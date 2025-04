Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München auf Inter Mailand. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

Das Achtelfinale der Champions League hätte für den FC Bayern kaum besser laufen können: Im Duell gegen Bayer Leverkusen feierte der deutsche Rekordmeister einen klaren 3:0-Sieg im Hinspiel und einen 2:0-Erfolg im Rückspiel - und somit einen überzeugenden Einzug in das Viertelfinale.

Dort trifft Bayern auf Inter Mailand. Auch die Italiener konnten sich in der letzten Runde gegen Feyenoord Rotterdam überzeugend mit einem Gesamtergebnis von 4:1 durchsetzen.

Das Viertelfinal-Hinspiel wird bereits das achte Champions-League-Duell zwischen den beiden Teams sein. Die Bilanz spricht dabei für die Bayern: Vier der sieben Partien gegen Inter konnte der FCB für sich entscheiden.

Allerdings bereitet die aktuelle Kadersituation an der Säbener Straße einiges an Sorgen. Gegen Inter werden eine Reihe an Bayern-Stars fehlen: Aleksandar Pavlovic fällt weiterhin erkrankt aus, Alphonso Davies wird den Rest der Saison mit einem Kreuzbandriss verpassen, während die Verletzungen von Manuel Neuer und Dayot Upamecano schlimmer als erwartet sind. Ebenfalls ausfallen wird Jamal Musiala, der sich gegen Augsburg einen Muskelbündelriss zugezogen hat.

Inter, derzeit Tabellenführer in einer hart umkämpften Serie A, muss hingegen auf die verletzten Denzel Dumfries und Piotr Zielinski verzichten, während man auf ein rechtzeitiges Comeback des angeschlagenen Kapitäns Lautaro Martinez hofft.