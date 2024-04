Anzeige Min-jae Kim gehört zu den größten Transfers des FC Bayern. Der Südkoreaner ist aber nach nahezu einer ganzen Saison immer noch nicht angekommen. Und gibt Rätsel auf. Von Andreas Reiners Die Rolle von Min-jae Kim war in Stein gemeißelt. Eigentlich. 50 Millionen Euro haben die Bayern im vergangenen Sommer für den Südkoreaner auf den Tisch gelegt. Er war frisch gebackener Meister mit dem SSC Neapel, bester Verteidiger der Serie A. Dort, wo die defensive Handwerkskunst zu Hause ist. Deshalb sollte das "Monster" natürlich neuer Abwehrchef werden. Rückhalt. Stabilisator. Leistungsträger. Und Führungsspieler. Selbsterklärend bei dieser Vorgeschichte. Und auch das Selbstverständnis des Spielers, der es gewohnt war, unumstritten zu sein. Doch von all dem ist Kim rund ein dreiviertel Jahr später immer noch weit entfernt.

Min-jae Kim gibt Rätsel auf Er konnte in der Zeit selten komplett überzeugen, auch wenn er anfangs gesetzt war. Er blieb im Idealfall unauffällig und solide, agierte zu oft aber auch unsicher und fehlerhaft, vor allem in den vergangenen Wochen. Angesichts der Erwartungen war das erste Halbjahr aber noch halbwegs in Ordnung. Charisma und Ausstrahlung sah man zu selten, weil er auch mit sich selbst beschäftigt war. Spielerisch agierte er mal konsequent und zweikampfstark, ließ dann aber immer wieder das richtige Timing vermissen. Die Zahlen sind teilweise nicht schlecht, seine Passquote liegt bei 95,1 Prozent, was Platz zwei in der Ligastatistik entspricht. Die Zweikampfquote von 63,25 Prozent bedeutet Platz fünf in dieser Kategorie. Doch Kim gibt weiter Rätsel auf.

Seinen Stammplatz hat er inzwischen verloren. Das jüngste Spiel bei Aufsteiger Heidenheim war sein persönlicher Tiefpunkt. Er durfte mal wieder von Anfang an ran, nachdem Eric Dier und Matthijs de Ligt vor einigen Wochen das Kommando in der Innenverteidigung übernommen hatten. Kim erwischte aber einen rabenschwarzen Tag, war an allen drei Gegentoren beteiligt. Weshalb er im Viertelfiunal-Hinspiel der Champions League am Dienstag beim FC Arsenal wohl wieder auf der Bank Platz nehmen wird. Ist der 27-Jährige verunsichert? Fehlt ihm die Klasse? Ist er gar ein Fehleinkauf? "Fehleinkauf glaube ich nicht", stellte Thomas Helmer in der ran Bundesliga Webshow klar. "Am Anfang hat er mir gut gefallen, da war er sehr präsent, hat viele Bälle abgelaufen, er brauchte kein großes Tackling. Der hat ja alles", so der frühere Münchner. Seine Vermutung: "Entweder hat er sich anstecken lassen, oder hat eine Zeitlang zu viele Spiele gemacht. Da kann man ein paar kleine Entschuldigungen finden. Er hat aber schon gezeigt, was für ein guter Spieler er ist."

Bayern-Legende Klaus Augenthaler bringt noch ein anderes Problem ins Spiel. "Was die Kommunikation angeht, ist es für Kim nicht so einfach. Er kommt aus Südkorea, zog von China in die Türkei, von dort nach Italien und letzten Sommer nach München", sagte er der "tz": "Er musste jedes Mal eine neue Sprache lernen. Das sollte man nicht unterschätzen!"

Anzeige Min-jae Kim hat das noch nie erlebt Fakt ist: Kim selbst hat das Ganze offenbar auch unterschätzt. "Ich habe das noch nie erlebt, aber ich denke, dass ich etwas daraus lernen kann", sagte Kim im März im Interview mit "t-online" und dem koreanischen Portal "Footballist". Unterkriegen lassen wollte er sich damals schon nicht. "Nur weil ich nicht spiele, bedeutet das nicht, dass ich komplett aus der Bahn geworfen werde. Ich habe immer Vertrauen in meine Fähigkeiten, wenn ich auf den Platz gehe", so der Südkoreaner: "Bisher habe ich viele Spiele gespielt, aber, weil es hier bei Bayern so viele gute Spieler gibt, kann es eben auch passieren, dass ich mal nicht spiele." Passiert es gar, dass er bald gar nicht mehr für die Bayern spielt? So soll Inter Mailand laut "Gazzetta dello Sport" bereits seit längerer Zeit Interesse an Kim haben. Auch eine Leihe sei vorstellbar. Doch auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Denn Kim wäre nicht der erste Bayern-Profi, der erst in der zweiten Saison seine Rolle findet.