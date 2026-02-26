- Anzeige -
Champions League

Auslosung der Champions League: Welche Teams im Achtelfinale aufeinander treffen können

  • Aktualisiert: 27.02.2026
  • 11:46 Uhr
  • ran.de

Die Champions League geht in die heiße Phase, das Achtelfinale steht an. Am Freitag bei der Auslosung sind echte Kracher und ein deutsches Duell möglich. ran zeigt, welche Gegner den Teams drohen.

Die acht bestplatzierten Teams der Ligaphase der Champions League und die acht Gewinner der Playoff-Spiele haben sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert – darunter sind mit dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen noch zwei deutsche Mannschaften.

Die Paarungen für das Achtelfinale und damit der weitere Weg ins Viertel- und Halbfinale der Königsklasse werden am Freitag um 12 Uhr in Nyon ausgelost.

Dabei sind richtige Kracher möglich, da Schwergewichte wie Real Madrid und Paris St. Germain über die Playoffs ins Achtelfinale eingezogen sind und dort beispielsweise auf Manchester City oder den FC Barcelona treffen könnten.

Auch ein deutsches Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ist möglich. Das Achtelfinale findet am 10./11. und 17./18. März 2026 statt.

ran nennt die möglichen Gegner aller verbliebenen Teams.

Die Top 8 der Ligaphase:

FC Arsenal

Mögliche Achtelfinalgegner: Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen

Sollte Arsenal Bergamo zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Real Madrid, Sporting Lissabon oder Manchester City.

Sollte Arsenal Leverkusen zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale FK Bodö/Glimt, Sporting Lissabon oder Manchester City.

FC Barcelona

Mögliche Achtelfinalgegner: Newcastle United, Paris Saint-Germain

Sollte Barcelona Newcastle zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atletico Madrid, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

Sollte Barcelona Paris zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Galatasaray Istanbul, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

FC Bayern München

Mögliche Gegner: Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen

Sollte der FC Bayern Bergamo zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Real Madrid, Sporting Lissabon oder Manchester City.

Sollte der FC Bayern Leverkusen zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale FK Bodö/Glimt, Sporting Lissabon oder Manchester City.

FC Chelsea

Mögliche Achtelfinalgegner: Newcastle United, Paris Saint-Germain

Sollte Chelsea Newcastle zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atletico Madrid, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

Sollte Chelsea Paris zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Galatasaray Istanbul, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

FC Liverpool

Mögliche Achtelfinalgegner: Atletico Madrid, Galatasaray Istanbul

Sollte Liverpool Atletico zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Newcastle United, FC Barcelona oder FC Chelsea.

Sollte Liverpool Galatasaray zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Paris St. Germain, FC Barcelona oder FC Chelsea.

Manchester City

Mögliche Achtelfinalgegner: FK Bodö/Glimt, Real Madrid

Sollte City Bodö/Glimt zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Bayer Leverkusen, FC Arsenal oder FC Bayern München.

Sollte City Real zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atalanta Bergamo, FC Arsenal oder FC Bayern München.

Sporting Lissabon

Mögliche Achtelfinalgegner: FK Bodö/Glimt, Real Madrid

Sollte Sporting Bodö/Glimt zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Bayer Leverkusen, FC Arsenal oder FC Bayern München.

Sollte Sporting Real zugelost bekommen, wären mögliche Gegner in einem möglichen Viertelfinale Atalanta Bergamo, FC Arsenal oder FC Bayern München.

Tottenham Hotspur

Mögliche Achtelfinalgegner: Atletico Madrid, Galatasaray Istanbul

Sollte Tottenham Atletico zugelost bekommen, wären die möglichen Gegner in einem möglichen Viertelfinale Newcastle United, FC Barcelona oder FC Chelsea.

Sollte Tottenham Galatasaray zugelost bekommen, wären die möglichen Gegner in einem möglichen Viertelfinale Paris St. Germain, FC Barcelona oder FC Chelsea.

Lothar Matthäus über den neuen WM-Modus: "Spieler haben mehr Erholung als wir."

Die acht Playoff-Gewinner:

Atalanta Bergamo

Mögliche Achtelfinalgegner: FC Arsenal, FC Bayern München

Atalanta würde in einem möglichen Viertelfinale auf Real Madrid, Sporting Lissabon oder Manchester City treffen.

Atletico Madrid

Mögliche Achtelfinalgegner: FC Liverpool, Tottenham Hotspur

Atletico würde in einem möglichen Viertelfinale auf Newcastle United, FC Barcelona oder FC Chelsea treffen.

FK Bodö/Glimt

Mögliche Achtelfinalgegner: Manchester City, Sporting Lissabon

Bodö/Glimt würde in einem möglichen Viertelfinale auf Bayer Leverkusen, FC Arsenal oder FC Bayern München treffen.

Galatasaray Istanbul

Mögliche Achtelfinalgegner: FC Liverpool, Tottenham Hotspur

Galatasaray würde in einem möglichen Viertelfinale auf Paris St. Germain, FC Barcelona oder FC Chelsea treffen.

Bayer Leverkusen

Mögliche Achtelfinalgegner: FC Arsenal, FC Bayern München

Leverkusen würde in einem möglichen Viertelfinale auf FK Bodö/Glimt, Sporting Lissabon oder Manchester City treffen.

Newcastle United

Mögliche Achtelfinalgegner: FC Barcelona, FC Chelsea

Newcastle würde in einem möglichen Viertelfinale auf Atletico Madrid, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur treffen.

Paris Saint-Germain

Mögliche Achtelfinalgegner: FC Barcelona, FC Chelsea

PSG würde in einem möglichen Viertelfinale auf Galatasaray Istanbul, FC Liverpool oder Tottenham Hotspur treffen.

Real Madrid

Mögliche Achtelfinalgegner: Manchester City, Sporting Lissabon

Real würde in einem möglichen Viertelfinale auf Atalanta Bergamo, FC Arsenal oder FC Bayern München treffen.

