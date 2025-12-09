- Anzeige -
- Anzeige -
Offenbar interner Beschluss

FC Bayern München: Max Eberl schließt Transfers im Winter praktisch aus

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 08:58 Uhr
  • ran.de

Die Saison des FC Bayern München läuft bisher nahezu perfekt. Auch deshalb gibt es offenbar keinen Grund, den Kader im Winter zu verändern.

Hätte man sich im Sommer beim FC Bayern München eine Saison malen können, man hätte sie wohl ungefähr so gemalt, wie sie bis dato gekommen ist.

Von 17 Saisonspielen gewann der Rekordmeister 16, einzig im letzten Spiel beim 1. FC Union Berlin gab es "nur" ein 2:2-Unentschieden.

Das ist wohl auch der Grund, wieso bei den Bayern intern entschieden wurde, im kommenden Transferfenster auf Einkäufe zu verzichten.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern München: Keine Neuzugänge geplant

Sportvorstand Max Eberl erklärte vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon, aktuell sei "es nicht geplant, jemanden dazuzuholen. Unser Kader ist super homogen, super spannend, aus unserer Sicht ausgewogen, in der Offensive und in der Defensive. Ein neuer Spieler kann immer auch Unruhe bedeuten", so Eberl bei "DAZN".

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

Dabei verwies er auf die anstehende oder bereits vollzogene Rückkehr der drei langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. "Unsere Transfers kommen von innen heraus", stellte Eberl klar. Zuvor hatte auch die "Bild" über einen entsprechenden, internen Beschluss berichtet.

Das soll demnach auch unabhängig von der Personalie Sacha Boey sein, der aktuell Verkaufskandidat ist und weiterhin bleibt. Laut des Berichts bleiben Franculino Dju (FC Midtjylland) und Dusan Vlahovic (Juventus) weiterhin im Blickfeld des FCB, sollen aber frühestens im Sommer ein Thema an der Säbener Straße werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Bayern: Musiala-Comeback? Max Eberl nennt Zeitpunkt

Sportdirektor Christoph Freund erklärte derweil, eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer sei derzeit noch kein heißes Thema. "Unterm Christbaum liegt da noch nichts, das wird noch ein bisschen dauern", sagte Freund bei "Sky Austria". Laimers aktueller Vertrag läuft bis 2027.

Mehr News und Videos
Lennart Karl
News

Netzreaktionen zum Bayern-Sieg: "Karl ist nicht von dieser Welt"

  • 10.12.2025
  • 10:08 Uhr
Kompany Karl
News

Kompany "tadelt" Karl: "Wenn ich total ehrlich bin ..."

  • 10.12.2025
  • 08:57 Uhr
Kane Karl
News

Bayern-Noten: Youngster sticht heraus, Kane fällt ab

  • 10.12.2025
  • 08:55 Uhr
FC Bayern Fans
News

Pyro-Show: Bayern-Boss rechnet mit Fan-Ausschluss

  • 10.12.2025
  • 08:54 Uhr
09.12.2025, xjrdrx, Fussball UEFA Champions League, FC Bayern Muenchen - Sporting Lissabon v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 2:1 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) ...
News

Kommentar: So wird Karl zum Problem für Musiala

  • 10.12.2025
  • 08:54 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 10.12.2025
  • 08:38 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 10.12.2025
  • 08:36 Uhr
Alphonso Davies (FC Bayern Muenchen) lacht, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD6, FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal, Football Arena Munich am 09. December 2025 in München, De...
News

Davies-Comeback beim FC Bayern: "Er gibt uns sehr viel"

  • 10.12.2025
  • 08:30 Uhr
Dortmund, Deutschland 25. November 2025: Champions League - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. FC Villarreal Im Bild: Mannschaftsfoto der Startelf von Borussia Dortmund Signal Iduna Park Nordrhein W...
News

Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker

  • 10.12.2025
  • 08:21 Uhr
Erkrankt: Nick Woltemade
News

Woltemade und die Dating-Frage: "Habe noch niemanden getroffen"

  • 10.12.2025
  • 06:05 Uhr