FC Bayern München vs. Sporting Lissabon: Gute Noten für die Münchner Offensive - bis auf Harry Kane

Manuel Neuer Der Kapitän kehrt nach der Pause in Stuttgart wie erwartet wieder ins Tor zurück. Ist zu Beginn angesichts der drückenden Bayern-Dominanz arbeitslos, verhindert aber nach 28 Minuten mit einem Reflex nach Tahs Grätsche einen Rückstand. Muss auch in der Folge aufmerksam sein, ist beim 0:1 jedoch chancenlos. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher zeigt wie immer vollen Einsatz, kann aber nach vorne zunächst kaum Akzente setzen und lässt seine Seite vor dem Konter zum 0:1 sträflich frei. Dreht dann aber stark auf. Erzwingt die Ecke zum Ausgleich und bereitet das 2:1 vor. ran-Note: 2

Dayot Upamecano Der Franzose zeigt über weite Strecken eine ordentliche Vorstellung und gewinnt fast alle Zweikämpfe. Bei Sportings gefährlichen Kontern aber wie die gesamte Hintermannschaft mit Problemen. Scheitert per Kopf an Rui Silva (74.). Verhindert mit einem Blick gegen Suarez das 2:3 (83.). ran-Note: 3

Jonathan Tah Auch der Nationalspieler kommt wieder anstelle von Kim zum Einsatz. Lange kaum gefordert, klärt nach 28 Minuten in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Luis Suarez, Neuer verhindert ein Eigentor. Lässt sich vor dem 0:1 dann zu einfach von Suarez ausspielen. Vor dem 1:1 mit einer etwas harten, aber umso wichtigeren Balleroberung. Steht nach 77 Minuten nach Gnabrys Vorlage goldrichtig und trifft zum 3:1. ran-Note: 3

FC Bayern: Musiala-Comeback? Max Eberl nennt Zeitpunkt

Josip Stanisic Der Kroate kehrt als Linksverteidiger zurück und hat bei Kontern der Gäste leichtere Probleme. Klärt aber nach 36 Minuten vor dem einschussbereiten Santos. Geht bei Standards mit nach vorne, köpft Olises Flanke aus guter Position vorbei (42.). ran-Note: 3

Joshua Kimmich Der DFB-Spielführer ist wie üblich der FCB-Profi mit dem meisten Ballbesitz und den meisten Pässen, wobei in der ersten Stunde nicht alle den Mitspieler finden. Passend dazu seine missglückte Rettungsaktion vor dem 0:1, als er Suarez' scharfe Hereingabe ins eigene Tor lenkt (54.). Danach offensiver und bissiger, scheitert mit einem 18-Meter-Schuss an Rui Silva (60.) und leitet sowohl den Ausgleich als auch das 3:1 ein. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Bis zum Rückstand belässt es der Nationalspieler weitgehend dabei, das Mittelfeld abzusichern. Nach dem 0:1 merklich aggressiver, mit vielen Ballgewinnen und dadurch besser in der Partie. ran-Note: 3

Michael Olise Erneut der auffäligste Münchner Offensivspieler, der sich zwar oft in der tief stehenden Sporting-Defensive festläuft, aber nie aufgibt und die meisten gefährlichen Angriffsaktionen verzeichnet. Schuss knapp vorbei (38.), schöne Flanke auf Stanisic (42.) und noch schönere Ecke auf Gnabry zum 1:1. Auch am 3:1 beteiligt. ran-Note: 2

FC Bayern - Joshua Kimmich überrascht: "Noch nie ein Eigentor?"

Lennart Karl Wie erwartet kehrt der Youngster aufgrund der Sperre von Luis Diaz in die Startelf zurück. Gewohnt engagiert und mit Pech, dass sein platzierter Schuss aus 15 Metern ins Tor wegen Abseits von Serge Gnabry nicht zählt (5.). Danach etwas weniger im Spiel. Findet nach schönem Dribbling freistehend seinen Meister in Rui Silva (44.). Hat seinen Genistreich in der 69.Minute, als er Laimers Flanke nahezu perfekt mitnimmt und zum 2:1 einschießt. Geht sieben Minuten später unter großem Jubel vom Platz. ran-Note: 2

Serge Gnabry Der DFB-Stürmer steht nach überstandener Verletzung wieder in der Anfangsformation. Macht auf links viel Wirbel, schießt zunächst knapp neben das Tor (20.) und scheitert kurz darauf an Rui Silva (24.). Taucht nach dem Wechsel erstmal ab, schleicht sich allerdings nach Olises Eckstoß davon und kann freistehend zum 1:1 einschießen (65.). Dann kaum noch zu stoppen, mit der Vorlage zum 3:1 und weiteren guten Szenen. ran-Note: 2

Harry Kane Der Engländer hat nach drei Minuten den ersten Abschluss, schießt aber übers Tor. Auch danach sehr präsent und viel in Bewegung. Seinen Schuss nach 31 Minuten kann Rui Silva entschärfen, sechs Minuten später scheitert er nach schönem Solo am Außenpfosten. Stets bemüht, diesmal jedoch ohne Torerfolg. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro (ab 76.) Der Portugiese kommt für Karl und ersetzt diesen positionsgetreu im zentralen offensiven Mittelfeld. Ohne nennenswerte Offensivaktionen. ran-Note: Ohne Bewertung

FC Bayern - Dayot Upamecano crasht Tah-Interview: "Geiles Tor"

Alphonso Davies (ab 87.) Der Kanadier wird mit tosendem Applaus begrüßt. Er feiert nach 262 Tagen Verletzungspause wegen seines Kreuzbandrisses ein emotionales Comeback. ran-Note: Ohne Bewertung

Hiroki Ito (ab 87.) Der Japaner kommt ebenfalls kurz vor Schluss für Stanisic. ran-Note: Ohne Bewertung

Leon Goretzka Auch der Mittelfeldmann bekommt noch ein paar Minuten, als er Pavlovic ersetzt. ran-Note: Ohne Bewertung