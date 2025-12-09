Die Saison des FC Bayern München läuft bisher nahezu perfekt. Auch deshalb gibt es offenbar keinen Grund, den Kader im Winter zu verändern.

Hätte man sich im Sommer beim FC Bayern München eine Saison malen können, man hätte sie wohl ungefähr so gemalt, wie sie bis dato gekommen ist.

Von 17 Saisonspielen gewann der Rekordmeister 16, einzig im letzten Spiel beim 1. FC Union Berlin gab es "nur" ein 2:2-Unentschieden.

Das ist wohl auch der Grund, wieso bei den Bayern intern entschieden wurde, im kommenden Transferfenster auf Einkäufe zu verzichten.