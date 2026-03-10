- Anzeige -

- Anzeige -

Jonas Urbig Der Ex-Kölner ersetzt wie erwartet den wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallenen Manuel Neuer und zeigt eine souveräne Leistung. Herausragend seine Vorarbeit zum 3:0 mit einem präzisen Abschlag über 80 Meter. Kurz darauf glänzende Reaktion bei Krstovics Schuss aus kurzer Distanz (27.). Nach dem Wechsel angesichts des großen Vorsprungs nicht mehr ganz so gefordert, aber weiter auf dem Posten wie bei Sulemanas Flachschuss (61.) oder gegen den durchgebrochenen Samardzic (79.). Beim Ehrentreffer von Pasalic in der Nachspielzeit kommt er aber dann zu spät und kann nach dem heftigen Zusammenprall nur mit Hilfe den Platz verlassen. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Josip Stanisic Der Kroate war bei Leverkusens Europa-League-Endspielpleite gegen Bergamo 2024 dabei und revanchiert sich dafür mit seinem Führungstreffer (12.). Guter Zeitpunkt für das erste Champions-League-Tor seiner Karriere. Auch sonst eine Topleistung des aktuell formstarken Stanisic, defensiv wie offensiv haben nahezu alle seine Aktionen Hand und Fuß. ran-Note: 1

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Joshua Kimmich plötzlich in Erklärungsnot: Gelbe Karte Absicht?

Dayot Upamecano Konzentrierter Auftritt des Franzosen, der weder am Boden noch in der Luft etwas anbrennen lässt. Geht auch immer wieder mit nach vorne, sein Distanzschuss kurz vor der Pause rauscht knapp vorbei (43.). Noch enger ist es in der 76. Minute, als er Olises Flanke an den Pfosten köpft. ran-Note: 2

- Anzeige -

Jonathan Tah Der Abwehrchef, der ebenfalls mit Leverkusen das Europa-League-Finale gegen Bergamo verlor, rückt wieder für Kim in die Startelf. Vor allem bei den vielen hohen Flanken der Gastgeber zu Beginn der Fels in der Brandung. Auch danach aufmerksam und zweikampfstark. ran-Note: 2

- Anzeige -

Konrad Laimer Der Österreicher hat defensiv einige Probleme mit Zappacosta, der ihn in der Anfangsphase zweimal ausspielt, und Sulemana, den er nur auf Kosten einer Gelben Karte stoppen kann. Macht zur zweiten Hälfte Platz für Davies. ran-Note: 4

- Anzeige -

Joshua Kimmich Starke Vorstellung des Kapitäns, der vorne wie hinten weite Wege macht und zahlreiche Aktionen einleitet. Immer der Herr des Geschehens. Kann sogar das 7:0 machen, doch sein Lupfer wird noch von der Linie geschlagen (75.). Holt sich kurz vor Schluss die Gelbe Karte ab und ist damit im Rückspiel gesperrt. ran-Note: 2

- Anzeige -

Aleksandar Pavlovic Etwas defensiver als Kimmich weiterhin eine absolute Bank. Sorgt mit seiner Zweikampfstärke und Laufbereitschaft für Ordnung in der Rückwärtsbewegung und agiert als umsichtiger Ballverteiler. Scheitert kurz nach dem Wechsel mit einem Flachschuss an Carnesecchi (49.). Geht nach dem 6:0 vom Feld. ran-Note: 2

- Anzeige -

Michael Olise Von Beginn an Aktivposten des FCB. Scheitert zunächst mehrfach aus guter Position (4., 7., 8.), ehe er gedankenschnell das 1:0 mit einer schnell ausgeführten Ecke auf Gnabry einleitet. Zehn Minuten später das nächste Highlight, als er an der Strafraumgrenze nicht zu stoppen ist und mit schönem Linksschuss das 2:0 erzielt (22.). Drei Minuten darauf dann auch noch mit dem Assist zum 3:0. Bleibt auch nach der Pause immer gefährlich und erzielt mit dem nahezu identischen Move wie beim 1:0 auch das 5:0 (64.). Auch er holt sich noch Gelb ab und fehlt im Rückspiel. ran-Note: 1

VIDEO: FC Bayern: Herr Eberl, waren Gelbe Karten Absicht?

- Anzeige -

- Anzeige -

Serge Gnabry Auch der Offensivspieler kehrt in die erste Elf zurück, was sich schon nach zwölf Minuten auszahlt. Bereitet nach Olises flacher Ecke stark das 1:0 von Stanisic vor und in der 25. Minute besorgt er sogar das frühe 3:0. Kann kurz vor der Halbzeit auch noch zweimal das 4:0 machen, scheitert aber einmal an Carnesecchi und wenig später am Lattenkreuz. Insgesamt extrem spiel- und lauffreudig. Bleibt allerdings zur Pause in der Kabine, Musiala kommt für ihn. ran-Note: 1

Luis Diaz Gewohnt eifrig und immer anspielbar, auch wenn nicht alles gelingt. Holt durch den abgefälschten Schuss die Ecke vor dem 1:0 heraus, bereitet zudem mustergültig Jacksons Riesenchance vor. Bei seiner nächsten Vorlage macht es Jackson beim 4:0 dann besser (52.). ran-Note: 2

- Anzeige -

Nicolas Jackson Der Senegalese spielt etwas überraschend in der Sturmspitze anstelle von Harry Kane, der nach seinen Wadenproblemen zunächst geschont wird. Muss nach 31 Minuten das 4:0 machen, scheitert jedoch freistehend an Bergamo-Keeper Carnesecchi. Seine Volleyabnahme kurz darauf geht knapp vorbei (37.). Nach der Pause dann treffsicherer bei seinem platzierten Flachschuss zum 4:0 (52.). Das Tor gibt ihm sichtbar Auftrieb, schöne Flanke zum 6:0. ran-Note: 2

- Anzeige -

Bundesliga-Transfergerüchte: Leipzig-Star Yan Diomande auf Zettel von Top-Klub 1 / 8 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Yan Diomande (RB Leipzig)

Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte. © IMAGO/Buzzi Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)

Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien. © IMAGO/HMB-Media Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an. © IMAGO/Revierfoto Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. © 2025 Getty Images Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. © 2025 Getty Images Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.

Jamal Musiala (ab 46.) Der lange verletzte Youngster wird zur zweiten Halbzeit für Gnabry eingewechselt. Tut sich wie zuletzt etwas schwer, gefährliche Aktionen einzuleiten. Vertändelt eine gute Abschlusschance (55.), ist aber zwölf Minuten später nach Jacksons Hereingabe zum 6:0 zur Stelle. ran-Note: 2

Alphonso Davies (ab 46.) Der Kanadier kommt ebenfalls nach der Pause und hat schon sieben Minuten später seinen ersten großen Auftritt, als er mit einem schnellen Vorstoß das 4:0 vorbereitet. Steht defensiv gegen die allerdings nachlassenden Italiener besser als der für ihn ausgewechselte Laimer. Geht immer wieder nach vorne, leitet so auch das 5:0 ein. Verletzt sich allerdings und geht weinend vom Platz (71.). ran-Note: 2

Leon Goretzka (ab 68.) Der Routinier ersetzt Pavlovic nach dem 6:0 im zentralen defensiven Mittelfeld. Beschränkt sich weitgehend darauf, die Offensive und den klaren Vorsprung abzusichern. ran-Note: 3

Tom Bischof (ab 71.) Der ehemalige Hoffenheimer ersetzt Davies auf der linken Abwehrseite. Dort angesichts des eindeutigen Resultats nicht mehr groß gefordert. ran-Note: 3