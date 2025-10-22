Die Bayern-Fans protestieren weiter gegen die geplante Hospitanz von Ex-Spieler Jerome Boateng. Wie bereits gegen den BVB rollten die Anhänger auch gegen Club Brügge ein Banner aus.

Große Teile der Südkurve des FC Bayern haben in der Causa Jerome Boateng zum wiederholten Male ein Zeichen gesetzt. Vor dem Anstoß des Duells in der Champions League gegen Club Brügge enthüllten die Fans ein Banner mit dem Schriftzug "Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen". Streitpunkt ist die angestrebte Hospitanz des werdenden Trainers Boateng beim deutschen Rekordmeister.

Bereits beim 2:1 über Borussia Dortmund am Samstag hatten die Fans ihren Unmut darüber kundgetan. Im Anschluss verteidigten die Bayern-Bosse ihre Pläne. "Es geht um keine Anstellung, es geht um keine feste Position beim FC Bayern. Es geht einfach darum, sich Trainingseinheiten anzuschauen. Um nicht mehr geht es. Wir würden das billigen. Wir sagen, das ist kein Problem", sagte Sportvorstand Max Eberl. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen gestand, es sei "ein komplizierter Fall", plädierte aber auf "Resozialisierung".