Real Madrid - Thibaut Courtois kritisiert Medien: "Ihr denkt, das sei ein Kindergarten“

Berichte darüber gab es bereits in der kürzen Amtszeit von Xabi Alonso, dabei ging es vor allem um das komplizierte Verhältnis zwischen Alonso und Superstar Vinicius Jr. Doch auch davon abgesehen sind die großen Egos und zwischenmenschliche Probleme immer ein Thema in den Medien.

Worüber sich der Torhüter der Königlichen so aufgeregt hatte: Die Medienberichte über die Real-Kabine, die angeblich so schwer in den Griff zu bekommen ist.

Da hatte sich offenbar viel Frist angestaut: Thibaut Courtois holte nach dem 3:0-Sieg von Real Madrid in der Champions League gegen Manchester City zu einem Rundumschlag aus.

Nach dem 3:0 gegen Manchester City musste Thibaut Courtois Dampf ablassen. Deshalb knöpfte er sich die anwesenden Journalisten vor.

Courtois: "Es ist nun mal euer Job und ich respektiere das"

"Wir lesen nicht, was ihr sagt", sagte Courtois in der Mixed Zone. "Natürlich dringen aber einige Dinge auch zu uns durch, wir leben ja nicht auf dem Mars. Ihr behauptet, Dinge entsprechen der Wahrheit, obwohl sie überhaupt nicht stimmen. Niemand hinterfragt das je und erklärt, wie es wirklich ist - aber ich habe Dinge gelesen, die ... Oh mein Gott“, lachte Courtois und meinte: "Es ist nun mal euer Job und ich respektiere das."

Doch damit war nicht Schluss. "Ihr denkt, das sei ein Kindergarten und wir würden machen, was wir wollen", sagte Courtois: "Das ist schlichtweg nicht der Fall. Wir respektieren den Trainer, seinen Stab, einfach jeden."

Die Kritik an der Mannschaft sei "größtenteils unfair", betonte der 33-Jährige: "Manchmal spielen wir schlecht. Dann müssen wir uns unserer Verantwortung auch stellen, das akzeptiere ich."

Interessant dabei ist, dass Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeola bereits ordentlich unter Druck steht, mit dem überzeugenden Sieg gegen City aber Pluspunkte gesammelt haben dürfte.

Findet auch Courtois. "Heute haben wir als Team einen Schritt nach vorne gemacht, daran müssen wir uns erinnern. Wenn wir füreinander einstehen, wird es funktionieren."