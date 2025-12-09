Offenbar interner Beschluss
FC Bayern München: Max Eberl schließt Transfers im Winter praktisch aus
Aktualisiert: 10.12.2025
- 08:58 Uhr
Die Saison des FC Bayern München läuft bisher nahezu perfekt. Auch deshalb gibt es offenbar keinen Grund, den Kader im Winter zu verändern.
Hätte man sich im Sommer beim FC Bayern München eine Saison malen können, man hätte sie wohl ungefähr so gemalt, wie sie bis dato gekommen ist.
Von 17 Saisonspielen gewann der Rekordmeister 16, einzig im letzten Spiel beim 1. FC Union Berlin gab es "nur" ein 2:2-Unentschieden.
Das ist wohl auch der Grund, wieso bei den Bayern intern entschieden wurde, im kommenden Transferfenster auf Einkäufe zu verzichten.
FC Bayern München: Keine Neuzugänge geplant
Sportvorstand Max Eberl erklärte vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon, aktuell sei "es nicht geplant, jemanden dazuzuholen. Unser Kader ist super homogen, super spannend, aus unserer Sicht ausgewogen, in der Offensive und in der Defensive. Ein neuer Spieler kann immer auch Unruhe bedeuten", so Eberl bei "DAZN".
Dabei verwies er auf die anstehende oder bereits vollzogene Rückkehr der drei langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. "Unsere Transfers kommen von innen heraus", stellte Eberl klar. Zuvor hatte auch die "Bild" über einen entsprechenden, internen Beschluss berichtet.
Das soll demnach auch unabhängig von der Personalie Sacha Boey sein, der aktuell Verkaufskandidat ist und weiterhin bleibt. Laut des Berichts bleiben Franculino Dju (FC Midtjylland) und Dusan Vlahovic (Juventus) weiterhin im Blickfeld des FCB, sollen aber frühestens im Sommer ein Thema an der Säbener Straße werden.
FC Bayern: Musiala-Comeback? Max Eberl nennt Zeitpunkt
Sportdirektor Christoph Freund erklärte derweil, eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer sei derzeit noch kein heißes Thema. "Unterm Christbaum liegt da noch nichts, das wird noch ein bisschen dauern", sagte Freund bei "Sky Austria". Laimers aktueller Vertrag läuft bis 2027.