Anzeige Roony Bardghji gilt als größtes Talent Skandinaviens und wird bereits mit Ibrahimovic und Messi verglichen. Auch der FC Bayern soll interessiert sein, doch womöglich hat der BVB bessere Karten. Von Martin Volkmar Roony Bardghji wollte schon als Elfjähriger nach Kopenhagen. Damals war er gemeinsam mit Kimi Storsjö, seinem Freund aus Kindheitstagen, beim Aufnahmetraining der Barca Academy. Doch die Scouts des FC Barcelona entschieden sich für Storsjö. "Das eine Mal war ich besser", sagt Storsjö, der die Karriere des schwedischen Megatalents von Beginn an verfolgt hat, im Gespräch mit ran. Seit der Übersiedlung der aus Syrien stammenden Familie nach Südschweden im Jahr 2012 waren beide eng befreundet und spielten rund um die Uhr Fußball. Erst in Kalinge, dann in Rödeby - wo sie zusammen bis 2020 kickten, da die geplante Barca-Fußballschule in Kopenhagen nach lokalen Protesten doch nicht zustande gekommen war. Dann trennten sich die fußballerischen Wege, als Bardghji in die Jugendakademie von Erstligist Malmö FF wechselte und kurz darauf doch noch in der dänischen Hauptstadt landete, bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Kopenhagen (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Roony Bardghji: Schon mit 16 Erstliga-Debüt Sein herausragendes Können blieb den Experten nicht verborgen. "Er hat ein unglaubliches Spielverständnis, gute Balance und Koordination und eine außergewöhnliche Technik. Es ist unglaublich schwer, ihn vom Ball zu trennen. Er ist gut im Eins-gegen-Eins, beidfüßig und hat einen guten Schuss", sagt Schwedens Juniorencoach Roger Franzen, der den Youngster in die U17-Nationalelf berief.

Kimi Storsjö (li.) und Roony Bardghji (re.). © ran

Der damalige Vereinstrainer und heutige Augsburg-Chefcoach Jess Thorup stellte Bardghji im November 2021 nur wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag erstmals bei den Profis in die Startelf, zum frühesten erlaubten Zeitpunkt. Nur eine Woche später erzielte der Offensivspieler gegen Aalborg sein erstes Pflichtspieltor. Somit ist der zweitjüngste Spieler, der jemals in der ersten dänischen Liga auflief, und der jüngste Torschütze in der Geschichte der Superligen.

"Pain Roony" schockt Manchester United Und damit nicht genug: Beim 4:3-Auswärtssieg im letzten Champions-League-Spiel bei Manchester United avancierte er mit seinem umjubelten Siegtreffer kurz vor Schluss mit 17 Jahren und 358 Tagen zum jüngsten Spieler, der je in der Königsklasse gegen United getroffen hat.

"It's Pain Roony!", titelte das Boulevardblatt "Sun" danach als Reminiszenz an ManUnited-Sturmlegende Wayne Rooney, der in jungen Jahren im Old Trafford schon zum Weltstar wurde. Davon ist Bardghji zwar noch ein Stück weit entfernt, aber die meisten Beobachter sind sich sicher, dass dem "schwedischen Messi" eine große Karriere bevorsteht. Zwangsläufig fallen auch die Vergleiche mit dem bislang letzten schwedischen Weltstar Zlatan Ibrahimovic.

Anzeige "In ganz Skandinavien der Beste in seinem Alter" "Es gibt nur einen Zlatan. Roony ist zurückhaltender. Er weiß, dass er der Beste ist. Aber er gibt nicht an damit", sagt Jugendfreund Storsjö: "In ganz Skandinavien ist er der beste Spieler in seinem Alter, ganz sicher."

Dementsprechend groß ist das Interesse der internationalen Spitzenklubs. Tottenham, wo er mit 14 Jahren einst im Probetraining überzeugte, als auch Manchester City und Chelsea wollten ihn schon damals verpflichten.

Roony Bardghji: Auch FC Bayern soll interessiert sein Neben weiteren Topteams wird auch der FC Bayern immer wieder mit Bardaghji in Verbindung gebracht, der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll mit Berater und Familie schon Ende 2021 in Kontakt gestanden haben. Aktuell wollte FCB-Trainer Thomas Tuchel ein Interesse auf ran-Nachfrage vor der Partie gegen die Kopenhagener aber nicht bestätigen. "Bardaghji überzeugt mit seiner Unbekümmertheit", erklärte er. "In Manchester haben sie aber vor allem als Gruppe toll weitergespielt."

Danach zeigte sich der Matchwinner bei einem einer wenigen Interviews regelrecht euphorisiert. "Es war unglaublich cool", sagte Bardaghji: "Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich liebe diese Momente. Das ist es, wofür ich lebe. Ein solches Spiel in der Champions League zu entscheiden, ist ein Traum, den ich schon als Kind geträumt habe." Doch das ist nicht sein einziger Traum. Er wolle der beste Fußballer der Welt werden, sagte der seit zwei Wochen 18-Jährige vergangenes Jahr dem "Aftonbladet". Und am liebsten bei Real Madrid spielen.

