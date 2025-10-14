Anzeige
3. SPIELTAG IN DER CHAMPIONS LEAGUE

FC Bayern München vs. Brügge heute live: Übertragung der Champions League im TV, Liveticker - Aufstellung mit Youngster!

  • Aktualisiert: 22.10.2025
  • 20:01 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag der Champions League den FC Brügge. Die Münchner wollen den dritten Sieg und die Tabellenspitze verteidigen.

Update, 22.10., 19:55 Uhr: Die Bayern-Aufstellung vs. Brügge

München: ⁠ Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic, Karl, Olise, Luis Diaz - Kane

Brügge: Jackers - Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer - Stankovic, Audoor, Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

Champions League heute live: So seht ihr den FC Bayern

Der FC Bayern befindet sich in der noch jungen Saison 2025/26 in einer ausgezeichneten Form. Bis jetzt konnten "die Roten" wettbewerbsübergreifend alle Pflichtspiele gewinnen und zeigen reihenweise überzeugende Auftritte.

Nach der äußerst holprigen Champions-League-Ligaphase im Vorjahr gab es diesmal einen Start nach Maß. Die Münchner bezwangen den frischgebackenen Klub-WM-Sieger FC Chelsea mit 3:1 und lösten auch die Pflichtaufgabe beim FC Paphos souverän mit 5:1.

FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 22.10 ab 23:00 Uhr: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

Der FC Bayern führt die Tabelle nach den beiden Siegen aufgrund der besseren Tordifferenz vor Real Madrid und Paris Saint-Germain an.

Dass sich ausgerechnet der FC Brügge als Stolperstein erweist, scheint ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Zu stark sind Ausnahmekönner um Harry Kane und Michael Olise in Form und zu stark funktioniert der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany als Ganzes.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Münchner die Belgier unterschätzen sollten. Brügge bezwang zum Auftakt den AS Monaco überzeugend mit 4:1 und zeigte auch bei Atalanta Bergamo einen ansprechenden Auftritt, der jedoch mit einer späten 1:2-Pleite endete. Bereits im Vorjahr konnte der Klub immerhin das Achtelfinale erreichen.

ran fasst die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Match zusammen.

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

FC Bayern München vs. FC Brügge heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

  • Spiel: FC Bayern vs. FC Brügge
  • Wettbewerb: Champions League, 3. Spieltag
  • Datum: 22. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: Allianz Arena (München)
Champions-League-Topspiel heute live: Läuft FC Bayern München vs. FC Brügge im Free-TV?

Nein. Das Duell zwischen dem Bayern München und FC Brügge wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Während Frankfurt vs. Liverpool auf DAZN1 und die CL-Konferenz auf DAZN2 läuft, ist das Bayern-Match nicht auf einem linearen DAZN-Sender zu sehen.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt FC Bayern München vs. FC Brügge heute live?

Die Partie wird live und in voller länge vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen.

FC Bayern München vs. FC Brügge heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel?

Die Partie der Bayern gegen den FC Brügge kann wie gewohnt auf ran.de im Liveticker verfolgt werden.

Champions League im TV, Livestream und Liveticker heute live: Übersicht zur Übertragung von Bayern München vs. FC Brügge

  • Begegnung: FC Bayern vs. FC Brügge
  • Datum und Uhrzeit: 22. Oktober; 21:00 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Nicky Hayen (FC Brügge)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN1
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: FC Bayern München - Max Eberl sieht Premier League als uneinholbar: "Kampf gegen Windmühlen"

