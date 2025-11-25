- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Bayern: Vor Champions-League-Kracher gegen Arsenal - Kimmich und Gnabry trainieren wieder

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 13:29 Uhr
  • SID

Vor dem Königsklassen-Kracher der Bayern beim FC Arsenal gibt es personell vom Rekordmeister gute Neuigkeiten.

Der FC Bayern kann im Gipfeltreffen der Champions League beim FC Arsenal wie erwartet auf die beiden Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und Serge Gnabry zurückgreifen. Der Mittelfeldchef und der Offensivspieler nahmen am Dienstag vor dem Abflug nach London am Abschlusstraining noch in München teil.

Kimmich war im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (6:2) nach seiner Kapselblessur am Sprunggelenk geschont worden, Gnabry hatte wegen Kniebeschwerden pausiert. Auch Jungstar Lennart Karl (Hüfte) hat keine Probleme mehr und war bei der Einheit dabei, ebenso der lange verletzte Alphonso Davies (Kreuzbandriss).

- Anzeige -
- Anzeige -

Gnabry für gesperrten Diaz eingeplant

Kimmich dürfte am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) anstelle von Leon Goretzka in die Startelf rücken. Gnabry ist in der Offensivreihe hinter Torgarant Harry Kane als Ersatz für den rotgesperrten Luis Díaz eingeplant.

Die Bayern führen die Tabelle der Königsklasse nach vier Siegen in vier Spielen an. Arsenal gewann ebenfalls alle seine Begegnungen ist Zweiter, ein Gegentor haben die Gunners noch nicht hinnehmen müssen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
Harry Kane
News

Kane zu Barca? FCB-Torjäger spricht über Gerüchte

  • 25.11.2025
  • 13:51 Uhr
22.11.2025, Fussball: 1. Bundesliga, Saison 2025 2026, 11. Spieltag, Borussia Dortmund - VfB Stuttgart im Signal Iduna-Park in Dortmund. Niko Kovac (Borussia Dortmund, Trainer), Robert Kovac (Borus...
News

Krise beim BVB? "Kein großes Drama daraus machen"

  • 25.11.2025
  • 13:48 Uhr
Tor fuer den FC Bayern Munechen durch Harry Kane (Bayern Muenchen 9) zum 1:0, CYP, FC Pafos - FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions-League, 2. Spieltag, Saison 2025 2026, 30.09.2025 CYP, FC Pafos...
News

Power Ranking der CL: Gigantenduell in London

  • 25.11.2025
  • 13:21 Uhr
Luis Diaz (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der 1. FC Union Berlin und FC Bayern München, Stadium An der Alten Försterei am 08. November 2025 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Peders...
News

FC Bayern vor Problem: Warum Diaz unersetzbar ist

  • 25.11.2025
  • 12:05 Uhr
Thomas Hitzlsperger schwärmt von Vincent Kompany
News

"Maximale Akzeptanz in der Kabine" - Hitzlsperger adelt Kompany

  • 25.11.2025
  • 11:57 Uhr
Thibaut Courtois fehlt Real in der Champions League
News

Real ohne Courtois nach Piräus

  • 25.11.2025
  • 11:46 Uhr
imago images 1069561325Update
News

Neuer Topklub buhlt wohl um Upamecano

  • 25.11.2025
  • 10:51 Uhr
SOCCER - 2025 FIFA U17, U 17 World Cup DOHA,QATAR,24.NOV.25 - SOCCER - FIFA Under 17 World Cup Qatar 2025, Austria vs Italy. Image shows the rejoicing of team AUT. PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GE...
News

"Meilenstein der ÖFB-Historie": U17 lässt Österreich jubeln

  • 25.11.2025
  • 10:46 Uhr
21.11.2025, xhbx, Fussball 1.Bundesliga, FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim v.l. Sascha Stegemann (DFB Schiedsrichter), rote Karte für Dominik Kohr (FSV Mainz 05) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O...
News

Nowotny verteidigt Kohr: "Reißt die Mannschaft mit"

  • 25.11.2025
  • 10:32 Uhr
Momoko Tanikawa feiert ein Tor in der Champions League
News

Bayern binden Tanikawa bis 2029

  • 25.11.2025
  • 10:10 Uhr