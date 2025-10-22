Anzeige
Tor gegen Brügge

FC Bayern München: Lennart Karl knackt Champions-League-Rekord von Jamal Musiala

  • Aktualisiert: 22.10.2025
  • 22:07 Uhr
  • SID

Lennart Karl hat sich in die Geschichtsbücher des FC Bayern eingetragen. Durch sein Tor gegen Club Brügge knackte er einen Rekord von Jamal Musiala.

Ein Zaubersolo, ein linker Hammer in den rechten Winkel - so schreibt man Fußball-Geschichte: Mit seinem fulminanten Führungstreffer für den FC Bayern gegen Club Brügge (5.) ist Lennart Karl zum jüngsten Torschützen der Münchner und jüngsten deutschen Torschützen überhaupt in der Champions League aufgestiegen.

Das Ausnahmetalent ist mit nur 17 Jahren und 242 Tagen rund vier Monate jünger als Jamal Musiala bei seinem Premierentreffer. Der derzeit verletzte Nationalspieler traf am 23. Februar 2021 beim 4:1 gegen Lazio Rom erstmals.

"Druck auf Leistung ist heute nicht bei ihm", hatte Trainer Vincent Kompany vor der Partie bei DAZN über Karl gesagt, der nach dem 2:1 im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund in die Startelf rotiert war. Was er sich wünschte? "Torgefahr", sagte der Coach - und wurde sofort erhört.

Schrieb Klubgeschichte: Lennart Karl (Nr. 42)
