatasaray Istanbul
Sollte Liverpool Atletico zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Newcastle United, FC Barcelona oder FC Chelsea.
Sollte Liverpool Galatasaray zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Paris St. Germain, FC Barcelona oder FC Chelsea.
Manchester City
Mögliche Achtelfinalgegner: FK Bodö/Glimt, Real Madrid
Sollte City Bodö/Glimt zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Bayer Leverkusen, FC Arsenal oder FC Bayern München.
Sollte City Real zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atalanta Bergamo, FC Arsenal oder FC Bayern München.
Sporting Lissabon
Mögliche Achtelfinalgegner: FK Bodö/Glimt, Real Madrid
Sollte Sporting Bodö/Glimt zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Bayer Leverkusen, FC Arsenal oder FC Bayern München.
Sollte Sporting Real zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atalanta Bergamo, FC Arsenal oder FC Bayern München.
Tottenham Hotspur
Mögliche Achtelfinalgegner: Atletico Madrid, Galatasaray Istanbul
Sollte Tottenham Atletico zugelost bekommen, wären die möglichen Gegner in einem möglichen Viertelfinale Newcastle United, FC Barcelona oder FC Chelsea.
Sollte Tottenham Galatasaray zugelost bekommen, wären die möglichen Gegner in einem möglichen Viertelfinale Paris St. Germain, FC Barcelona oder FC Chelsea.
Die acht Playoff-Gewinner:
Atalanta Bergamo
Mögliche Achtelfinalgegner: FC Arsenal, FC Bayern München
Atalanta würde in einem möglichen Viertelfinale auf Real Madrid, Sporting Lissabon oder Manchester City treffen.
Atletico Madrid
Mögliche Achtelfinalgegner: FC Liverpool, Tottenham Hotspur
Atletico würde in einem möglichen Viertelfinale auf Newcastle United, FC Barcelona oder FC Chelsea treffen.
FK Bodö/Glimt
Mögliche Achtelfinalgegner: Manchester City, Sporting Lissabon
Bodö/Glimt würde in einem möglichen Viertelfinale auf Bayer Leverkusen, FC Arsenal oder FC Bayern München treffen.
Galatasaray Istanbul
Mögliche Achtelfinalgegner: FC Liverpool, Tottenham Hotspur
Galatasaray würde in einem möglichen Viertelfinale auf Paris St. Germain, FC Barcelona oder FC Chelsea treffen.
Bayer Leverkusen
Mögliche Achtelfinalgegner: FC Arsenal, FC Bayern München
Leverkusen würde in einem möglichen Viertelfinale auf FK Bodö/Glimt, Sporting Lissabon oder Manchester City treffen.
Newcastle United
Mögliche Achtelfinalgegner: FC Barcelona, FC Chelsea
Newcastle würde in einem möglichen Viertelfinale auf Atletico Madrid, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur treffen.
Paris Saint-Germain
Mögliche Achtelfinalgegner: FC Barcelona, FC Chelsea
PSG würde in einem möglichen Viertelfinale auf Galatasaray Istanbul, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur treffen.
Real Madrid
Mögliche Achtelfinalgegner: Manchester City, Sporting Lissabon
Real würde in einem möglichen Viertelfinale auf Atalanta Bergamo, FC Arsenal oder FC Bayern München treffen.