Vor dem Königsklassen-Kracher der Bayern beim FC Arsenal gibt es personell vom Rekordmeister gute Neuigkeiten.

Der FC Bayern kann im Gipfeltreffen der Champions League beim FC Arsenal wie erwartet auf die beiden Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und Serge Gnabry zurückgreifen. Der Mittelfeldchef und der Offensivspieler nahmen am Dienstag vor dem Abflug nach London am Abschlusstraining noch in München teil.

Kimmich war im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (6:2) nach seiner Kapselblessur am Sprunggelenk geschont worden, Gnabry hatte wegen Kniebeschwerden pausiert. Auch Jungstar Lennart Karl (Hüfte) hat keine Probleme mehr und war bei der Einheit dabei, ebenso der lange verletzte Alphonso Davies (Kreuzbandriss).