Der FC Bayern hat nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen Sporting Lissabon noch mit 3:1 (0:0) gewonnen. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. Für den FC Bayern München gab es am Dienstagabend den nächsten Sieg in der Champions League. Die Münchner bezwangen den portugiesischen Topklub Sporting Lissabon trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes noch mit 3:1 (0:0). Nach dem Heimerfolg der Münchner, die von Coach Vincent Kompany stark durchrotiert wurden, "tadelte" der Belgier Jungstar Lennart Karl, der das Tor zum 2:1 für den FCB erzielte. Highlights der Champions League: Mi. ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen

Bayern-Noten gegen Sporting: Starke Offensivleistung - bis auf Kane

Bayern-Fans droht Sperre nach Pyro-Show ran zeigt die Stimmen zum Spiel. (Quelle: DAZN) Serge Gnabry (FC Bayern München): "Wir sind sehr froh über den heutigen Sieg, denn es war ein sehr schwieriges Spiel. Sporting hat echt guten Fußball gespielt und es uns nicht leicht gemacht. Bei meinem Tor gibt es Credits für den Standards-Coach, dass ich da hinten so frei zum Ball komme. Es war davor auch ein super Block von Harry Kane. Das war eine Super-Variante heute. Das Tor heute hat geholfen und ich werde intern mal melden, dass ich da künftig öfter stehen sollte."

- Anzeige -

- Anzeige -

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Tabelle

- Anzeige -

Lennart Karl (FC Bayern München): "Es war ein intensives Spiel, in dem wir uns viele Chancen erarbeitet haben. Zum Glück haben wir noch drei Tore in der zweiten Halbzeit gemacht, wir hatten schon im ersten Durchgang Chancen, um ein, zwei Treffer zu erzielen. Mit 17 Jahren in der Champions League zu spielen, ist für mich schon etwas sehr Besonderes. Ich bin stolz auf mich, auf die Mannschaft. Ich habe in letzter Zeit viel meinen rechten Fuß trainiert, das hat sich bei meinem Tor bezahlt gemacht. Der Schuss war dann auch noch leicht abgefälscht, deswegen war es für den Torwart auch nicht einfach, den Ball noch zu halten." Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Sporting war ein schwieriger Gegner. Sie sind nicht umsonst in den Top 8 der Champions League. Wir sind auch ruhig geblieben nach dem Rückstand, obwohl unsere ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit gar nicht gut waren. Dann haben wir aus unserem Pressing viele Chancen bekommen, ab da war unsere zweite Halbzeit ganz stabil."

- Anzeige -

VIDEO: Dreesen mit Fan-Kritik nach Pyro-Show

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) über das Comeback von Alphonso Davies: "Ich wollte heute nicht, dass er gleich den Druck verspürt, uns irgendwie wieder ins Spiel reinbringen zu müssen. Der Spielstand hat dann am Ende gepasst und ich hatte das Gefühl, er kann uns noch helfen. Natürlich sind wir froh, dass er jetzt wieder zurück ist. Es hat neun Monate gedauert und das sind gute Momente für uns. Das sind die wichtigen Geschichten. Wenn man neun Monate weg ist, dann genießt man jedes Spiel und jeden Sieg noch mehr. Das brauchen wir." Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) über Lennart Karl: "Wenn ich total ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass er schon bessere Spiele für uns gemacht hat. Aber irgendwie hat er immer seine vier, fünf Aktionen – das ist auch eine Stärke. Dann brauchst du gar nicht immer der beste Spieler auf dem Platz zu sein, aber bekommst deine Momente. Dann killt er einfach und das ist wichtig."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern - Dayot Upamecano crasht Tah-Interview: "Geiles Tor"