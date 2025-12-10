- Anzeige -

Bundesliga-Legende Olaf Thon: "Ich finde, er hat sehr, sehr gute Chancen, dabei zu sein" ran: Herr Thon, der Hype um Lennart Karl ist aktuell sehr groß und im Sommer steht die Fußball-Weltmeisterschaft an. Dementsprechend die Frage: Muss Lennart Karl in seiner aktuellen Verfassung mit zur WM? Olaf Thon: Ja, ich würde es begrüßen, weil er einfach ein Ausnahmetalent ist und sich von den anderen Talenten absetzt, nicht unbedingt, weil er jetzt dreimal hintereinander in der Champions League getroffen hat, sondern weil er sich bei Bayern überhaupt durchgesetzt hat. Ein junger Spieler kann natürlich lernen, auch wenn er einfach nur dabei ist und nicht unbedingt von Anfang an Stammspieler ist. Die Qualitäten, die er hat, sehe ich bei keinem anderen, und ich kann mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann so einen Ausnahmekönner gerne in seinen Reihen hat und ihn deshalb auch mitnimmt. ran: Wie würden Sie entscheiden, wenn Sie Bundestrainer wären? Thon: Also ich würde ihn sowieso mitnehmen, aber Julian Nagelsmann ist natürlich der Bundestrainer und muss aufs große Ganze schauen, damit alles passt. Ich finde, er hat sehr, sehr gute Chancen, dabei zu sein, wenn er gesund bleibt und weiter so performt. Auch bei Lionel Messi, Diego Maradona und einigen anderen ganz, ganz Großen war es so, dass sie schon in jungen Jahren bei großen Turnieren dabei waren und bei ihrer ersten Weltmeisterschaft noch keine tragende Rolle gespielt haben. Allein dadurch, dass sie dabei waren, konnten sie jedoch lernen und sind beim nächsten großen Turnier richtig durchgestartet. Das könnte bei Karl ebenfalls passieren.

Olaf Thon: "Karl ähnelt mit seiner Spielweise sehr stark Lionel Messi" ran: Wie sehen Sie die Entwicklung von Lennart Karl beim FC Bayern und sind Sie überrascht, dass er sich bereits so durchsetzen konnte? Thon: Ja, das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass der FC Bayern Nick Woltemade und Florian Wirtz nicht bekommen hat. Wenn sie gekommen wären, wäre vielleicht weniger Platz im Kader gewesen. Ich glaube aber, dass er sich durch seine Besonderheit trotzdem durchgesetzt hätte. Er ist Linksfuß und ähnelt mit seiner Spielweise sehr stark Lionel Messi. Keiner der beiden, weder Woltemade noch Wirtz, hat diese Fähigkeiten wie er. Das ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes.

ran: Jetzt haben Sie es von sich aus schon angesprochen. Der Messi-Vergleich ist nicht zum ersten Mal gefallen. Wie gefährlich ist es, einen so jungen Spieler schon auf eine, nicht dieselbe, aber doch ähnliche Stufe wie Lionel Messi zu stellen? Thon: Ich glaube, gefährlich ist es für ihn, weil die Gegenspieler ihn jetzt enger decken. Und das ist die größte Gefahr. Alles andere, was das Menschliche betrifft, also Familie, Freunde und so weiter, damit haben alle zu kämpfen, ob mit 17 oder 27. Natürlich ist man mit 27 reifer, aber wenn ich mir Spieler aus der Vergangenheit anschaue oder auch jetzt, die machen auch Mist, egal wie alt sie sind. Von daher spielt das für mich keine Rolle. Bei mir war es auch so, dass ich mit 18 Nationalspieler wurde und das hat mir nicht geschadet. Da gab es auch viele andere Beispiele, Mario Götze oder wer es alles war. Ne, da muss man einfach durch. Und ja, da muss man sein Leben selbst in die Hand nehmen und wenn man ein gutes Umfeld hat, eine gute Familie hat, umso besser. ran: Einen großen Anteil daran, wie Karl jetzt in die erste Mannschaft integriert wurde, hat wahrscheinlich Bayern-Trainer Vincent Kompany. Wie bewerten Sie seinen Umgang mit Karl? Thon: Ja, der Trainer hat, glaube ich, erkannt, was er da für einen besonderen Spieler hat, und hat den Mitspielern auch zu verstehen gegeben, dass sie ihn suchen sollen. Wenn wir einen Messi nehmen oder die besten Spieler der Welt, dann werden die natürlich auch von ihren Mitspielern gesucht, damit sie ins Spiel kommen. Und das stelle ich jetzt schon fest, dass es auffällig ist, dass sie ihn suchen. Dass Spieler wie Serge Gnabry, Joshua Kimmich und andere teilweise auch Platz machen, um ihm Raum zu geben. Das ist schön zu sehen. A new star is born. Ich drücke die Daumen, dass das funktioniert und dass er gerade auch jetzt schon bei der WM vielleicht entscheidend mitwirken kann.

